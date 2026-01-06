Luis Díaz celebró doblete de asistencias en su primer partido del 2026 con Bayern Múnich

Luis Díaz entró en el segundo tiempo y aportó para que Bayern Múnich gane en su partido de pretemporada - crédito Bayern Múnich

El Bayern Múnich inició el año con una contundente victoria de 5-0 ante el RB Salzburg en Austria y un nombre propio se erigió como protagonista: Luis Díaz fue determinante al firmar dos asistencias en el segundo tiempo, consolidando su impacto en el equipo bávaro de cara al reinicio de la Bundesliga.

Este partido fue preparatorio tras el parón de invierno por las festividades de diciembre, el club alemán se prepare para enfrentar a Wolfsburg el 11 de enero en el Allianz Arena, encuentro que marca el final de la pausa de la Bundesliga y el inicio de la puja por un nuevo título, una meta que el Bayern lidera actualmente con 41 puntos en la cima de la liga alemana.

En el tramo final del amistoso, el colombiano no solo exhibió su característico despliegue, sino que dejó huella con jugadas que levantaron a la afición bávara presente en el Red Bull Arena. Hubo un momento destacado cuando, al minuto 65, arrancó desde la banda izquierda, dejó a seis rivales en el camino y, aunque la jugada no concluyó en gol por una barrida defensiva providencial, su nivel técnico fue ovacionado.

El colombiano en el área puso el pase a Lennart Karl para que marcara el 4-0, parcial - crédito Bayern Múnich

El festival ofensivo del Bayern Múnich se desató realmente en la segunda parte, después de un primer tiempo donde Hiroki Itō abrió la cuenta. La entrada de Luis Díaz resultó decisiva: intervino directamente en los dos últimos tantos. Al minuto 87, Díaz desbordó por la izquierda, eludió al portero y, sin ángulo de remate, optó por un centro elevado que encontró la cabeza de Lennart Karl, que firmó su segundo gol de la noche.

La narración oficial del club destacó en redes el calibre de la jugada: “Luchito se mandó un centro que dejó sin opción al portero rival y Karl quedó en posición para cabecear y marcar su segundo tanto del partido”.

Bayern Múnich cerró la goleada ante RB Salzburg con una brillante asistencia de Luis Díaz - crédito Bayern Múnich

Poco después, en tiempo de reposición (minuto 90+2), el colombiano recortó desde el borde del área y, con una pausa, ejecutó una vaselina que habilitó a Tom Bischof para el quinto y definitivo tanto. Ambos pases gol consolidaron a Díaz como el eje de la creatividad del equipo.

La eficacia del Bayern se reflejó en la multiplicidad de anotadores y en el control absoluto del segundo tiempo, en el que la alineación fue renovada casi por completo. Además de las contribuciones de Díaz, se lucieron Karl, que marcó dos goles, y jugadores como Michael Olise y Felipe Chávez, peruano que suma minutos en el equipo profesional.

Luis Díaz es el llamado a liderar el ataque junto a figuras como Harry Kane y Michael Olise en los desafíos venideros, que no solo comprenden la Bundesliga, sino el cruce ante Union Saint-Gilloise en la penúltima fecha de la Champions League, tras los partidos programados contra Colonia y RB Leipzig.

Luis Díaz se desvaloriza, a pesar de su buen momento en el Bayern Múnich

Luis Díaz en el más reciente entrenamiento del Bayern Múnich - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz sufrió una reducción de 15 millones de euros en su valor de mercado durante 2025, una cifra equivalente a USD17,6 millones (aproximadamente 66.200 millones de pesos). El extremo colombiano pasó de una tasación de 85 millones de euros a mediados de año a un monto inferior al concluir el periodo.

A pesar de esta tendencia, la plataforma que elaboró el informe puntualizó que la depreciación estuvo relacionada principalmente con la edad del jugador y no con su desempeño en la temporada.

Después de que Luis Díaz lograra el título de la Premier League con el Liverpool y concretara su traspaso al Bayern Múnich por cerca de 70 millones de euros, la transferencia se posicionó como la tercera de mayor valor en la historia del club alemán.

El descenso en el valor de Díaz representó un retroceso de 17,6%, en contraste con su activa presencia en torneos internacionales y su permanencia en equipos de gran poder financiero. En cuanto a su aportación en el Bayern Múnich, acumula 13 goles y siete asistencias en 22 partidos oficiales, cifras que confirman su rol destacado en la ofensiva del plantel.