Esta es la millonada que recibiría Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors

El traspaso de Marino Hinestroza ha generado una intensa disputa entre Atlético Nacional, Boca Juniors y, en las últimas horas, el Santos de Brasil.

El monto exigido por el club colombiano y la competencia de los gigantes regionales han convertido la transferencia en una verdadera puja internacional, con consecuencias directas para el futuro inmediato del futbolista y de los equipos involucrados.

En el tramo final de las conversaciones, el periodista Felipe Sierra explicó en el programa Es un hecho, del portal AS Colombia, que la oferta inicial de Boca Juniors ascendía a USD 4 millones más uno en bonos, de los cuales solo USD 2 millones ($7.621.200.000& llegarían a las arcas de Atlético Nacional, mientras que los otros dos millones corresponderían al Columbus Crew.

Sierra detalló que el club colombiano no ha autorizado a Hinestroza a negociar sus condiciones personales y que la respuesta a Boca fue clara.

“Estamos abiertos a negociar, pero la cifra que nosotros pretendemos para empezar a dar el otro paso es USD 8 millones”. El periodista subrayó que esta cifra no es definitiva, sino un punto de partida para elevar la propuesta, ya que las pretensiones de Nacional son superiores a la oferta inicial.

El interés del Santos de Brasil fue confirmado por Globo Esporte, que señaló que el club paulista, tras su regreso a la máxima categoría, busca reforzarse con jugadores de proyección internacional y cuenta con una capacidad financiera superior a la de los equipos argentinos.

Esta competencia ha obligado a Boca a acelerar los contactos y a considerar una mejora en su oferta para no perder al extremo de veintitrés años, quien encaja en el perfil buscado por el presidente Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

El periodista Germán García Grova, especializado en el mercado de fichajes, informó que la propuesta de Boca Juniors por Hinestroza alcanzó los USD 6 millones entre monto fijo y bonificaciones, y que el club argentino está “muy cerca de cerrar el fichaje”.

El valor final de la transferencia se situaría entre USD 5 y 6 millones, lejos de los USD 10 millones que Nacional pretendía a mediados de año, una rebaja atribuida al descenso en el rendimiento del jugador durante el segundo semestre de 2025.

Hinestroza, quien disputó 84 partidos con Nacional, anotó 11 goles y brindó 14 asistencias, se despidió de la afición tras conquistar la Copa Betplay al vencer al Independiente Medellín. En su cuenta de Instagram, el futbolista escribió: “Esta historia no podía terminar de otra manera que con un título. Te llevaré siempre en el corazón, verde querido”.

Su salida representa un golpe deportivo para el conjunto paisa, que deberá buscar un reemplazo para uno de sus jugadores más determinantes de las últimas temporadas, aunque la operación supondrá un ingreso relevante para el club.

Miguel Borja no llegaría a Boca Juniors

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja está cerca de sumarse a Cruz Azul tras un acuerdo de palabra que lo vincularía al club mexicano por dos años, con opción de extensión hasta finales de 2028. El atacante, de 32 años, llegará como agente libre a partir del 1 de enero de 2026, lo que permitió a la institución avanzar en las negociaciones sin obstáculos financieros.

El salario anual de Borja oscilará entre USD 2 y 2,5 millones, según el portal Mediotiempo, cifra que duplica lo que percibía en River Plate y supera los contratos más altos de figuras como Edinson Cavani y Leandro Paredes en Boca Juniors.

La operación fue liderada por Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, quien se reunió personalmente con el agente del jugador para definir los términos contractuales. El delantero viajará a México tras la Navidad para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato, de acuerdo con el periodista Adrián Esparza Otero.