Juan David Arizala tendría cambio de planes: iría al fútbol italiano, pero no al AC Milan

El lateral de Independiente Medellín parecía estar listo para jugar con el Rossonero, pero distintas informaciones apuntan a que otro club se metió en la puja

Juan David Arizala fue uno
Juan David Arizala fue uno de los jugadores más destacados de la selección Colombia sub-20 durante el Mundial celebrado en Chile, disputando todos los minutos del torneo - crédito Pablo Sanhueza/REUTERS

Durante el pasado mundial sub-20 celebrado en Chile, uno de los nombres más destacados en la participación de la Tricolor que llegó a las semifinales fue el de Juan David Arizala. El lateral del Independiente Medellín disputó la totalidad de los minutos en los siete encuentros del equipo dirigido por César Torres, destacando por su capacidad de desborde.

Esto también se hizo evidente durante los partidos que tuvo en 2025 con el Poderoso. Paulatinamente pasó de ser una alternativa desde el banco para Alejandro Restrepo a transformarse en el titular durante el segundo semestre.

Las actuaciones de Arizala en el mundial sub-20 llevaron a que los cazatalentos en Europa pusieran sus ojos sobre él, y es por eso que a mediados de diciembre se habló de un fuerte interés del AC Milan en hacerse con sus servicios, esperando asegurarse una alternativa al actual titular, el ecuatoriano Pervis Estupiñán.

Sin embargo, distintas informaciones dieron a conocer en las últimas horas que no se alcanzó un acuerdo entre Medellín y Milan para cerrar el fichaje. Y todo indica que la aparición de un nuevo interesado, más acorde con las necesidades de Arizala, fue el causante.

Udinese se metió en la
Udinese se metió en la puja por Arizala y habría alcanzado un acuerdo verbal con el jugador - crédito @MatteMoretto/X

Según dio a conocer el periodista Mateo Moretto, el plan original del cuadro rossonero era concretar el fichaje de Arizala y de inmediato cederlo al Toulouse de la Ligue 1 de Francia. Pero dicho plan no se pudo concretar debido a que el conjunto francés no tenía espacio en su plantilla para sumar al colombiano, a lo que se habría sumado el descontento del propio Arizala y su entorno.

Frente a este escenario, el lateral recibió una oferta firme por parte del Udinese, que finalmente se impuso sobre otros pretendientes al punto que ya existiría un acuerdo verbal entre las partes. Por otra parte, Cesar Luis Merlo reveló que tanto Milan como Udinese ofrecieron tres millones de euros al Independiente Medellín por el fichaje, pero terminó decantándose por los segundos.

“El Milán quería ceder a Arizala al Toulouse; el Udinese ofrece la titularidad en el equipo, convenciendo a Arizala“, explicó el periodista Fabrizio Romano en su cuenta de X sobre la postura del colombiano.

El AC Milan planeaba fichar
El AC Milan planeaba fichar a Arizala y cederlo al Toulouse, pero la falta de espacio en la plantilla francesa y el descontento del jugador impidieron el acuerdo - crédito @FabrizioRomano/X

Con el acuerdo verbal alcanzado, el periodista Pipe Sierra adelantó que Arizala viajará la próxima semana a Italia para sellar su vínculo con los Friulani en términos que todavía están pendientes de conocer.

De ese modo, todo estaría dado para que el lateral se convierta en el décimo colombiano en jugar para el cuadro de Friuli. En el pasado, nombres Gonzalo Martínez, Abel Aguilar, Cristian Zapata, Ricardo Chará, Juan Guillermo Cuadrado —también surgido de las inferiores de Independiente Medellín, como Arizala—, Luis Fernando Muriel, Pablo Armero, Alexis Zapata, y Duván Zapata vistieron dicha camiseta. Otro colombiano, Joan Bonilla, estuvo en el plantel de Udinese entre junio y julio de 2016, pero no vistió la camiseta, siendo transferido inmediatamente.

Udinese presentó una propuesta que
Udinese presentó una propuesta que aseguró la titularidad a Arizala, logrando un acuerdo verbal con Independiente Medellín por tres millones de euros - crédito @CLMerlo/X

Así anda Udinese, el posible nuevo destino de Arizala

Actualmente, el club de la ciudad de Údine se ubica en el puesto 11 de la Serie A con 22 puntos, a cinco de la gran sorpresa de la temporada en Italia: el Como, que se mantiene en la quinta posición y actualmente está en puestos de clasificación europea.

Pese a tener nombres importantes en ataque como Nicolo Zaniolo o Idrisa Gueye, la falta de consistencia defensiva le ha costado al Udinese una mejor figuración en la liga. Con 17 fechas disputadas, actualmente cuentan con un balance con seis victorias, cuatro empates y siete derrotas, y una diferencia de gol de -10 que delata los problemas del club en defensa. De este modo, Arizala tendría que demostrarle al entrenador, el alemán Kosta Runjaić que es capaz de aportar tanto en fase defensiva como ofensiva.

Juan David ArizalaUdineseMercado de fichajesSerie AColombia-Deportes

