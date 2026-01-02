Deportes

Las figuras de la liga colombiana que se perderán el debut por sanción

A pesar de que se trata de un torneo diferente, la Dimayor acumula las tarjetas que los futbolistas recibieron el semestre anterior

Guardar
Las sanciones del 2025 deberán
Las sanciones del 2025 deberán ser cumplidas por los futbolistas en 2026 - crédito Colprensa

En el torneo finalización de 2025, Junior de Barranquilla se quedó con el título en el partido que marcó el final de la competencia oficial en Colombia durante ese año, mientras que la Liga BetPlay volverá el tercer fin de semana de enero de 2026.

En la previa del inicio del torneo apertura, la mayoría de equipos están reforzando sus plantillas para disputar la estrella de mitad de año, además, clubes como Junior, Santa Fe, Tolima y Medellín afrontarán la Copa Libertadores, que es la competencia más importante a nivel de Conmebol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por otra parte, los directores deportivos deben analisar el número de jugadores con los que podrán contar para la fecha uno de la liga, puesto que, a pesar de que se trata de un torneo diferente, hay deportistas que deben cumplir con sanciones recibidas en 2025.

Las figuras que se pierden el inicio de la liga

Junior comenzará la liga sin
Junior comenzará la liga sin su goleador, el paraguayo Guillermo Paiva - crédito Colprensa

Entre los clubes más importantes del país, el que se verá más perjudicado es Millonarios, que para el debut ante Atlético Bucaramanga no podrá contar con el zaguero central Jorge Arias y el delantero Leonardo Castro, que deben cumplir con uno y dos partidos sin jugar, respectivamente.

El campeón de Colombia, Junior de Barranquilla, no podrá contar con el paraguayo Guillermo Paiva, que fue expulsado en la final ante Deportes Tolima y pagará dos fechas de sanción.

Otra baja sensible será la de Mateus Uribe, mediocampista de Atlético Nacional que no podrá estar en el debut del Verdolaga ante Boyacá Chico por la pelea que protagonizó con el guardameta Washington Aguerre.

El mediocampista deberá cumplir con
El mediocampista deberá cumplir con una fecha de sanción - crédito David Jaramillo / Colprensa

Precisamente, el arquero uruguayo Washington Aguerre no podrá cumplir con las dos fechas de sanción, puesto que tras terminar el torneo fue transferido a Peñarol, en su país.

Un caso similar es protagonizado por el también arquero Jordan García, que fue vendido desde Fortaleza a Club León de México, y por ende no podrá cumplir con las sanciones que tiene en Colombia.

Cabe recordar que la Dimayor tiene un registro con las sanciones y multas, que deben ser cumplidas por los profesionales en caso de que vuelvan a ser vinculados con un club del rentado local.

Estos son los jugadores que tiene sanciones vigentes en Colombia:

  • Luis Miranda (Llaneros F.C.): 1 fecha
  • Edwin Torres (Alianza Valledupar): 3 fechas
  • Kevin Londoño (Boyacá Chico): 3 fechas
  • Jhair Castillo (Alianza Valledupar): 1 fecha
  • Joaquín Varela (Cali): 1 fecha
  • Marlon Sierra (Llaneros F.C.): 1 fecha
  • Royscer Colpa (Unión Magdalena): 1 fecha
  • Jordán García (Fortaleza F.C.): 2 fechas
  • Harlen Castillo (Nacional): 1 fecha
  • Brayan León (Medellín): 1 fecha
  • Jan Lucumi (América de Cali): 1 fecha
  • Sebastián Guzmán (Tolima): 1 fecha
  • Adrián Parra (Tolima): 1 fecha

Así arrancará la Liga BetPlay 2026-I

Los finalistas del torneo anterior
Los finalistas del torneo anterior abrirán la liga de 2026 - crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

Con un formato de 19 fechas en la fase uno, y play-offs entre los ocho clasificados, el primer semestre del fútbol colombiano comenzará el 17 de enero y la final del campeonato se jugará antes de que comience la Copa del Mundo.

Así se jugará la fecha uno:

  • Atlético Junior vs. Deportes Tolima.
  • Independiente Santa Fe vs. Águilas Doradas.
  • Fortaleza vs. Alianza FC.
  • Atlético Nacional vs. Boyacá Chico.
  • Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas.
  • América de Cali vs. Internacional de Bogotá.
  • Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín.
  • Atlético Bucaramanga vs. Millonarios.
  • Deportivo Pereira vs. Llaneros.
  • Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Cali.

Los horarios de los compromisos mencionados serán notificados por la Dimayor una semana antes de que comience la competencia oficial en el rentado nacional, que iniciará con la disputa de la Superliga entre Junior y Santa Fe en una serie de ida y vuelta.

Temas Relacionados

Liga BetplaySanciónDimayorNacionalMillonariosLeo CastroRojaColombia-Deportes

Más Noticias

Este es el nuevo equipo del fútbol colombiano que debutará en 2026: “Juntos escribiremos una nueva historia”

Después de la presentación de Internacional de Bogotá, que tomó la ficha de La Equidad, otra escuadra surgió con un origen muy polémico

Este es el nuevo equipo

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Comenzando el nuevo año en el fútbol colombiano, varios clubes en el país continúan con sus movimientos en el periodo de transferencias para el primer semestre

EN VIVO Mercado de fichajes

Atlético Nacional se durmió y dejó partir a una de sus figuras de 2025: reconocido jugador se irá a México

Pese a que el futbolista fue clave en la final de la Copa Colombia, la institución no lo retuvo y se quedó con un puesto vacío que ya sabría cómo llenarlo

Atlético Nacional se durmió y

Luis Javier Suárez arrancó el año con gol en la liga de Portugal y encabeza la tabla de goleadores

El colombiano abrió el marcador para el Sporting de Lisboa en la Primeira Liga, pero no alcanzó para derrotar a Gil Vcente y recortar diferencias con el líder de la clasificación

Luis Javier Suárez arrancó el

De la cancha al micrófono: de Maradona a Lucho Díaz, los futbolistas que incursionaron en la música

El guajiro estrenó ‘La promesa’, su primer sencillo en solitario tras el éxito de ‘El ritmo que nos une’

De la cancha al micrófono:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Arremetida de las Fuerzas Militares

Arremetida de las Fuerzas Militares contra la seguridad de ‘Iván Mordisco’, van 10 disidentes neutralizados

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

ENTRETENIMIENTO

Andrés Parra reveló su menú

Andrés Parra reveló su menú diario cuando tenía sobrepeso: “Mientras calentaba la cena me comía dos sándwiches”

Las series más populares de Netflix en Colombia para engancharse este día

Andrés Parra reveló cómo el personaje de Pablo Escobar fue clave para su cambio físico: “Quede con el gusto”

Las series de Prime Video Colombia que roban la atención HOY

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en Colombia

Deportes

Este es el nuevo equipo

Este es el nuevo equipo del fútbol colombiano que debutará en 2026: “Juntos escribiremos una nueva historia”

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026: altas y bajas de los equipos para el 2 de enero

Atlético Nacional se durmió y dejó partir a una de sus figuras de 2025: reconocido jugador se irá a México

Deportistas colombianos deberán acatar nuevas reglas antidopaje para 2026: lista de sustancias y métodos prohibidos entró en vigor

Luis Javier Suárez arrancó el año con gol en la liga de Portugal y encabeza la tabla de goleadores