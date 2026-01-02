Deportes

Bajaron los precios para el partido Atlético Nacional vs. Inter de Miami: así puede obtener descuento en la boletería

El club antioqueño, referente histórico del balompié colombiano y constante protagonista en competiciones internacionales, contempla este desafío en clave de oportunidad

Guardar
Inter de Miami vs. Atlético
Inter de Miami vs. Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

La expectativa en torno al enfrentamiento entre Atlético Nacional e Inter Miami el 31 de enero de 2026, crece con la confirmación de un incentivo comercial: los clientes del Banco NU, tanto nuevos como antiguos, dispondrán de un descuento del 10% en la boletería para este partido, válido entre el 2 y el 9 de enero.

Según informó Deportes RCN, este beneficio, diseñado para estimular la asistencia, coincide con el impacto mediático y competitivo que supone la presencia de Lionel Messi en el equipo visitante.

Más allá de la promoción, el evento se consolida como una cita de gran interés internacional por el papel de Messi. Su llegada al Inter Miami ha implicado un cambio profundo en la percepción y proyección deportiva del fútbol en Estados Unidos.

El astro argentino no solo ha elevado el nivel de la MLS, sino que ha convertido cada partido del club en una vitrina global, operando como puente entre el fútbol sudamericano y un mercado norteamericano en proceso de reafirmación identitaria. La participación del argentino encarna la conexión entre dos tradiciones futbolísticas y añade una dimensión histórica a la contienda.

Para Atlético Nacional, la cita adquiere un carácter especial. El club antioqueño, referente histórico del balompié colombiano y constante protagonista en competiciones internacionales, contempla este desafío en clave de oportunidad: reafirmar su prestigio y recordar la vigencia del fútbol colombiano en el escenario global.

El equipo dirigido por Diego Arias buscará protagonismo y rendimiento, manteniendo la ambición de estar a la altura de noches memorables en torneos como la Copa Libertadores.

Del otro lado, el Inter Miami afronta este duelo como un eslabón más en su proceso de consolidación internacional. El partido representa un paso extra en su estrategia de consolidar una marca reconocida más allá de la MLS, aprovechando el atractivo de contar con Messi como figura principal.

El verdolaga jugará un partido
El verdolaga jugará un partido amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi - crédito @TribuVerdolaga / X

Deportes RCN subrayó que el descuento se aplicará exclusivamente a quienes realicen la compra de entradas dentro de las fechas establecidas y utilicen tarjetas de débito o crédito NU, lo que refuerza la apuesta comercial en torno a este acontecimiento deportivo.

Lionel Messi en Colombia: Inter Miami confirmó su visita a Medellín&nbsp;

El cierre de la gira sudamericana del Inter Miami tendrá lugar en Guayaquil, donde el equipo estadounidense se medirá frente al Barcelona SC el sábado 7 de febrero de 2026, en el estadio Monumental Banco Pichincha a las 7:00 p. m.

Antes de arribar a Ecuador, la escuadra encabezada por Lionel Messi realizará una parada en Medellín, ciudad que recibirá el esperado duelo contra el Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot el 31 de enero de 2026 a las 5:00 p. m., según información confirmada en la página oficial del club.

Inter Miami viajará por Suramérica
Inter Miami viajará por Suramérica en su gira de pretemporada tras ser campeón de la MLS - crédito Inter Miami

La gira marca un momento relevante para el conjunto de Florida, que recientemente conquistó su primer título de la MLS y cuenta con figuras como Rodrigo de Paul y Luis Suárez. La presencia de estos referentes ha generado expectación en cada destino sudamericano.

El club, a través de su comunicado, resaltó la historia y logros del rival colombiano: “Atlético Nacional, conocido popularmente como los Verdolagas, entre otros apodos, es el club más ganador del fútbol colombiano con 18 títulos de Primera División, además de haber ganado dos Copas Libertadores de la CONMEBOL, dos Copas Merconorte de la Conmebol, dos Copas Interamericanas, siete Copas Colombia, cuatro Superligas y una Recopa Sudamericana”, destaca el comunicado publicado por Inter Miami.

Leo Messi encabeza la expedición
Leo Messi encabeza la expedición del Inter Miami en Medellín - crédito AFP

El itinerario del equipo inicia en Lima, donde enfrentará a Alianza Lima el sábado 24 de enero de 2026 a las 5:00 p. m. en el estadio Monumental Matute. Esta será la primera escala de la travesía por el continente, con Messi liderando la expedición y acaparando la atención tanto de medios locales como internacionales.

El anuncio del recorrido ha incrementado la expectativa en redes sociales y plataformas digitales, donde los hinchas han comenzado a organizar su presencia en los estadios sudamericanos para presenciar en directo a las figuras del fútbol mundial.

