Falcao García ya se reunió con Millonarios: así fue el emotivo encuentro con sus compañeros

El delantero volvió al club después de seis meses y fue recibido en Buenos Aires, para integrar la pretemporada y podría debutar en los partidos amistosos

El delantero se reencontró con los jugadores azules, luego de firmar su regreso a la institución hasta junio de 2026, de manera inicial - crédito Millonarios FC

Falcao García es tendencia en el fútbol colombiano e internacional por volver a firmar con Millonarios, equipo del que se despidió en junio de 2025 y le dio una segunda oportunidad para la temporada 2026, que sería la última en su carrera profesional y esperando salir campeón.

“El Tigre” tuvo su primer encuentro con los jugadores y el técnico Hernán Torres, durante la pretemporada en Buenos Aires y con el deseo de salir a la cancha con los embajadores, para los amistosos frente a River Plate y Boca Juniors, en Maldonado y La Bombonera, antes del debut en la Liga BetPlay.

De esta manera, inicia el segundo ciclo del delantero con los bogotanos, con un contrato inicial de seis meses y atado a una serie de exigencias y condiciones para renovarse hasta diciembre, sumado a que será un empujón enorme para la economía del club con los abonados y la venta de sus productos.

El regreso de Falcao a Millonarios

Desde el 6 de enero que se habló en redes sobre la vuelta del delantero al club, con la frase “The Last Dance” y el 7 de enero con el anunció de su fichaje, en condición de agente libre y preparado para unirse a la pretemporada con sus compañeros, pues quiere mostrar su nivel.

Durante la tarde del 8 de enero, Falcao García se reunió con los jugadores de Millonarios, ya usando la indumentaria de la institución y con mucha felicidad por volver al equipo de sus amores y en el que vivió una experiencia única entre 2024 y 2025, por el apoyo de los aficionados.

Falcao saludando a David Mackalister
Falcao saludando a David Mackalister Silva, con el que tiene una gran amistad en Millonarios - crédito Millonarios FC

En un video publicado en redes sociales, se vio al jugador saludando a cada uno de sus compañeros, a la mayoría de ellos los conocía como David Mackalister Silva, que le cederá la cinta de capitán, el defensor Andrés Llinás y el delantero Leonardo Castro, con el que hizo dupla en 2024.

Además de eso, se vio el primer vistazo al abrazo de Falcao con Hernán Torres, que será su entrenador en el primer semestre y con el que espera una oportunidad en el campo de juego, dependiendo de su condición física porque viene de una para de seis meses y necesita recuperarlo lo antes posible.

Hernán Torres buscará la manera
Hernán Torres buscará la manera de acomodar a Falcao en Millonarios en 2026 -crédito Cristian Bayona/Colprensa

Finalmente, el Tigre empezará las prácticas con el resto de la plantilla y acomodarse al esquema táctico de Torres, que ya cuenta con cuatro delanteros de alto nivel para la temporada 2026 porque tiene a Leonardo Castro, Jorge Hurtado, el recién llegado Rodrigo Contreras y el samario.

Posible formación ante River

Al ser dos rivales de alto nivel, es casi un hecho que los azules colocarán lo mejor en su plantilla para buscar el triunfo y demostrar que tiene condiciones para salir campeón en 2026, sumado a que es una prueba enorme para el técnico Hernán Torres y los siete refuerzos.

Lo más probable es que Millonarios pruebe a cuatro de sus nuevas caras, que se apuntan a ser titulares en el primer semestre por su nivel y la manera como se acomodarían en el campo de juego, además que el resto de contrataciones quedarían a la espera de ganarse la oportunidad partido a partido.

Rodrigo Ureña ha jugado 122
Rodrigo Ureña ha jugado 122 partidos con clubes del fútbol colombiano (Deportes Tolima y América de Cali) - crédito Millonarios FC

Se espera que Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña y Carlos Darwin Quintero sean titulares frente a River en Maldonado, Uruguay, el domingo 11 de enero, además de que existe la duda con respecto al arco, si se le dará oportunidad a Guillermo de Amores o seguirá Diego Novoa.

Posible formación de Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Beckham Castro, David Mackalister Silva; Leonardo Castro.

