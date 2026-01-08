Fichaje de Millonarios llenó de elogios a Falcao y confesó su compromiso para cumplirle el sueño: “Sería un honor para mí”

Refuerzo de Millonarios llenó de elogios la llegada de Falcao García - crédito Millosfcoficial

Millonarios se sigue preparando para afrontar las competencias que tendrá en el primer semestre de 2026, por lo cual el cuerpo técnico, como los directivos albiazules, han venido formando el equipo que competirá tanto en la Liga BetPlay como en la primera ronda de la Copa Sudamericana, donde el cuadro capitalino se enfrentará ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el próximo 4 de marzo del presente año.

Es por esto que el cuadro capitalino sigue sumando refuerzos para los retos que vendrán y así dejar a un lado el flojo semestre que tuvo el equipo quedando eliminado tanto de la Liga como la Copa BetPlay.

Por tal razón, en la mañana del miércoles 7 de enero del 2026, a través de las redes sociales, se acabó con el rumor que se había difundido en las redes sociales, donde se oficializó la llegada del delantero referente del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) Radamel Falcao García.

Ante esta situación, el mediocampista Mateo García, reciente fichaje del elenco bogotano, que arribó a suelo capitalino tras su paso por Once Caldas, no ocultó su alegría y orgullo de poder compartir camerino con ‘el Tigre’.

Antes de viajar a Maldonado, Uruguay, para enfrentar a River Plate de Argentina el próximo domingo 11 de enero del año en curso por pretemporada, el mediocampista concedió unos minutos para hablar sobre la noticia del regreso de Falcao, que tendrá su “last dance”, es decir, su último baile en el equipo de sus amores.

En la sala de espera del Aeropuerto El Dorado, Mateo indicó en rueda de prensa que “para nosotros, para el hincha, sería algo maravilloso, un plus adicional. Sería un honor para mí, desde lo personal, poder compartir con él. Donde él pueda llegar sería hermoso y habría compromiso adicional para cumplirle el sueño a él y a todos nosotros para que pueda salir campeón con la camiseta de Millonarios”.

Por otra parte, el mediocampista sabe del compromiso que tiene por defender la casaca azul y blanca, por lo que no tienen otra idea en la mente que es salir campeón con el elenco Embajador: “La responsabilidad con la que nosotros los refuerzos llegamos, sabemos que lo único que sirve es salir campeones, se armó un grupo bastante interesante, se ha hecho una gran pretemporada, se ha trabajado de buena manera”.

Asimismo, sabe que los rivales que enfrentarán en partidos de pretemporada previo a dar inicio a la Liga BetPlay como lo son River Plate y Boca Juniors son “de un nivel muy bueno y nos vamos a medir para saber de qué está hecho este equipo y que hay que corregir para el inicio de la Liga”.

Por último, el nacido en la capital colombiana no ocultó su felicidad de convertirse en nuevo jugador del equipo, pues para él era un “sueño” que se volvió “realidad”, ya que se venía buscando con anterioridad, pero no se había dado la posibilidad: “hay que asumirlo con responsabilidad. Las emociones no pueden ganar para lo que representa jugar acá, simplemente, la euforia pasó y lo único que queda es demostrar en la cancha esas ganas que teníamos de llegar a Millonarios”.

Hay que resaltar que en la temporada anterior cuando defendía la casaca de Once Caldas, el bogotano jugó un total de 49 partidos en donde solamente anotó un tanto y fue precisamente en el torneo apertura de la Liga Betplay, en el que el equipo Blanco Blanco venció por la mínima diferencia al Deportivo Cali el 25 de mayo del 2025 en condición de local.