Equipo de la Liga de Argentina le cerró las puertas a Radamel Falcao: “Ni está sobre la mesa”

Radamel Falcao García dejó Millonarios luego de un año, 29 partidos y 10 goles - crédito Mariano Vimos/Colprensa

El destino de Radamel Falcao no incluye a Tigre de Argentina por el momento, de acuerdo con las declaraciones del entrenador Diego Dabove, que rechazó de manera categórica los rumores que vinculaban al histórico goleador colombiano con el club. En una conferencia tras su renovación de contrato, el técnico confirmó que “ni lo hablamos, ni está arriba de la mesa, ni nada”.

El repentino vínculo de Falcao con el fútbol argentino cobró fuerza luego de que el colombiano fuera visto de vacaciones en Iguazú, lo que motivó especulaciones en torno a su posible arribo a equipos locales. Primero se le asoció con Gimnasia, club al que ya había sido ofrecido durante el pasado mercado, y posteriormente con Tigre, aunque ninguna de estas posibilidades prosperó según los dichos del entrenador.

Radamel Falcao es considerado ídolo del FC Porto, su primer equipo en Europa tras jugar con River Plate - crédito FC Porto

A sus casi cuarenta años, Radamel Falcao viene de cerrar su contrato con Millonarios, donde sumó 11 goles durante el primer semestre del 2025. Su futuro futbolístico sigue en suspenso y todo indica que se encuentra cerca de finalizar una carrera que abarcó pasos notables por River, Porto, Atlético de Madrid, Mónaco y Galatasaray, tras no tener equipo por los últimos seis meses.

El contexto general en el que surgen estos rumores se da tras un año en el que Tigre logró la clasificación a los playoffs en ambos torneos, un puesto destacado en la mitad alta de la tabla anual y el acceso a la Copa Sudamericana.

A ello se suma la ratificación de contratos clave como el del goleador Ignacio Russo, que era pretendido por Millonarios FC, y el propio Dabove, que desde la renovación inició un análisis profundo de los objetivos y necesidades para dotar al plantel del salto de calidad que demanda el siguiente ciclo competitivo.

Diego Dabove es el entrenador de Tigre de Argentina - crédito Tigre

En el tramo final de su comparecencia, Dabove también clarificó la situación de otros posibles refuerzos que rondaron la órbita de Tigre. Así, descartó completamente la llegada de Lucas Alario al afirmar: “Fue una posibilidad en otro mercado, pero ahora no se habló en ningún momento”, lo que deja al exatacante de River fuera de las alternativas contempladas para fortalecer el ataque del equipo.

Emelec, en crisis económica, estaría interesado en contratar a Radamel Falcao

En medio de una situación económica límite, Club Sport Emelec sorprende al mercado de fichajes al buscar la incorporación del delantero colombiano Radamel Falcao García para la temporada 2026.

Radamel Falcao sigue analizando las ofertas para definir en donde terminará su carrera profesional - crédito Luisa González/REUTERS

Mientras la dirigencia liderada por Jorge Guzmán realiza gestiones para fichar a una figura de talla internacional, el club atraviesa una crisis aguda: según el medio El Canal del Fútbol, el plantel decidió no presentarse a los entrenamientos a finales de noviembre debido al retraso en el pago del salario de agosto, lo que refleja una fractura interna de dimensiones inéditas e incrementa la presión sobre la administración.

La tensión dentro del equipo eléctrico escaló cuando la plantilla optó por paralizar completamente sus actividades después de comprobar que la dirigencia no había cumplido con el depósito salarial pautado para agosto, recoge El Canal del Fútbol.

Según informó el periodista César Augusto Londoño en Caracol Radio, el interés por Falcao es concreto: la dirigencia de Emelec ya habría establecido un contacto inicial con el entorno del jugador para conocer detalles contractuales e iniciar negociaciones formales.

El delantero, de 39 años, se encuentra actualmente sin club, lo que lo convierte en objetivo para varias instituciones de la región. La Major League Soccer (MLS) y además de los equipos de la Liga Argentina también han manifestado interés en sumar al atacante. El retiro es otra opción contemplada por el entorno de Radamel, pese a su deseo personal de seguir en la actividad profesional.