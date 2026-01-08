Juan Carlos Osorio pisa fuerte en Brasil: quiere “dominar” a los grandes con un equipo ascendido

Juan Carlos Osorio tendrá su tercera aventura en tierras brasileñas - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio inicia una nueva etapa en su carrera tras ser designado director técnico de Clube do Remo, que regresa a la primera división de Brasil después de 32 años de ausencia.

La llegada de Osorio, confirmada por el club el 18 de diciembre de 2025, representa un respaldo a su experiencia y a sus aspiraciones para consolidar al conjunto de Belém en la Serie A durante 2026, en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

El principal desafío del técnico y de la directiva radica en garantizar la permanencia en la élite brasileña, según remarcó el dirigente Marcos Braz, que asumió funciones ejecutivas en Remo tras una etapa como vicepresidente de Flamengo.

Braz envió un mensaje al colombiano, ya que el “objetivo final del equipo es permanecer en la Serie A”, compete tanto a la dirigencia como al cuerpo técnico encabezado por Osorio y a los propios jugadores.

Ante lo dicho por el directivo, Osorio, en declaraciones a Globo Esporte, manifestó estar “contento de empezar a trabajar aquí en el Clube do Remo. La idea es tener un equipo, plantilla y club fuerte”, advirtió, ante la importancia de consolidar al Remo tras su reciente ascenso.

El risaraldense dirigirá en la primera división del fútbol brasileño para la temporada 2026 - crédito @ClubeDoRemo / X

El colombiano expuso su estilo de juego y sus metas inmediatas: “Intentaremos dominar a nuestros rivales siempre que sea posible, y cuando no podamos, al menos controlarlos”, enfatizó al medio deportivo brasileño.

La permanencia en primera división es la prioridad, pero Osorio dejó entrever un compromiso con el juego ofensivo y la ambición de alcanzar participaciones internacionales para el club: “Los objetivos serán alcanzables y medibles, y sin duda haremos que ustedes, la afición del Remo, la parte más importante del club, se sientan orgullosos de nuestro equipo en las competiciones”.

Juan Carlos Osorio espera tener un gran inicio con su club en la primera división del fútbol de Brasil - crédito Juan Ignacio Roncoroni / EFE

El plantel ya experimenta las primeras exigencias del método Osorio, caracterizado por la intensidad y el rigor. El arquero brasileño Marcelo Rangel describió la nueva rutina bajo la dirección colombiana: “Nuestro entrenamiento ya ha sido muy fuerte, muy intenso, es la forma como trabaja el nuevo entrenador, el profesor Osorio es muy intenso, exigente, muy estricto en todos los aspectos”, y esto ayudaría a que los logros planteados se puedan llevar a cabo.

Rangel confía en el impacto positivo del cuerpo técnico: “Con su experiencia y la de su equipo de trabajo, el equipo siempre estará bien, siempre buscando resultados, siempre atacando, siempre jugando en posición ofensiva, siempre buscando el gol. Eso es lo que hemos notado”.

El estratega colombiano tendrá su tercera etapa en el fútbol de Brasil - crédito @athleticoparanaense/Instagram

La ambición del Remo no se queda únicamente a conservar la categoría: el club anhela competir en torneos como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, participación que dependerá del rendimiento bajo la dirección del timonel Juan Carlos Osorio.

La experiencia acumulada por el anterior estratega de las selecciones mayores de fútbol como fueron México y Paraguay es mejorar su historial, teniendo en cuenta que logró disputar 40 compromisos dirigidos en el banquillo en tierras brasileñas (29 con São Paulo y 11 con Athletico Paranaense), sumando 19 victorias en estos enfrentamientos.

El excampeón con Atlético Nacional aspira a mejorar estos registros en su etapa con el Remo, a pesar de la diferencia de jerarquía frente a los clubes con los que deberá competir en las fechas de la Serie A brasileña.

El club brasileño bajo el mando de Osorio jugará su primer partido del año el 24 de enero ante Bragantino Club do Pará por el Campeonato Paranaense donde buscará el estratega iniciar con pie derecho y cumplir con los objetivos trazados.