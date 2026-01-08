Falcao también es beneficioso para la economía: fichaje en Millonarios volvería a empujar el comercio

Falcao tendrá un segundo ciclo en Millonarios, esperando que supere sus números de su etapa 2024/2025 - crédito Millonarios FC

Millonarios dio un golpe de opinión con el regreso de Falcao García, delantero que llevaba seis meses sin actividad porque terminó contrato con los azules, no encontró otra escuadra y aceptó una nueva oportunidad con los bogotanos, en un ciclo en el que espera salir campeón finalmente.

Sumado a eso, el fichaje del Tigre sería un empujón para la economía colombiana, pues durante su primer paso generó grandes cifras en el comercio, así como para las finanzas de los embajadores por distintos factores, pues en ese momento hizo un enorme esfuerzo para traerlo de Europa.

De otro lado, queda por saber cuándo será el debut de Falcao con Millonarios, pues se unirá a la pretemporada en Argentina, donde practicará para los partidos amistosos frente a River, que se disputará en Maldonado, Uruguay, y contra Boca Juniors en La Bombonera.

Falcao y su poder en la economía

Durante la primera etapa, el samario fue la sensación en el fútbol colombiano porque era la primera vez que jugaba en la primera división, con el equipo de sus amores y en los últimos años de su carrera, además de que fue una nueva oportunidad para demostrar que tenía condiciones para ser goleador.

En ese momento, la Secretaría de Desarrollo Económico entregó un informe sobre cómo Radamel Falcao García empujó la economía en Bogotá durante su periodo 2024/2025, cuando disputó 29 partidos y marcó 11 goles, llegando dos veces a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Se espera que Falcao García vuelva a tener el mismo pacto de su primer ciclo con Millonarios - Lina Gasca

Para empezar, las actividades de consumo relacionadas con Millonarios, dieron un valor de 160.000 millones de pesos, lo que viene siendo un 0,07% del PIB de la capital, con respecto a lo que fue el segundo semestre de 2024, cuando el delantero debutaba en el fútbol colombiano.

De esa cifra, Falcao García generó 52.000 millones de pesos para la economía de Bogotá, por las ventas en establecimientos comerciales, debido a que su presencia en el país generó un impacto por la venta de artículos en la ciudad relacionados con su marca y su paso por los azules.

Falcao García generó más de 50.000 millones de pesos para Bogotá, por su presencia en Millonarios - crédito @MillosFCoficial/X

De otro lado, en esos dos semestres de 2024 y 2025 se dispararon los abonos en Millonarios, pues superó la barrera de las 30.000 entradas vendidas e ingresos por actividades ordinarias superiores a los $106.470 millones, además de una utilidad de $17.013 millones, según informe de asamblea presentado en 2025.

Se viene el debut

Pasando al plano deportivo, se conoció que el Tigre espera a la plantilla en Argentina, donde pasó unos días de descanso al lado de su familia y empezará las prácticas con sus compañeros, algunos de ellos los conoce, y también se presentará con el cuerpo técnico encabezado por Hernán Torres.

Debido a que llevaba medio año sin jugar, es duda para enfrentar a River Plate, el 11 de enero en Maldonado, Uruguay, por la Serie del Río de la Plata, así que el entrenador buscaría que se ponga en forma y se acomode al esquema táctico, así como ver sus condiciones actuales.

Millonarios suma siete refuerzos, a falta de presentar a Rodrigo Contreras - crédito Millonarios FC

Es probable que Falcao aparezca frente a Boca Juniors, el 14 de enero en La Bombonera, y que será el último partido de los azules antes de la Liga BetPlay, por lo que será una prueba importante de la plantilla y los nuevos refuerzos, que además del delantero de 39 años, aparecen Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia, Julián Angulo y la reciente contratación de Rodrigo Contreras.

Posible formación de Millonarios con el Tigre: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, David Macalister Silva, Carlos Darwin Quintero; Leonardo Castro, Falcao García.