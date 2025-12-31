Deportes

América de Cali tendrá nuevo arquero, un brasileño que lleva más de seis meses inactivo

El club Escarlata le traerá competencia a Jorge Soto, que fue el guardameta titular durante 2025

Fernandes tendrá que competir por
Fernandes tendrá que competir por un lugar en la titular con Jorge Soto - crédito Colprensa

Luego del torneo finalización en Colombia, en el que Junior de Barranquilla se quedó con la estrella de diciembre, los diferentes clubes del FPC comenzaron a trabajar en lo que será el primer semestre de 2026.

En el caso de América de Cali, que podrá contar con el entrenador David González en la línea de la dirección técnica, tendrá como objetivo principal tener una buena participación en la Copa Sudamericana, en la que enfrentará a Atlético Bucaramanga en la primera fase.

Para ello, la institución vallecaucana comenzó a gestionar la salida de varios jugadores y la contratación de nuevos futbolistas, siendo la posición de guardameta una de las prioridades de los directivos.

Cabe recordar que América anunció la salida de los arqueros Joel Graterol y Santiago Silva, que terminaron contrato con la institución y no serán tenidos en cuenta para el 2026.

América contratará competencia para Jorge Soto

Jorge Soto fue uno de
Jorge Soto fue uno de los jugadores que más disputó minutos en América durante 2025 - crédito América de Cali

Durante 2025, a pesar de que tuvo competencia con dos guardametas extranjeros y que parte de la hinchada lo ha cuestionado por sus actuaciones, Jorge Soto fue el arquero titular de América.

Para 2026, la prensa de Paraguay ha afirmado que el club Escarlata tiene un preacuerdo con el guardameta brasileño Jean Paulo Fernandes, que ha jugado gran parte de su carrera en Cerro Porteño.

Con 30 años, Fernandes se formó en São Paulo, pero muy joven llegó a Paraguay, en donde se consolidó en el arco de uno de los clubes más importantes de ese país, hasta que en mayo de 2025 terminó su contrato con Cerro.

Desde entonces, a pesar de que recibió ofertas de la MLS y otras ligas del continente, Fernandes se mantuvo al margen del deporte, y haría su regreso con América de Cali en el torneo apertura de 2026.

Fernandes terminó su contrato con
Fernandes terminó su contrato con Cerro y desde entonces está sin equipo - crédito Cerro Porteño

Durante su trayectoria profesional, Fernandes ha ganado tres títulos, dos con Bahía en su país natal, mientras que con Cerro Porteño ganó un trofeo de liga en 2021; además, participó en varias ocasiones en la Copa Libertadores defendiendo el arco del club paraguayo.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que América de Cali tiene contactos con Fernandes, que en el verano de 2025 sonó para llegar a las filas del club Escarlata, pero en esa ocasión su representante descartó que hubiera oportunidades de ver al brasileño con la camiseta del equipo rojo.

Al respecto, el empresario declaró ante la prensa de Paraguay que Fernandes tenía la prioridad de jugar en Estados Unidos o un equipo de Brasil, pero tras varias semanas de negociación no llegó a un acuerdo con ningún equipo, lo que lo mantuvo inactivo durante más de seis meses.

Fernandes se unirá al América
Fernandes se unirá al América de Cali - crédito Cerro Porteño

Además de Fernandes, América de Cali está gestionando la contratación del defensor central Marlon Torres, el mediocampista Yeison Guzmán y el delantero José Neris.

En el caso de Torres, llegaría libre tras terminar contrato con Deportes Tolima, club con el que fue finalista del torneo finalización en Colombia, Marlon Torres fue titular en la mayoría de los partidos del club de Ibagué.

Guzmán sería cedido por Fortaleza de Brasil, en donde no ha tenido regularidad los últimos seis meses; además, la negociación incluiría una opción de compra a favor de América de Cali.

Por último, Neris, de nacionalidad uruguaya, jugó el último semestre en City Torque, en su país, allí anotó 34 partidos, en los que anotó 16 goles y entregó cinco asistencias, en Uruguay lo describen como una de las promesas de su país para los próximos años.

