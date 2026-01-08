Deportes

Fichaje de Millonarios llenó de elogios a Falcao y confesó su compromiso para cumplirle el sueño: “Sería un honor para mí”

El mediocampista resaltó la importancia que tendrá ‘el Tigre’ en el equipo bogotano

Guardar
Refuerzo de Millonarios llenó de
Refuerzo de Millonarios llenó de elogios la llegada de Falcao García - crédito Millosfcoficial

Millonarios se sigue preparando para afrontar las competencias que tendrá en el primer semestre de 2026, por lo cual el cuerpo técnico, como los directivos albiazules, han venido formando el equipo que competirá tanto en la Liga BetPlay como en la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde el cuadro capitalino se enfrentará ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el próximo 4 de marzo del presente año.

Es por esto que el cuadro capitalino sigue sumando refuerzos para los retos que vendrán y así dejar a un lado el flojo semestre que tuvo el equipo quedando eliminado tanto de la Liga como la Copa BetPlay.

Ahora seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Por tal razón, en la mañana del miércoles 7 de enero del 2026, a través de las redes sociales, se acabó con el rumor que se había difundido en las redes sociales, donde se oficializó la llegada del delantero referente del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) Radamel Falcao García.

Mateo García, refuerzo de Millonarios,
Mateo García, refuerzo de Millonarios, mostró su alegría por la llegada de Falcao al equipo Embajador - crédito Millonarios FC

Ante esta situación, el mediocampista Mateo García, reciente fichaje del elenco bogotano, que arribó a suelo capitalino tras su paso por Once Caldas, no ocultó su alegría y orgullo de poder compartir camerino con ‘el Tigre’.

Antes de viajar a Maldonado, Uruguay, para enfrentar a River Plate de Argentina el próximo domingo 11 de enero del año en curso por pretemporada, el mediocampista concedió unos minutos para hablar sobre la noticia del regreso de Falcao, que tendrá su “last dance”, es decir, su último baile en el equipo de sus amores.

El mediocampista bogotano desde ya
El mediocampista bogotano desde ya espera compartir camerino con Falcao García - crédito Millonarios FC

En la sala de espera del Aeropuerto El Dorado, Mateo indicó en rueda de prensa que “para nosotros, para el hincha, sería algo maravilloso, un plus adicional. Sería un honor para mí, desde lo personal, poder compartir con él. Donde él pueda llegar sería hermoso y habría compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros para que pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”.

Por otra parte, el mediocampista sabe del compromiso que tiene por defender la casaca azul y blanca, por lo que no tienen otra idea en la mente que es salir campeón con el elenco Embajador: “La responsabilidad con la que nosotros los refuerzos llegamos, sabemos que lo único que sirve es salir campeones, se armó un grupo bastante interesante, se ha hecho una gran pretemporada, se ha trabajado de buena manera”.

El bogotano espera ganarse un
El bogotano espera ganarse un puesto en la titular y así poder compartir cancha con el "Tigre" Falcao - crédito Millosfcoficial

Asimismo, sabe que los rivales que enfrentarán en partidos de pretemporada previo a dar inicio a la Liga BetPlay como lo son River Plate y Boca Juniors son “de un nivel muy bueno y nos vamos a medir para saber de qué está hecho este equipo y que hay que corregir para el inicio de la Liga”.

Por último, el nacido en la capital colombiana no ocultó su felicidad de convertirse en nuevo jugador del equipo, pues para él era un “sueño” que se volvió “realidad”, ya que se venía buscando con anterioridad, pero no se había dado la posibilidad: “hay que asumirlo con responsabilidad. Las emociones no pueden ganar para lo que representa jugar acá, simplemente, la euforia pasó y lo único que queda es demostrar en la cancha esas ganas que teníamos de llegar a Millonarios”.

Hay que resaltar que en la temporada anterior cuando defendía la casaca de Once Caldas, el bogotano jugó un total de 49 partidos en donde solamente anotó un tanto y fue precisamente en el torneo apertura de la Liga Betplay, en el que el equipo Blanco Blanco venció por la mínima diferencia al Deportivo Cali el 25 de mayo del 2025 en condición de local.

Temas Relacionados

MillonariosFalcao GarcíaMateo GarcíaLiga BetplayRiver PlateBoca JuniorsColombia-Deportes

Más Noticias

Falcao también es beneficioso para la economía: fichaje en Millonarios volvería a empujar el comercio

Durante su primera etapa, el delantero colombiano generó un impacto tanto en los hinchas azules como en establecimientos, marcas y ventas, que esperan el mismo efecto en 2026

Falcao también es beneficioso para

Mercado de fichajes Liga BetPlay: estas fueron las altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

Falcao se llevó el protagonismo con su regreso a Millonarios, pero también se dieron novedades en clubes como Santa Fe, Junior y Deportivo Cali, entre otros

Mercado de fichajes Liga BetPlay:

América perdería a una de sus figuras para la temporada 2026: se retiraría del fútbol profesional

El cuadro rojo no seguiría con uno de los jugadores de mayor experiencia en la plantilla, pues una serie de situaciones lo empujarían a dejar las canchas

América perdería a una de

Millonarios se mete las manos a los bolsillos por Falcao: este sería su salario con los azules

En su regreso con el club, el delantero, a sus casi 40 años, quiere brillar en el fútbol colombiano

Millonarios se mete las manos

El exfutbolista de Millonarios también le coquetea al Embajador tras la llegada de Falcao García: “Hay que intentarlo”

Fredy Guarín expresó su deseo de regresar tras la confirmación del ‘Tigre’ como nuevo refuerzo

El exfutbolista de Millonarios también
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Madre del subintendente asesinado en

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

Ofrecen recompensa de $200 millones por pistas del paradero de cinco policías secuestrados en Tibú, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Ibai Llanos habló de Shakira

Ibai Llanos habló de Shakira y cómo lidió con Piqué tras el lanzamiento de la sesión con Bizarrap: “El primer día es el más sensible”

Verónica Orozco se dio una nueva oportunidad en el amor: esta es la nueva pareja de la actriz

Carla Giraldo encendió las redes al compartir detalles de sus vacaciones con su novio antes del regreso de ‘La casa de los famosos’

Claudia Bahamón y su familia lograron sanar viejas heridas antes de la muerte de su padre: “Él tenía mucho miedo”

‘Stranger Things’ y el misterio del teléfono que tiene en vilo a sus fans: esto sucede si marca al número desde Colombia

Deportes

Falcao también es beneficioso para

Falcao también es beneficioso para la economía: fichaje en Millonarios volvería a empujar el comercio

Mercado de fichajes Liga BetPlay: estas fueron las altas, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano el 7 de enero

América perdería a una de sus figuras para la temporada 2026: se retiraría del fútbol profesional

Millonarios se mete las manos a los bolsillos por Falcao: este sería su salario con los azules

El exfutbolista de Millonarios también le coquetea al Embajador tras la llegada de Falcao García: “Hay que intentarlo”