Miguel Borja viajaría a México a formalizar su vínculo con Cruz Azul: salario del delantero sería el doble de lo que ganaba en River Plate

Miguel Borja vivirá su primera experiencia en el fútbol mexicano - crédito X/River Plate

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja está a punto de convertirse en el nuevo refuerzo de Cruz Azul, tras alcanzar un acuerdo de palabra que lo vincularía al club mexicano por dos años, con opción a una extensión hasta finales de 2028.

Este movimiento, reportado por la prensa argentina y mexicana, representa un giro en el mercado de fichajes, ya que Borja dejará River Plate y desestimará la oferta de Boca Juniors, que no logró igualar las condiciones económicas propuestas por el equipo mexicano. El atacante, de 32 años, llegará como agente libre a partir del 1 de enero de 2026, lo que facilitó las negociaciones y permitió a Cruz Azul avanzar sin mayores obstáculos financieros.

Según el portal Mediotiempo, Borja firmará un contrato con un salario anual que oscila entre USD 2 y 2,5 millones, cifra que duplica lo que percibía en River Plate y supera los acuerdos más altos de figuras como Edinson Cavani y Leandro Paredes en Boca Juniors.

Miguel Borja jugaría hasta 2027 en la Liga MX - crédito X

Este esfuerzo económico por parte de Cruz Azul busca reforzar su ataque tras la salida de Ángel Sepúlveda, que tiene todo acordado con las Chivas de Guadalajara. La llegada de Borja, que ocupará una de las plazas de extranjero del club, está sujeta a que la institución libere uno de los nueve cupos permitidos por el reglamento de la Liga MX.

El acuerdo fue liderado por Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, que se reunió personalmente con el agente de Borja para definir los términos contractuales. El delantero viajará a México en los días posteriores a Navidad para someterse a los exámenes médicos y firmar su contrato, según informó el periodista Adrián Esparza Otero.

De concretarse la operación, Borja compartirá vestuario con sus compatriotas Kevin Mier y Willer Ditta, y sumará a Cruz Azul como el duodécimo club de su carrera profesional, el sexto fuera de Colombia, tras haber jugado en equipos de Argentina, Brasil e Italia.

Miguel Ángel Borja se convirtió en el colombiano con más goles anotados en River Plate, lugar que comparte con Juan Pablo Ángel - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

La salida de Borja de River Plate marca el final de una etapa en la que disputó 159 partidos, anotó 62 goles y brindó 10 asistencias desde su llegada en julio de 2022. Su desempeño y experiencia internacional, incluyendo participaciones con la selección nacional de Colombia, lo convierten en una apuesta relevante para la ofensiva de Cruz Azul, que busca el título del Clausura 2026 de la Liga MX. La inminente incorporación del delantero colombiano ha sido interpretada como un golpe de autoridad en el mercado de pases, especialmente tras la retirada de Boca Juniors de la puja debido a los altos costos de la operación.

Borja tendrá su primera experiencia en el fútbol mexicano, tras haber pasado por clubes como La Equidad, Cúcuta Deportivo, Livorno, Olimpo, Gremio, Cortuluá, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Palmeiras y River Plate. La oficialización de su fichaje por Cruz Azul se espera en los próximos días, una vez superados los exámenes médicos y resuelta la situación de los cupos de extranjeros en el plantel.

Willer Ditta en el cierre de temporada 2025 con Cruz Azul - crédito REUTERS

De concretarse la llegada de Miguel Ángel a la Máquina Cementera, serán tres los jugadores colombianos en el plantel capitalino. El portero Kevin Mier se recupera de una fractura de tibia, durante un partido contra Pumas Unam en la Liga MX; el otro es el defensor central Willer Ditta, parte clave del esquema defensivo del vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Para el 2025, Cruz Azul afrontará, aparte del torneo local, la Concachampions como campeón defensor y la Leagues Cup, torneo que juegan los clubes de la MLS y la Liga MX a mitad de año.