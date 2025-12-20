Figura de la final de la Liga BetPlay confirmó su regreso a Atlético Nacional para 2026: “No se ejecutó”

El futbolista regresaría al Verdolaga tras su paso por el Deportes Tolima durante la temporada 2025-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Atlético Nacional se prepara para afrontar la Copa Sudamericana en 2026 tras haber cerrado la temporada anterior con la conquista de la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín, el 17 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot.

En este contexto, el club recibió una noticia relevante para la conformación de su plantilla: Samuel Velásquez, lateral izquierdo que militó en Deportes Tolima durante el último año, regresará al equipo antioqueño, lo que representa el primer movimiento confirmado en el mercado de pases para el “Verdolaga.”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El juvenil antioqueño confirmó su regreso para la temporada 2026 a Atlético Nacional-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

La confirmación de la vuelta de Velásquez surge luego de que el propio futbolista declarara a Win Sports que su futuro inmediato estará en Medellín, ya que Tolima no ejecutó la cláusula de compra estipulada en su contrato de préstamo. El defensor expresó el 19 de diciembre de 2025 en el partido en el Día del Fútbol Envigadeño.

“Bueno, veremos, todavía estoy en conversaciones, lo más probable es que vuelva a Atlético Nacional, así que veremos. Tolima no ejecutó la cláusula de compra, por lo que tendría que volver al equipo”.

Estadísticas de Samuel Velásquez durante la temporada 2025

El defensor fue uno de los pilares para el equipo de Lucas González en defensa durante la temporada 2025-crédito Santiago Álvarez/Colprensa

Durante su paso por Deportes Tolima, Velásquez formó parte de un plantel que acumuló 96 puntos en la reclasificación y alcanzó la final del segundo semestre, lo que le permitió al club asegurar un cupo en la Copa Libertadores 2026. En el plano individual, el lateral izquierdo marcó un único gol, el cual se produjo en un encuentro ante Once Caldas en Manizales.

La llegada de Velásquez podría fortalecer el sector izquierdo de la defensa de Atlético Nacional, que actualmente cuenta con Camilo Cándido como titular, aunque la continuidad del futbolista uruguayo permanece en duda. Mientras tanto, el club no ha anunciado oficialmente nuevas incorporaciones ni salidas, aunque la partida de Marino Hinestroza parece inminente, con Boca Juniors como posible destino.

Por el momento, la directiva de Nacional mantiene en reserva los movimientos en el mercado, aunque la reincorporación de Velásquez representa una alternativa valiosa para el equipo de cara a los desafíos de la próxima temporada.

Velásquez se caracterizó por ser una de las fichas claves para el Deportes Tolima durante 2025-crédito Jorge Cuéllar/Colprensa

En lo que se refiere a lo estadístico, Samuel Velásquez jugó 47 minutos en 2.919 minutos en todos los torneos con el Deportes Tolima (34 en la Liga BetPlay, dos en la Copa BetPlay, dos en la Copa Libertadores), y anotó un gol:

24 de agosto de 2025 - Liga BetPlay: 68 minutos y gol en el Once Caldas 0-1 Deportes Tolima

Javier Gandolfi y el concepto de Marino Hinestroza

Javier Gandolfi habló acerca de la situación de la llegada de Marino Hinestroza-crédito Carla Carniel/REUTERS

En el comienzo del mercado de fichajes, tras finalizar el año deportivo en 2025 en el fútbol colombiano, Marino Hinestroza fue vinculado con Boca Juniors de Argentina para ser su refuerzo en el ataque para la temporada 2026, lo que representaría una dura baja para Atlético Nacional de cara a lo que será la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana.

El traspaso de Marino Hinestroza al Boca Juniors se podría dar por un precio de 6 millones de dólares, según los reportes que entregó la prensa argentina.

Desde el entorno argentino, la llegada de Hinestroza ha generado opiniones favorables, especialmente tras las declaraciones de Javier Gandolfi, exentrenador de Atlético Nacional. En diálogo con el programa Fútbol Continental de Radio Continental, el 19 de diciembre de 2025, Gandolfi afirmó que la mentalidad del atacante caleño encaja con el perfil de lo que sería:

“Marino Hinestroza tiene la cabeza para jugar en Boca. Cuando analizábamos el plantel y surgió la posibilidad de ir a Atlético Nacional, me lo nombraban mucho, pero no lo conocía”.

Gandolfi relató que su primera impresión sobre Hinestroza fue determinante, al identificar en él un perfil de jugador cada vez menos frecuente en el fútbol actual.

“Cuando lo vi por primera vez le dije al cuerpo técnico que iba a tener un futuro cercano de selección. Es ese tipo de jugador que hoy se está perdiendo: desequilibrante, fuerte en el uno contra uno y con más chances de ganar que de perder”.

Agregó también que el atacante ya sabe jugar con la presión de una hinchada gigante, y que por este motivo no le pesará jugar en Boca Juniors, si se da su traspaso al cuadro Xeneize:

“Tiene muchísimas herramientas para aportarle a la institución. Es rápido, atrevido, con picardía de potrero, tiene gol y está preparado de la cabeza. No le va a pesar la camiseta.Atlético Nacional tiene millones de hinchas y esa presión es muy parecida a la que se vive en Boca”.