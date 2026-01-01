Deportes

Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

El delantero sería el reemplazo de Santiago Giordana en el equipo bogotano, que está en deuda con su hinchada por no clasificar a las semifinales en el pasado campeonato

Guardar
En Universidad de Chile, su
En Universidad de Chile, su último club, marcó 10 goles en 40 partidos - crédito Universidad de Chile

El delantero argentino Rodrigo Contreras, de 30 años, será nuevo jugador de Millonarios tras un principio de acuerdo, según información publicada por Cesar Luis Merlo, periodista experto en fichajes, en redes sociales. El atacante llega procedente de Universidad de Chile y disputará el puesto con Leonardo Castro, en reemplazo de Santiago Giordana.

Durante su ciclo en el club chileno, Contreras acumuló 41 partidos en total en todas las competencias, sumando solo 10 goles y 1.565 minutos en cancha. De esos encuentros, tuvo ocho titularidades: siete en la liga local y una en la Copa Chile.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Para la próxima temporada, Millonarios apunta a reforzar su nómina tras un año sin clasificar a finales en el fútbol colombiano y con protestas vigentes de la afición. El equipo disputará la fase previa de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Nacional en marzo, buscando un cupo en la fase de grupos.

Rodrigo Contreras había sido sondeado
Rodrigo Contreras había sido sondeado años atrás por América de Cali - crédito Everton

El paso de Contreras lo ha llevado a 12 equipos, entre ellos San Lorenzo, Gimnasia, Quilmes, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Aldosivi y Platense en Argentina, además de una etapa en Braga (Portugal), Necaxa (México), Antofagasta y Everton de Viña del Mar (Chile).

Según datos de BeSoccer, Contreras como profesional ha disputado 270 partidos y ha marcado únicamente 70 goles, lo que arroja un bajo promedio goleador de 0.25 goles por partido. En su último club, Universidad de Chile, su promedio fue igual de bajo, con 0.4 goles por partido.

La delantera fue una de las zonas donde más sufrió Millonarios en el 2025, luego de que Leonardo Castro sufriera la fractura de su pierna y se perdiera parte de la temporada. Santiago Giordana y Luis Marimón no fueron suficiente para reponer la ausencia del goleador del Embajador en las últimas temporadas.

Sin ser oficial la contratación de Rodrigo Contreras, los directivos de Millonarios y el jugador ya son criticados en las redes sociales:

  • “Los clubes colombianos siguen con la bobada de traer cuánto paquete quieran los representantes, estamos jodidos. Vienen por el pasaporte y cobran millones” @Puchelin161210“Mal negocio, sale de la universidad por malo...” @oslpa“Nos metieron a Giordana como crack, y ahora esté que hizo muchos goles en Antofagasta. Típico de el bufón de Serpa y del mamarracho de camacho. Ojalá me equivoque pero no suena nada bueno” @georgie_vegaLa dirección técnica encabezada por Hernán Torres y el director deportivo Ariel Michaloutsos buscan consolidar un plantel competitivo que aspire al título en 2026 y brinde una mejor representación internacional.

Así será la pretemporada de Millonarios en Uruguay: River Plate e Independiente, los rivales

Millonarios volverá a prácticas para
Millonarios volverá a prácticas para el 3 de enero de 2026, cuando entre en la recta final de la pretemporada - crédito Millonarios FC

El club colombiano Millonarios enfrentará a River Plate en un encuentro decisivo de la Serie Río de la Plata, un torneo internacional de pretemporada que reúne a equipos históricos sudamericanos y que inicia la agenda de grandes partidos del verano austral. El duelo, programado para el domingo 11 de enero a las 7:00 p. m. (hora colombiana), tendrá lugar en el estadio Domingo Burgueño Miguel, próximo a Punta del Este, y marcará el debut del conjunto argentino en la competición, con miles de aficionados previstos en las tribunas.

Ubicado como uno de los amistosos de mayor expectativa de la serie, este partido representará una exigente evaluación para Millonarios, que aspira a ajustar su plantilla antes de iniciar los torneos oficiales en 2026. El técnico Hernán Torres utilizará esta cita clave para probar y analizar el funcionamiento de su equipo ante rivales del altísimo nivel del continente.

