Deportes

Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

El lateral derecho saldría de Bahía para 2026 y uno de sus posibles destinos sería en un club que fue campeón de la Copa Sudamericana hace pocos años y recientemente finalista de liga

Guardar
Santiago Arias es uno de
Santiago Arias es uno de los jugadores con más experiencia en la selección Colombia y espera llegar a su tercer mundial en 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Santiago Arias, lateral derecho colombiano con amplia experiencia internacional, dejó Bahía de Brasil tras dos temporadas y se encuentra en negociaciones con otros clubes para la temporada 2026, cuando se juegue el mundial de la FIFA y es clave tener un club en donde ser figura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colombiano estaría en planes de una institución histórica del fútbol sudamericano, que fue campeona de la Copa Sudamericana hace pocos años y recientemente llegó a semifinales de la Copa Libertadores, así que es una enorme oportunidad para el lateral derecho de la Tricolor.

Santiago Arias caería en un equipo grande

De acuerdo con medios como AS Colombia, Arias finalizó su vínculo con Bahía y cuenta con el pase en su poder, lo que le permite negociar directamente con otros equipos. En Argentina, el técnico de Racing, Gustavo Costas, habría solicitado a la dirigencia consultar por el lateral de 33 años, aunque en la lista de opciones también figuran Eros Mancuso y Marcelo Herrera, quienes estarían por encima en la consideración del cuerpo técnico.

El interés de la Academia por el lateral colombiano se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzos. El club de Avellaneda busca incorporar jugadores en tres posiciones clave, siendo el lateral derecho una de ellas tras la salida de Facundo Mura. Aunque también consultó por Lucas Blondel de Boca Juniors, Argentinos Juniors habría tomado ventaja en esa negociación.

Racing viene de perder el
Racing viene de perder el Torneo Clausura y ser semifinalista de la Copa Libertadores 2025 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

En este contexto, la experiencia internacional de Arias lo convierte en una opción atractiva para Costas, ya que ha pasado por equipos como Atlético de Madrid, Sporting, PSV y Leverkusen, aunque en este último solo disputó un partido debido a una lesión sufrida con la Selección Colombia en 2020, que lo alejó por un buen tiempo de las canchas.

Buenos números en Brasil

El rendimiento reciente de Arias respalda su perfil como refuerzo. Según cifras, el colombiano disputó 73 partidos con Bahía, 63 de ellos como titular, marcó dos goles y registró tres asistencias. En 2024, Arias tuvo una temporada especialmente destacada al sumar 38 encuentros. Actualmente, el jugador está tasado en 1,5 millones de euros, su regularidad en el fútbol brasileño le permitió consolidarse como uno de los habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo para la selección Colombia, lo que refuerza su valor en el mercado de fichajes.

Santiago Arias procedente del fútbol
Santiago Arias procedente del fútbol de los Estados Unidos en 2024 - crédito @ecbahia / X

No obstante, el fichaje de Arias por Racing enfrenta algunos desafíos, pues el costo de la operación podría ser un obstáculo para el club argentino, aunque el hecho de que el jugador llegue en condición de libre facilitaría las negociaciones. Además, la competencia interna en el plantel, con nombres como Mancuso y Herrera, podría influir en la decisión final del cuerpo técnico. La Academia prioriza la experiencia y el recorrido internacional de Arias, pero evalúa cuidadosamente las alternativas disponibles y el impacto económico de la contratación.

Bahía de Brasil jugó tanto
Bahía de Brasil jugó tanto la Copa Libertadores, como la Copa Sudamericana en 2025 - crédito Diego Vara/REUTERS

La salida del defensor colombiano deja a Bahía con una sola opción en el lateral derecho, Gilberto, que había sido contratado para resolver los problemas en esa banda, pero perdió la titularidad ante el colombiano. El club brasileño, que aún no ha anunciado refuerzos para esa posición, tiene previsto su debut en el Campeonato de Bahía 2026 para el 10 u 11 de enero, lo que incrementa la urgencia por encontrar un reemplazo adecuado.

En un año clave para la proyección internacional, Arias busca asegurar continuidad en un club competitivo para mantener sus aspiraciones de integrar la lista de convocados de la Selección Colombia en el próximo mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una decisión que podría marcar el rumbo de su carrera profesional.

Temas Relacionados

Santiago AriasRacing Club de AvellanedaBahíaSelección ColombiaSantiago Arias RacingColombia-Deportes

Más Noticias

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

El periodista no solo criticó el uso de la pólvora en el estadio Atanasio Girardot, sino la celebración del equipo tras una campaña muy irregular

Carlos Antonio Vélez le bajó

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

El volante de creación fue invitado al pódcast de Maluma, donde abordó distintos aspectos de su vida profesional y personal

Juan Fernando Quintero reveló detalles

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Casi dos décadas después, azules y verdes se vuelven a encontrar en un certamen de la Conmebol, con una lista de enfrentamientos que dejaron huella en ambas instituciones

La Copa Sudamericana revive el

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

El expiloto colombiano se mostró sincero sobre los desafíos que tendrá que afrontar la capital del Atlántico para recibir la gran carpa del automovilismo

Juan Pablo Montoya se refirió

Se conocieron las fechas para los partidos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

La Conmebol definió el calendario para todas las fases de los dos torneos, además de presentar la programación de los partidos de Medellín y Tolima

Se conocieron las fechas para
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: cuatro soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

Autoridades ofrecen hasta $500 millones por ‘Max Max’, responsable de los atentados terroristas en Buenos Aires

ENTRETENIMIENTO

Johana Fadul aclaró si se

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Luis Díaz recibió a Silvestre Dangond en Alemania y le entregó un regalo especial: “Llegó el poder”

Karol G fascinó a sus seguidores con su nuevo look y aseguran que luce más joven: “Le queda divino”

Deportes

Carlos Antonio Vélez le bajó

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

Se conocieron las fechas para los partidos de los clubes colombianos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana