Hora y dónde ver el primer partido de la tenista colombiana Camila Osorio en la temporada 2026 de la WTA: es favorita

La tres veces campeona del WTA 250 de Bogotá inicia oficialmente su temporada 2026 en los torneos oceánicos, previos al inicio del Australian Open

Camila Osorio terminó el año
Camila Osorio terminó el año 2025 como la raqueta dos de Colombia en el puesto 71 del ránking WTA - crédito REUTERS/Raquel Cunha

Camila Osorio debutará en la temporada 2026 del circuito profesional en el WTA 250 de Auckland, donde enfrentará a la croata Petra Marcinko, número 84 del ranking WTA, en la primera ronda. Para la tenista colombiana será su primera aparición en este torneo neozelandés y su primer partido profesional ante Marcinko.

El buen momento competitivo de Petra Marcinko destaca por diez victorias consecutivas, producto de sus títulos recientes en el ITF W75 de Fujairah y el ITF W100 de Dubái, ambos celebrados en Emiratos Árabes Unidos a finales de noviembre e inicios de diciembre.

El duelo de primera ronda del ASB Classic está programado para desarrollarse no antes de la 5:00 p. m. (hora colombiana) del lunes 5 de enero y podrá verse a través de Disney Plus, en el primer turno de la cancha Grandstand.

Tennis - WTA 500 -
Tennis - WTA 500 - Guadalajara Open - Panamerican Tennis Center, Guadalajara, Mexico - September 11, 2025 Colombia's Camila Osorio reacts during her round of 16 match against Iva Jovic of the U.S. REUTERS/Raquel Cunha

En el circuito, Osorio muestra un historial equilibrado frente a jugadoras croatas, con 2 triunfos y 2 derrotas. Sus últimas victorias frente a rivales de ese país fueron ante Petra Martic en el WTA 1000 de Roma 2023 y contra Lucija Ciric Bagaric durante el WTA 125 de Lleida 2024.

Los cuatro años de diferencia de Osorio y Marcinko se refleja en los tres títulos como profesional de la colombiana y las 66 victorias de diferencia. El mejor ránking de la cucuteña fue 33, mientras que la croata fue 82.

En caso de superar la primera ronda, el siguiente partido de la colombiana sería frente a la ganadora entre Donna Vekic y la filipina Alexandra Eala, esta última campeona del WTA 125 de Guadalajara 2025 y cuarta preclasificada en el cuadro de Auckland.

Emiliana Arango, eliminada en primera ronda del WTA 250 de Brisbane

Emiliana Arango enfrentó a la
Emiliana Arango enfrentó a la número 31 del ránking de la WTA en la primera ronda del torneo de Brisbane - crédito REUTERS/Tingshu Wang

La tenista colombiana Emiliana Arango quedó eliminada en la primera ronda del WTA 500 de Brisbane al perder frente a la estadounidense McCartney Kessler por 1-6, 3-6. El encuentro duró poco más de una hora y 20 minutos, en el inicio oficial de la temporada 2026 para el tenis de Colombia.

A pesar de una breve reacción en el segundo set, Arango no logró revertir la desventaja, ya que Kessler se adelantó por 5-0 antes de que la colombiana rompiera el saque en dos oportunidades y se acercara 3-5. Finalmente, la tenista estadounidense sentenció el triunfo sumando el último juego.

El próximo torneo para Emiliana Arango será el WTA 250 de Hobart, en Australia, donde formará parte del cuadro principal y podría enfrentarse a rivales como Iva Jovic, Elise Mertens o nuevamente McCartney Kessler. En Brisbane, Arango, quien regresaba a la competencia tras su participación en el WTA 250 de Hong Kong en octubre, solo pudo salvar uno de los tres puntos de quiebre en el primer set, cediendo cinco juegos consecutivos luego del 1-1 inicial.

Los colombianos que estarán en el Australian Open, el primer ‘Grand Slam’ del 2026

Nicolás Mejía es la segunda
Nicolás Mejía es la segunda raqueta colombiana. Crédito: Comité Olímpico Colombiano

El cuadro femenino del Australian Open es el único que tiene asegurado la presencia de la bandera de Colombia. Emiliana Arango y Camila Osorio estarán en la primera ronda del primer Grand Slam del año, que iniciará el 12 de enero y se extenderá hasta el 1 de febrero. Las colombianas aguardan por el sorteo para conocer su suerte.

En el cuadro masculino serán dos los nombres colombianos que batallen desde el cuadro clasificatorio por un cupo en la ronda principal. Nicolás Mejía y Daniel Galán, ambos, comenzaron su temporada en el Challenger de Camberra y esperan llegar con buenas sensaciones al torneo clasificatorio del Australian Open, donde deberán sortear tres rondas para llegar a la instancia principal.

Tennis Australia ha conseguido alcanzar los 600 millones de dólares en ingresos por primera vez en la historia. Lo logró tras un nuevo acuerdo de transmisión récord y grandes multitudes en eventos clave que ayudaron a obtener uno de sus mejores resultados.