El cuadro embajador buscaría refuerzos
El cuadro embajador buscaría refuerzos tanto en el mediocampo como en el ataque para la temporada 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Luego, Millonarios jugará en el Parque Viera de Montevideo su segundo partido en la serie de partidos organizados por Espn, esta vez contra Independiente de Avallaneda, el 13 de enero a las 7:00 p. m. (hora colombiana).

Además, Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas, América de Cali y Cúcuta Deportivo participarán en la serie Colombia, otra instancia preparatoria que se transmitirá a través del Plan Premium de Disney Plus. Para Santa Fe, que contará con su nuevo director técnico, el uruguayo Pablo Repetto, la pretemporada será fundamental ante un año en que disputará la Copa Libertadores.

Temas Relacionados

Rodrigo ContrerasUniversidad de ChileMillonarios FCFichajes de MillonariosSantiago GiordanaColombia-Deportes

Más Noticias

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

Luis Díaz fue jugador del Junior FC antes de migrar al fútbol europeo. Con la camiseta Tiburón jugó 106 partidos, marco 20 goles y fue campeón en cuatro ocasiones

En plena celebración del Año

Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michel Scarponi: “Reencarnado”

Este video que registró el equipo del pedalista Diego Pescador, y que se desempeña en el Movistar Team hizo recordar la historia del italiano Michel Scarponi y Frankie, el guacamayo que también lo acompañaba a rodar

Video viral de ciclista colombiano

Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega

El samario, de paso por Almeria y Sporting Lisboa en el 2026, atraviesa su mejor momento como profesional, perfilándose para ser el titular de la selección Colombia en el Mundial

Estas son las cifras de

Este es el partido de la Premier League en el que jugará el colombiano Jefferson Lerma este primero de enero: dónde verlo y a qué hora

El primer fin de semana del 2026 tendrá la reanudación de ligas importantes como la de Italia, la de España y la de Francia con protagonismo de colombianos

Este es el partido de

Este es el equipo sudamericano que está en negociaciones con Radamel Falcao: jugaría la Copa Libertadores 2026

Junior e Independiente Santa Fe podrían ser rivales del ‘Tigre’ en la mítica competencia de clubes, que jugó por última vez en 2009 con la camiseta de River Plate de Argentina

Este es el equipo sudamericano
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cúpula militar reforzó operaciones en

Cúpula militar reforzó operaciones en Cúcuta y anunció primeras medidas contra ataques en el Catatumbo

Suspenden fiesta de Año Nuevo en Briceño, Antioquia, por violencia de grupos armados ilegales: también hay ley seca

La ONU expresó su preocupación por ataques armados y confinamiento en municipios de Catatumbo

Ministerio de Defensa reportó avances en la ofensiva contra grupos criminales en 2025: este es el balance

Delegación de Paz del Gobierno advierte riesgo de escalada armada en Catatumbo: propone activar Comisión Humanitaria

ENTRETENIMIENTO

El año del reality show:

El año del reality show: los personajes que se hicieron famosos en Colombia en el 2025

Westcol reconoció que volvería con Aida Victoria Merlano: “Pero me daría mucho miedo”

El mensaje de Juan David Tejada que encendió las redes antes del reencuentro Aida Victoria y Westcol: “No todo villano lo es”

J Balvin y Residente sellaron su reconciliación con esta fotografía: “Nos escuchamos. Nos entendimos”

Sebastián Caicedo confesó que rompió el celibato antes de su boda con Juliana Diez: “Tuvimos que pedirle perdón a Dios”

Deportes

En plena celebración del Año

En plena celebración del Año Nuevo, Luis Díaz se puso la camiseta de Junior Campeón 2025: “Tu papá”

Video viral de ciclista colombiano entrenando junto a una guacamaya sirvió para recordar al fallecido Michel Scarponi: “Reencarnado”

Estas son las cifras de Luis Suárez, el máximo goleador colombiano del 2025: superó a Luis Díaz y a Hugo Rodallega

Este es el partido de la Premier League en el que jugará el colombiano Jefferson Lerma este primero de enero: dónde verlo y a qué hora

Este es el equipo sudamericano que está en negociaciones con Radamel Falcao: jugaría la Copa Libertadores 2026