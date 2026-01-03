Jhon Arias marcó su primer gol con Wolverhampton y lideró la victoria ante West Ham en la Premier League

La racha sin triunfos de Wolverhampton Wanderers en la Premier League se cortó con una victoria contundente: derrotó 3-0 a West Ham en el Molineux Stadium, con el primer gol oficial del colombiano Jhon Arias en el torneo inglés y la presencia como titular de Yerson Mosquera.

Tras 23 partidos y 252 días sin sumar de a tres, los Wolves cosecharon una victoria clave frente a un rival directo en la lucha por la permanencia en la que el colombiano cumplió un rol fundamental abriendo el marcador.

La apertura del marcador llegó al minuto 4 luego de una jugada individual de Hee-Chan Hwang por la banda izquierda que culminó con una asistencia al centro del área para Arias, que este terminó empujando al fondo de la red.

Este fue el primer festejo del colombiano en partidos oficiales con el Wolverhampton, tras 21 apariciones. Previamente convirtió en la pretemporada ante el Girona de Yasser Asprilla, y no marcaba en un torneo oficial desde junio de 2025, cuando todavía vestía la camiseta de Fluminense en el Mundial de Clubes ante el Ulsan.

El entrenador Rob Edwards elogia la adaptación y el rendimiento de Jhon Arias como mediocampista interior en los Wolves - crédito Jason Cairnduff/Reuters

En rueda de prensa, el entrenador Rob Edwards destacó la importancia anímica del logro alcanzado y valoró la contribución de Arias en una posición poco habitual en su carrera.

“Probablemente sea un poco de alivio, y estoy muy contento, pero me doy cuenta de que solo es una victoria, y eso es todo”, manifestó. El inglés que llegó reemplazar al portugués Vítor Pereira en noviembre de 2025 por los malos resultados que tienen al club en el fondo de la clasificación, subrayó especialmente el rendimiento del colombiano en los últimos partidos pese a jugar como interior y no como extremo, posición que acostumbraba a tener en Fluminense.

“Sus dos últimas actuaciones han sido realmente buenas en esa posición de ocho, una posición más retrasada. Cubre muy bien el campo y, obviamente, tiene mucha calma cuando tiene el balón”, manifestó Edwards.

Wolverhampton se aferra al milagro de la permanencia

A pesar de la goleada, Wolverhampton sigue último en la tabla con solo 6 puntos y enfrenta un reto considerable para la permanencia - crédito David Klein/REUTERS

La diferencia se amplió pasada la media hora. Un penal convertido por Hwang, que ejecutó después de una falta cometida sobre Mateus Mané, estableció el 2-0. Antes del cierre del primer tiempo, el propio Mané amplió la ventaja con un remate potente al primer palo, después de una acción personal por el costado, dejando sin opciones al arquero Alphonse Aréola, quien fue previamente exigido por un cabezazo de Tolu Arokodare.

Durante el complemento, West Ham buscó descontar, pero no logró capitalizar sus chances y el dominio volvió a manos de los locales, que incluso pudieron ampliar la goleada de no haber sido por las intervenciones de Aréola.

A pesar del resultado, los Wolves continúan como colistas con solo 6 puntos, por lo que la permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés se presenta como un desafío considerable.

Ahora el plantel tendrá que centrarse en la preparación de su siguiente compromiso ante el Everton como visitante en Goodison Park el miércoles 7 de enero a las 2:30 p. m. (hora colombiana). Posteriormente, el sábado 10 de enero, Wolverhampton se medirá ante el Shrewsbury Town, equipo de la League Two (cuarta división del fútbol inglés), por la tercera ronda de la FA Cup.

Para Arias, que viene protagonizando rumores desde hace semanas sobre una posible salida de Wolverhampton debido a los malos resultados, el reto que afronta junto a sus compañeros es considerable: deben recortar una ventaja de al menos 12 puntos para evitar el descenso a la Championship. Pese a ello, el colombiano fue claro ante los medios en que su compromiso está con los Wolves y descarta por el momento abandonar el club.