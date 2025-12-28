Lionel Messi en Colombia: Inter Miami confirmó su visita a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional

Inter Miami viajará por Suramérica en su gira de pretemporada tras ser campeón de la MLS - crédito Inter Miami

Inter Miami confirmó su gira por Suramérica luego de conseguir su primer título de la MLS con Lionel Messi, Rodrigo de Paul y Luis Suárez como principales referentes del equipo de Florida, Estados Unidos. Entre los tres partidos pactados, Atlético Nacional será uno de los rivales y Medellín la ciudad escogida para organizar el encuentro.

El partido se jugará el sábado 31 de enero del 2026 en el estadio Atanasio Girardot y la hora confirmada para el duelo es la de las 5:00 p. m. En la página web donde se confirmó el partido, Inter Miami destacó los títulos internacionales del Rey de Copas colombiano:

Leo Messi encabeza la expedición del Inter Miami ante Alianza Lima. - Crédito: AFP

“Atlético Nacional, conocido popularmente como los Verdolagas, entre otros apodos, es el club más ganador del fútbol colombiano con 18 títulos de Primera División, además de haber ganado dos Copas Libertadores de la CONMEBOL, dos Copas Merconorte de la CONMEBOL, dos Copas Interamericanas, siete Copas Colombia, cuatro Superligas y una Recopa Sudamericana”.

La primera parada de la gira por Suramérica será la ciudad de Lima, Perú, cuando Messi y compañía enfrenten a Alianza Lima en el Monumental Matute, el sábado 24 de enero de 2026, también a las 5:00 p. m. (hora Colombia).

Luego de hace escala en Colombia, Inter Miami culminará sus partidos de pretemporada en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, en donde enfrentará al Barcelona SC, el sábado 7 de febrero de 2026 a las 7:00 p. m. en el estadio Monumental Banco Pichincha.

Estos son los jugadores que vendrían con Inter Miami a enfrentar a Atlético Nacional:

Inter Miami celebró su primer título de la MLS en la temporada 2025 - crédito Sam Navarro-Imagn Images

Porteros

Rocco Ríos Novo

Óscar Ustari

Defensores

Noah Allen

Tomás Avilés

Israel Boatwright

Maximiliano Falcón

Ian Fray

Gonzalo Luján

Tyler Hall

Sergio Reguillon

Mediocampistas

Yannick Bright

Rodrigo de Paul

Santiago Morales

Baltasar Rodríguez

David Ruiz

Telasco Segovia

Delanteros

Tadeo Allende

Lionel Messi

Allen Obando

Luis Suárez

Mateo Silvetti

Este es el precio de la boletería para el partido de la historia entre Inter Miami vs. Atlético Nacional

Precio de la boletería para el partido de Inter Miami vs. Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot - crédito X

Los precios de las localidades han generado debates, especialmente porque las tarifas para el público general varían desde $250.000, en la modalidad Somos 2 de las tribunas Norte y Sur Baja (solo en venta por pares), hasta $1.290.000 en Occidental Alta. Otras ubicaciones incluyen Occidental Baja por $1.090.000, Oriental Alta por $960.000, Oriental Baja por $840.000 y tanto Norte Alta como Sur Alta por $500.000.

Para los abonados de Atlético Nacional se han previsto precios preferenciales, que oscilan entre $225.000, también en la tribuna Somos 2, y $1.161.000 en Occidental Alta, con escalas intermedias en las restantes tribunas: $981.000 en Occidental Baja, $864.000 en Oriental Alta, $756.000 en Oriental Baja y $450.000 en Norte Alta y Sur Alta, según detalló la organización.

La venta de boletas para el público general quedó habilitada desde el lunes 22 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m., exclusivamente a través del portal tribunaverde.com, y destaca la advertencia de que los valores publicados no incluyen IVA ni servicios, lo que podría representar un incremento significativo al momento de la compra.

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, enfatizó el carácter extraordinario del evento y expresó en comunicación citada por los organizadores: “Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”.

El partido lo tendrá que disputar Atlético Nacional en un fin de semana donde la Liga BetPlay I-2026 ya estará iniciado, por lo que es posible que el partido que le corresponde a esa fecha sea aplazado o adelantado.