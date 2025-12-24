Deportes

Jefe de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers aseguró que el colombiano podría ganar otra vuelta grande: “Seguro que es él”

Thomas respalda la proyección de Egan Bernal, convencido de que puede volver a conquistar una gran vuelta ciclística, inspirado en su fortaleza tras superar una grave lesión y el respaldo del renovado equipo Ineos

El director del Ineos Grenadiers
El director del Ineos Grenadiers habló sobre la posibilidad que Egan Bernal vuelva a competir en la más alta exigencia - crédito @TourColombiaOfi / X

La temporada 2025 para el ciclismo colombiano fue complicada en términos de resultados, pese a la participación de históricos como Nairo Quintana y Egan Bernal.

En referencia al último en mención, lo que será el 2026 lleva a que sus números y actuaciones en las tres grandes carreras de ciclismo (Giro de Italia, Tour de Francia, Vuelta a España), sean destacadas.

Geraint Thomas habló acerca de
Geraint Thomas habló acerca de la posibilidad de que Egan Bernal vuelva a la más alta competencia - crédito Stephane Mahe / REUTERS - File Photo

En charla con el periodista Nacho Labarga, durante la presentación del recorrido que tendrá la Vuelta a España, llevada a cabo el 17 de diciembre de 2025 en Mónaco, se le consultó al exciclista y hoy director del Ineos Grenadiers, Geraint Thomas, sobre la posibilidad de que Egan Bernal vuelva a competir en el más alto nivel y el británico se mostró optimista.

“¿Por qué no? Ya ha ganado antes. Es increíble ver cómo es como persona, el carácter y la lucha que tiene. Si alguien puede hacerlo, seguro que es él“, dijo.

Ineos Grenadiers anunció la llegada de un nuevo compañero para Egan Bernal

El británico llega proveniente del
El británico llega proveniente del Picnic PostNL para reforzar a la escuadra británica - crédito @INEOSGrenadiers / X

En el marco de este nuevo ciclo, la llegada al equipo del joven Oscar Onley ha supuesto una nota de optimismo para la estructura. INEOS oficializó este martes su fichaje, y Thomas valoró en el comunicado oficial del equipo la progresión de Onley durante la temporada:

“El rendimiento de Oscar en 2025 ha sido realmente increíble. Yo corrí mi primer Tour con veintiún años, así que ver lo que él consiguió en el Tour de este año con solo 22 años fue muy impresionante. La manera en la que corre y entiende la carrera es de una madurez impropia de su edad: es un auténtico competidor. Tengo muchas ganas de trabajar con él; a su edad todavía tiene un enorme margen de crecimiento", dijo.

Thomas añadió que todo el grupo ha trabajado intensa y colectivamente durante el invierno para reajustar la ambición, modificando las estructuras internas y definiendo procesos con el objetivo de cumplir los nuevos retos planteados para la plantilla. “Oscar encaja de forma natural en este proyecto y estoy convencido de que el nuevo sistema que estamos construyendo le ayudará a alcanzar su mejor nivel absoluto”.

Thomas subrayó, además, la fortaleza lograda en el equipo con la combinación de ciclistas jóvenes y experimentados:

“Los equipos más fuertes en los que he corrido siempre tenían varios corredores talentosos para la general, y eso es lo que siento que tenemos ahora: opciones muy potentes para cualquier momento de la carrera. Oscar complementa perfectamente nuestra plantilla y da la sensación de que estamos realmente en el buen camino”, finalizó.

Balance de Egan Bernal en la temporada 2025

Egan Bernal y Nairo Quintana
Egan Bernal y Nairo Quintana son dos de los ciclistas colombianos con más títulos en las grandes vueltas para el país - crédito @giroditalia/X

El corredor colombiano disputó dos de las tres grandes vueltas de ciclismo, y allí tuvo su mejor participación en el Giro de Italia (carrera en la cual supo ser campeón en 2021).

También compitió en otras carreras como la Vuelta a Cataluña y se destacó a nivel nacional por ser el Campeón Nacional de Ruta. A continuación, estos fueron sus resultados a lo largo de la temporada:

  • 6 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Contrarreloj: Primer lugar
  • 9 de febrero de 2025 - Campeonatos Nacionales de Ruta - Modalidad Ruta: Primer lugar
  • Vuelta a Cataluña: Puesto 7
  • Giro de Italia: Puesto 7 en la clasificación general
  • Vuelta a Burgos: Puesto 6
  • Vuelta a España: Puesto 17 en la clasificación general
  • 28 de septiembre de 2025 - Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI - Ruanda: retiro
  • 4 de octubre de 2025 - Giro de Emilia: Puesto 4
  • 7 de octubre de 2025 - Tre Valli Varesine: Puesto 54 en la clasificación general
  • 9 de octubre de 2025 - Gran Piemonte: Puesto 9
  • 11 de octubre de 2025 - Il Lombardia: Puesto 8

El cierre de la temporada internacional de ciclismo en 2025 consolidó a Egan Bernal como el mejor ciclista colombiano del año, conforme al más reciente ranking de la Unión Ciclística Internacional (UCI). Aunque la selección colombiana no alcanzó los resultados proyectados al inicio del curso, Bernal cerró situado en el puesto treinta y seis del listado global, con 1.742,5 puntos, ubicándose así entre los principales pedalistas del pelotón de élite y perfilándose como figura para los futuros movimientos del mercado internacional.

A diferencia de Bernal, Nairo Quintana tuvo un año obstaculizado por una caída sufrida en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, que lo apartó de la Vuelta a España y le hizo descender hasta el puesto cuatrocientos noventa y siete del ranking.

Este retroceso contrastó con la evolución de otros colombianos como Santiago Buitrago, quien finalizó en la posición setenta y cinco, siendo el único, junto a Bernal, dentro del top cien. Completan la nómina de representantes destacados: Harold Tejada (108), Einer Rubio (113), Juan Sebastián Molano (201), Sergio Higuita (279) y Daniel Felipe Martínez (317). La ovación internacional, sin embargo, recayó sobre Tadej Pogacar, consagrado como el mejor pedalista global del año de acuerdo con la UCI.

