Las figuras de la liga colombiana que se perderán el debut por sanción

Las sanciones del 2025 deberán ser cumplidas por los futbolistas en 2026 - crédito Colprensa

En el torneo finalización de 2025, Junior de Barranquilla se quedó con el título en el partido que marcó el final de la competencia oficial en Colombia durante ese año, mientras que la Liga BetPlay volverá el tercer fin de semana de enero de 2026.

En la previa del inicio del torneo apertura, la mayoría de equipos están reforzando sus plantillas para disputar la estrella de mitad de año, además, clubes como Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín afrontarán la Copa Libertadores, que es la competencia más importante a nivel de Conmebol.

Por otra parte, los directores deportivos deben analisar el número de jugadores con los que podrán contar para la fecha uno de la liga, puesto que, a pesar de que se trata de un torneo diferente, hay deportistas que deben cumplir con sanciones recibidas en 2025.

Las figuras que se pierden el inicio de la liga

Junior comenzará la liga sin su goleador, el paraguayo Guillermo Paiva - crédito Colprensa

Entre los clubes más importantes del país, el que se verá más perjudicado es Millonarios, que para el debut ante Atlético Bucaramanga no podrá contar con el zaguero central Jorge Arias y el delantero Leonardo Castro, que deben cumplir con uno y dos partidos sin jugar, respectivamente.

El campeón de Colombia, Junior de Barranquilla, no podrá contar con el paraguayo Guillermo Paiva, que fue expulsado en la final ante Deportes Tolima y pagará dos fechas de sanción.

Otra baja sensible será la de Mateus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional que no podrá estar en el debut del Verdolaga ante Boyacá Chico por la pelea que protagonizó con el guardameta Washington Aguerre.

El mediocampista deberá cumplir con una fecha de sanción - crédito David Jaramillo / Colprensa

Precisamente, el arquero uruguayo Washington Aguerre no podrá cumplir con las dos fechas de sanción, puesto que tras terminar el torneo fue transferido a Peñarol, en su país.

Un caso similar es protagonizado por el también arquero Jordan García, que fue vendido desde Fortaleza a Club León de México, y por ende no podrá cumplir con las sanciones que tiene en Colombia.

Cabe recordar que la Dimayor tiene un registro con las sanciones y multas, que deben ser cumplidas por los profesionales en caso de que vuelvan a ser vinculados con un club del rentado local.

Estos son los jugadores que tiene sanciones vigentes en Colombia:

Luis Miranda (Llaneros F.C.): 1 fecha

Edwin Torres (Alianza Valledupar): 3 fechas

Kevin Londoño (Boyacá Chico): 3 fechas

Jhair Castillo (Alianza Valledupar): 1 fecha

Joaquín Varela (Cali): 1 fecha

Marlon Sierra (Llaneros F.C.): 1 fecha

Royscer Colpa (Unión Magdalena): 1 fecha

Jordán García (Fortaleza F.C.): 2 fechas

Harlen Castillo (Nacional): 1 fecha

Brayan León (Medellín): 1 fecha

Jan Lucumi (América de Cali): 1 fecha

Sebastián Guzmán (Tolima): 1 fecha

Adrián Parra (Tolima): 1 fecha

Así arrancará la Liga BetPlay 2026-I

Los finalistas del torneo anterior abrirán la liga de 2026 - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

Con un formato de 19 fechas en la fase uno, y play-offs entre los ocho clasificados, el primer semestre del fútbol colombiano comenzará el 17 de enero y la final del campeonato se jugará antes de que comience la Copa del Mundo.

Así se jugará la fecha uno:

Atlético Junior vs. Deportes Tolima.

Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas.

Fortaleza vs. Alianza FC.

Atlético Nacional vs. Boyacá Chico.

Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas.

América de Cali vs. Internacional de Bogotá.

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín.

Atlético Bucaramanga vs. Millonarios.

Deportivo Pereira vs. Llaneros.

Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali.

Los horarios de los compromisos mencionados serán notificados por la Dimayor una semana antes de que comience la competencia oficial en el rentado nacional, que iniciará con la disputa de la Superliga entre Junior y Santa Fe en una serie de ida y vuelta.