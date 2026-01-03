Deportes

Jhon Arias marcó su primer gol con Wolverhampton y lideró la victoria ante West Ham en la Premier League

Los Wolves se impusieron por 3-0 como locales, cosechando su primera victoria de la temporada

Guardar

La racha sin triunfos de Wolverhampton Wanderers en la Premier League se cortó con una victoria contundente: derrotó 3-0 a West Ham en el Molineux Stadium, con el primer gol oficial del colombiano Jhon Arias en el torneo inglés y la presencia como titular de Yerson Mosquera.

Tras 23 partidos y 252 días sin sumar de a tres, los Wolves cosecharon una victoria clave frente a un rival directo en la lucha por la permanencia en la que el colombiano cumplió un rol fundamental abriendo el marcador.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La apertura del marcador llegó al minuto 4 luego de una jugada individual de Hee-Chan Hwang por la banda izquierda que culminó con una asistencia al centro del área para Arias, que este terminó empujando al fondo de la red.

Este fue el primer festejo del colombiano en partidos oficiales con el Wolverhampton, tras 21 apariciones. Previamente convirtió en la pretemporada ante el Girona de Yasser Asprilla, y no marcaba en un torneo oficial desde junio de 2025, cuando todavía vestía la camiseta de Fluminense en el Mundial de Clubes ante el Ulsan.

El entrenador Rob Edwards elogia
El entrenador Rob Edwards elogia la adaptación y el rendimiento de Jhon Arias como mediocampista interior en los Wolves - crédito Jason Cairnduff/Reuters

En rueda de prensa, el entrenador Rob Edwards destacó la importancia anímica del logro alcanzado y valoró la contribución de Arias en una posición poco habitual en su carrera.

“Probablemente sea un poco de alivio, y estoy muy contento, pero me doy cuenta de que solo es una victoria, y eso es todo”, manifestó. El inglés que llegó reemplazar al portugués Vítor Pereira en noviembre de 2025 por los malos resultados que tienen al club en el fondo de la clasificación, subrayó especialmente el rendimiento del colombiano en los últimos partidos pese a jugar como interior y no como extremo, posición que acostumbraba a tener en Fluminense.

“Sus dos últimas actuaciones han sido realmente buenas en esa posición de ocho, una posición más retrasada. Cubre muy bien el campo y, obviamente, tiene mucha calma cuando tiene el balón”, manifestó Edwards.

Wolverhampton se aferra al milagro de la permanencia

A pesar de la goleada,
A pesar de la goleada, Wolverhampton sigue último en la tabla con solo 6 puntos y enfrenta un reto considerable para la permanencia - crédito David Klein/REUTERS

La diferencia se amplió pasada la media hora. Un penal convertido por Hwang, que ejecutó después de una falta cometida sobre Mateus Mané, estableció el 2-0. Antes del cierre del primer tiempo, el propio Mané amplió la ventaja con un remate potente al primer palo, después de una acción personal por el costado, dejando sin opciones al arquero Alphonse Aréola, quien fue previamente exigido por un cabezazo de Tolu Arokodare.

Durante el complemento, West Ham buscó descontar, pero no logró capitalizar sus chances y el dominio volvió a manos de los locales, que incluso pudieron ampliar la goleada de no haber sido por las intervenciones de Aréola.

A pesar del resultado, los Wolves continúan como colistas con solo 6 puntos, por lo que la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés se presenta como un desafío considerable.

Ahora el plantel tendrá que centrarse en la preparación de su siguiente compromiso ante el Everton como visitante en Goodison Park el miércoles 7 de enero a las 2:30 p. m. (hora colombiana). Posteriormente, el sábado 10 de enero, Wolverhampton se medirá ante el Shrewsbury Town, equipo de la League Two (cuarta división del fútbol inglés), por la tercera ronda de la FA Cup.

Para Arias, que viene protagonizando rumores desde hace semanas sobre una posible salida de Wolverhampton debido a los malos resultados, el reto que afronta junto a sus compañeros es considerable: deben recortar una ventaja de al menos 12 puntos para evitar el descenso a la Championship. Pese a ello, el colombiano fue claro ante los medios en que su compromiso está con los Wolves y descarta por el momento abandonar el club.

Temas Relacionados

Jhon AriasWolverhampton WanderersPremier LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

El colombiano suma 15 anotaciones en la liga portuguesa y es la figura del equipo de la capital, al punto de que su técnico aseguró que puede hacer historia en poco tiempo

Rui Borges se rinde a

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Con varios clubes iniciando su pretemporada, siguen los movimientos en este periodo de transferencias para el campeonato del primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

Luis Díaz sigue dándole dolores de cabeza al Barcelona: es “más completo” que Marcus Rashford

El atacante del Bayern Múnich fue comparado no solo con el actual extremo de los catalanes, sino con otro jugador que los culés buscaron en el mercado de fichajes

Luis Díaz sigue dándole dolores

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo

Los cardenales, pensando en la Copa Libertadores, se quedarían con un futbolista experimentado y que no tuvo muchos minutos con los embajadores en el segundo semestre de 2025

Santa Fe le quitaría un

Una figura Vinotinto reforzará al América de Cali: fichaje de peso para la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana

El cuadro rojo anunció la que es su primera cara nueva en la plantilla para la temporada 2026, luego de confirmar el regreso de Marlon Torres y también llegaría otro defensor

Una figura Vinotinto reforzará al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La historia del Comando Vermelho,

La historia del Comando Vermelho, el grupo criminal más antiguo y temido de Brasil: su cerebro financiero cayó en Colombia

La relación entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Tren de Aragua con Nicolás Maduro y el Cartel de Los Soles: qué dice el documento de acusación formal

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio afirmó que hay

Yeferson Cossio afirmó que hay una mujer “más bonita” que su prometida Carolina Gómez: las redes sociales reaccionaron

Juanda Caribe fue confirmado como nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los artistas que dominan el ranking de K-pop en iTunes Colombia

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

El ranking de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Rui Borges se rinde a

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos el 3 de enero

Junior tendría listo al reemplazo de Didier Moreno, que se va del club tras cinco años y tres títulos

Luis Díaz sigue dándole dolores de cabeza al Barcelona: es “más completo” que Marcus Rashford

Santa Fe le quitaría un jugador a Millonarios para 2026: los azules lo desecharon y ahora sería del rojo