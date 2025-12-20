Wilmar Roldán lloró en los actos de ceremonia de la final de la Copa BetPlay: así fue el emotivo momento

El juez central no continuará su carrera para la temporada 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

El 17 de diciembre de 2025, Atlético Nacional se consagró como campeón de la Copa BetPlay Dimayor tras vencer con gol de Andrés Felipe Román a Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot.

Y además de dejar el octavo título en la historia para el “Verdolaga”, también dejó una huella emocional profunda en el árbitro Wilmar Roldán, ya que no pudo contener las lágrimas en el estadio Atanasio Girardot.

La consagración del conjunto verdolaga quedó marcada por la imagen del juez central, visiblemente conmovido en el centro del campo, en una noche que combinó la intensidad deportiva con momentos de alta carga simbólica.

La emoción de Wilmar Roldán quedó registrada en un video captado por un espectador desde el campo de juego, mostrando a Roldán saliendo hacia la cancha, y el momento cuando se cantan los himnos nacionales, visiblemente emocionado con las lágrimas en sus ojos.

También al momento previo de comenzar el partido, se observa al antioqueño ansioso y expectante por dar el comienzo del clásico, que terminó por 1-0 a favor de Atlético Nacional con el gol de Andrés Felipe Román al minuto 11.

Las imágenes que rápidamente circularon en redes sociales. El árbitro, uno de los más experimentados y reconocidos del país, se mostró abrumado por la atmósfera imponente del clásico antioqueño, disputado en su ciudad natal y en una etapa especial de su carrera, marcada por la proximidad de su retiro del arbitraje profesional.

La reacción de Roldán fue interpretada como un reflejo del peso simbólico de la final y de los años de exigencia, críticas y grandes responsabilidades que ha enfrentado en el fútbol colombiano.

Óscar Julián Ruíz y su concepto de Wilmar Roldán

Uno de los mejores árbitros de la década de los 2000 habló acerca de Wilmar Roldán-crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Durante la última década, Wilmar Roldán ha sido considerado por Óscar Julián Ruiz como el árbitro más destacado del fútbol colombiano, una afirmación que cobra especial relevancia por la trayectoria y autoridad de Ruiz en el arbitraje sudamericano.

En diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, el exárbitro internacional subrayó que Roldán no solo sobresale en el ámbito nacional. Para Ruíz figura entre los mejores de América y del mundo, aunque evitó calificarlo como el mejor de la historia para no desmerecer a otros referentes que marcaron época en el país.

Así se refirió a Roldán en charla con el programa radial dirigido por Javier Hernández Bonnet, el 18 de diciembre de 2025:

“Es el mejor árbitro (Roldán) que ha tenido en los últimos 10 años el fútbol colombiano, uno de los mejores de América y uno de los mejores del mundo. Lo único cierto es que en Colombia muy buenos árbitros, sería marcar una persona como el mejor, sería desconocer a Omar Delgado, sería desconocer al Chato Velázquez, a Mecato Aristizábal, a John Jairo Toro, Armando Pérez, hoy Jesús Díaz Palacios, Henry Cervantes, que en paz descanse, Rafael Sanabria, Wilson Ramírez, José Borda, que no fueron internacionales".

En la parte final de la entrevista, Ruiz abordó temas personales y profesionales que han marcado su vida. Al referirse a rumores sobre supuestas diferencias con Wilmar Roldán, fue enfático:

“No tengo enemigos. “Ni siquiera con quien asesinó a mi hermano en 1993. Yo vivo en paz Si alguien me considera su enemigo, ese es su problema, no el mío”.

Al recordar su propia carrera, Ruiz destacó que su motivación principal era responder a la confianza depositada en él, no la búsqueda de récords.

Rememoró partidos emblemáticos como los cuatro encuentros entre Brasil y Argentina que dirigió, así como la final Intercontinental de 2000 entre Real Madrid y Boca Juniors.

Sobre su papel en la evolución del arbitraje, relató un episodio en el que, durante un partido entre Santa Fe y Tolima, anuló un gol tras recibir información del cuarto árbitro basada en la televisión, lo que generó controversia internacional:

“Aplicamos justicia por encima de la ley”.

Wilmar Roldán se considera el mejor árbitro del fútbol colombiano en su historia

Wilmar Roldán se autodenominó como el mejor árbitro de la historia de Colombia en una entrevista con Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid-crédito Amanda Perobelli/REUTERS

El 3 de diciembre, en entrevista concedida a la FM Más Fútbol de RCN Radio, el árbitro fue consultado por el periodista Francisco Vélez acerca de si se consideraba superior a Óscar Julián Ruiz, una figura histórica en el arbitraje del país. Roldán respondió de manera categórica:

“Yo no me siento, soy”.

Este episodio no solo evidenció la confianza de Wilmar Roldán en su trayectoria, dejó entrever la distancia que mantiene respecto a Óscar Julián Ruiz, lider y referente del arbitraje colombiano.