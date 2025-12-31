Deportes

James Rodríguez y el desconocido apodo que le tenían Porto: “Es curioso”

Maicon habló del tiempo que compartió junto con el “10” de la selección Colombia en uno de los clubes más importantes de Portugal



El colombiano es ídolo de Los Dragones en Portugal - crédito AFP

Durante su carrera, James Rodríguez ha triunfado en varios clubes del mundo; sin embargo, uno de los equipos en los que tuvo un mejor momento a nivel futbolístico fue Porto, una de las instituciones más históricas de Portugal.

En Los Dragones, el colombiano compartió plantel con sus compatriotas Freddy Guarín y Radamel Falcao García, con los que se consagró en varias competencias, incluyendo una final de la UEFA Europa League.

Además, sus actuaciones en Portugal hicieron que James se consolidara como una de las promesas más reconocidas del fútbol mundial en su momento, permitiendo que Mónaco pagará una cifra millonaria por sus derechos deportivos.

Aunque en la actualidad no tiene equipo, Rodríguez siendo recordado por los fanáticos y exfutbolistas de Porto de manera positiva, esto quedó en evidencia durante una entrevista que el exdefensor Maicon realizó con un creador de contenido en Portugal.


James terminó su contrato con León y actualmente no tiene equipo - crédito Club León

Durante la conversación, Maicon reveló algo inédito: los compañeros del colombiano tenían una forma peculiar de referirse al mediocampista por la forma que tenía de controlar y entregar el balón.

“James es curioso, solíamos llamarlo el jugador de PlayStation; su pequeño toque era como una PlayStation”, mencionó el brasileño, que recordó que los primeros seis meses de James en Porto fueron para que se adaptara físicamente al fútbol de Europa.

“James pasó seis meses sin jugar en el Oporto. Solo entrenaba, el cuerpo técnico trabajaba preparándolo, solo entrenaba. Después de que empezó a jugar, amigo mío, para frenarlo puff…”

Por último, tras conocer las capacidades de Rodríguez, el exdefensor afirmó que junto a sus demás compañeros llegaron a la conclusión de que no necesitaban que James defendiera, sino que se concentrara en jugar en ataque.

“Hubo un momento en el que decíamos: ‘Tío, no necesitas retroceder, no necesitas correr, no necesitas cansarte para marcar. Dale el balón, él lo resolverá’”, puntualizó Maicon al respecto.


Varios colombianos han triunfado vistiendo la camiseta del Porto - crédito AFP

James Rodríguez jugó en el Porto de Portugal entre 2010 y 2013. Disputó 105 partidos oficiales, marcó 32 goles y registró 41 asistencias. Durante su etapa en el club, conquistó tres títulos de la Primeira Liga, una Taça de Portugal, una Supercopa de Portugal y una UEFA Europa League.

Su rendimiento lo consolidó como uno de los talentos jóvenes más destacados del fútbol europeo, lo que le permitió dar el salto a equipos de mayor relevancia, después de Porto, James jugó para Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al-Rayan, Olympiacos, Rayo Vallecano y León.

En estos momentos es el capitán y referente de la selección Colombia, con la que jugará la Copa del Mundo de 2026 en México, Canadá y Estados Unidos.


James no ha anunciado en que equipo jugará en 2026 - crédito Club León

Durante el cierre de 2025, Rodríguez estuvo en Colombia y en un evento público habló sobre sus propósitos para 2026, priorizando lo que será su mundial con la Tricolor.

“Jugar el mundial siempre es una alegría muy grande y más cuando te haces más mayor. Creo que es mucho más lindo que cuando jugué el primer mundial, que tenía 23 años, y siempre es algo grande, pero es que ahora, con 34 años, creo que es mucho más lindo porque el fútbol pasa, el tiempo pasa para todo el mundo; estoy con muy buenas vibras para esa Copa del Mundo y todo el país también. Vamos todos por el mismo camino, y todos lo que estamos dentro sentimos eso”.

Además, Rodríguez anticipó que se quedará en América del Norte, confirmando los rumores que lo vinculan con varios equipos de la MLS.

“Yo todo lo que hago, lo hago con mucha pasión, esa es la clave siempre, hacer todo con mucha luz, con mucha vibra, para que todo salga bien, y si estás feliz, pues es mucho más fácil todo… Puede ser horario de acá, muy cercano“,

