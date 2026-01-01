Polémico “refuerzo” argentino Rodrigo Contreras llegaría a Millonarios este 2026: 12 equipos y un pobre promedio goleador

En Universidad de Chile, su último club, marcó 10 goles en 40 partidos - crédito Universidad de Chile

El delantero argentino Rodrigo Contreras, de 30 años, será nuevo jugador de Millonarios tras un principio de acuerdo, según información publicada por Cesar Luis Merlo, periodista experto en fichajes, en redes sociales. El atacante llega procedente de Universidad de Chile y disputará el puesto con Leonardo Castro, en reemplazo de Santiago Giordana.

Durante su ciclo en el club chileno, Contreras acumuló 41 partidos en total en todas las competencias, sumando solo 10 goles y 1.565 minutos en cancha. De esos encuentros, tuvo ocho titularidades: siete en la liga local y una en la Copa Chile.

Para la próxima temporada, Millonarios apunta a reforzar su nómina tras un año sin clasificar a finales en el fútbol colombiano y con protestas vigentes de la afición. El equipo disputará la fase previa de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Atlético Nacional en marzo, buscando un cupo en la fase de grupos.

Rodrigo Contreras había sido sondeado años atrás por América de Cali - crédito Everton

El paso de Contreras lo ha llevado a 12 equipos, entre ellos San Lorenzo, Gimnasia, Quilmes, Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Aldosivi y Platense en Argentina, además de una etapa en Braga (Portugal), Necaxa (México), Antofagasta y Everton de Viña del Mar (Chile).

Según datos de BeSoccer, Contreras como profesional ha disputado 270 partidos y ha marcado únicamente 70 goles, lo que arroja un bajo promedio goleador de 0.25 goles por partido. En su último club, Universidad de Chile, su promedio fue igual de bajo, con 0.4 goles por partido.

La delantera fue una de las zonas donde más sufrió Millonarios en el 2025, luego de que Leonardo Castro sufriera la fractura de su pierna y se perdiera parte de la temporada. Santiago Giordana y Luis Marimón no fueron suficiente para reponer la ausencia del goleador del Embajador en las últimas temporadas.

Sin ser oficial la contratación de Rodrigo Contreras, los directivos de Millonarios y el jugador ya son criticados en las redes sociales:

La dirección técnica encabezada por Hernán Torres y el director deportivo Ariel Michaloutsos buscan consolidar un plantel competitivo que aspire al título en 2026 y brinde una mejor representación internacional.

Millonarios volverá a prácticas para el 3 de enero de 2026, cuando entre en la recta final de la pretemporada - crédito Millonarios FC

El club colombiano Millonarios enfrentará a River Plate en un encuentro decisivo de la Serie Río de la Plata, un torneo internacional de pretemporada que reúne a equipos históricos sudamericanos y que inicia la agenda de grandes partidos del verano austral. El duelo, programado para el domingo 11 de enero a las 7:00 p. m. (hora colombiana), tendrá lugar en el estadio Domingo Burgueño Miguel, próximo a Punta del Este, y marcará el debut del conjunto argentino en la competición, con miles de aficionados previstos en las tribunas.

Ubicado como uno de los amistosos de mayor expectativa de la serie, este partido representará una exigente evaluación para Millonarios, que aspira a ajustar su plantilla antes de iniciar los torneos oficiales en 2026. El técnico Hernán Torres utilizará esta cita clave para probar y analizar el funcionamiento de su equipo ante rivales del altísimo nivel del continente.

El cuadro embajador buscaría refuerzos tanto en el mediocampo como en el ataque para la temporada 2026 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Luego, Millonarios jugará en el Parque Viera de Montevideo su segundo partido en la serie de partidos organizados por Espn, esta vez contra Independiente de Avallaneda, el 13 de enero a las 7:00 p. m. (hora colombiana).

Además, Santa Fe, Deportivo Cali, Once Caldas, América de Cali y Cúcuta Deportivo participarán en la serie Colombia, otra instancia preparatoria que se transmitirá a través del Plan Premium de Disney Plus. Para Santa Fe, que contará con su nuevo director técnico, el uruguayo Pablo Repetto, la pretemporada será fundamental ante un año en que disputará la Copa Libertadores.