Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

Santiago Arias es uno de los jugadores con más experiencia en la selección Colombia y espera llegar a su tercer mundial en 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Santiago Arias, lateral derecho colombiano con amplia experiencia internacional, dejó Bahía de Brasil tras dos temporadas y se encuentra en negociaciones con otros clubes para la temporada 2026, cuando se juegue el mundial de la FIFA y es clave tener un club en donde ser figura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El colombiano estaría en planes de una institución histórica del fútbol sudamericano, que fue campeona de la Copa Sudamericana hace pocos años y recientemente llegó a semifinales de la Copa Libertadores, así que es una enorme oportunidad para el lateral derecho de la Tricolor.

Santiago Arias caería en un equipo grande

De acuerdo con medios como AS Colombia, Arias finalizó su vínculo con Bahía y cuenta con el pase en su poder, lo que le permite negociar directamente con otros equipos. En Argentina, el técnico de Racing, Gustavo Costas, habría solicitado a la dirigencia consultar por el lateral de 33 años, aunque en la lista de opciones también figuran Eros Mancuso y Marcelo Herrera, quienes estarían por encima en la consideración del cuerpo técnico.

El interés de la Academia por el lateral colombiano se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzos. El club de Avellaneda busca incorporar jugadores en tres posiciones clave, siendo el lateral derecho una de ellas tras la salida de Facundo Mura. Aunque también consultó por Lucas Blondel de Boca Juniors, Argentinos Juniors habría tomado ventaja en esa negociación.

Racing viene de perder el Torneo Clausura y ser semifinalista de la Copa Libertadores 2025 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

En este contexto, la experiencia internacional de Arias lo convierte en una opción atractiva para Costas, ya que ha pasado por equipos como Atlético de Madrid, Sporting, PSV y Leverkusen, aunque en este último solo disputó un partido debido a una lesión sufrida con la Selección Colombia en 2020, que lo alejó por un buen tiempo de las canchas.

Buenos números en Brasil

El rendimiento reciente de Arias respalda su perfil como refuerzo. Según cifras, el colombiano disputó 73 partidos con Bahía, 63 de ellos como titular, marcó dos goles y registró tres asistencias. En 2024, Arias tuvo una temporada especialmente destacada al sumar 38 encuentros. Actualmente, el jugador está tasado en 1,5 millones de euros, su regularidad en el fútbol brasileño le permitió consolidarse como uno de los habituales en las convocatorias de Néstor Lorenzo para la selección Colombia, lo que refuerza su valor en el mercado de fichajes.

Santiago Arias procedente del fútbol de los Estados Unidos en 2024 - crédito @ecbahia / X

No obstante, el fichaje de Arias por Racing enfrenta algunos desafíos, pues el costo de la operación podría ser un obstáculo para el club argentino, aunque el hecho de que el jugador llegue en condición de libre facilitaría las negociaciones. Además, la competencia interna en el plantel, con nombres como Mancuso y Herrera, podría influir en la decisión final del cuerpo técnico. La Academia prioriza la experiencia y el recorrido internacional de Arias, pero evalúa cuidadosamente las alternativas disponibles y el impacto económico de la contratación.

Bahía de Brasil jugó tanto la Copa Libertadores, como la Copa Sudamericana en 2025 - crédito Diego Vara/REUTERS

La salida del defensor colombiano deja a Bahía con una sola opción en el lateral derecho, Gilberto, que había sido contratado para resolver los problemas en esa banda, pero perdió la titularidad ante el colombiano. El club brasileño, que aún no ha anunciado refuerzos para esa posición, tiene previsto su debut en el Campeonato de Bahía 2026 para el 10 u 11 de enero, lo que incrementa la urgencia por encontrar un reemplazo adecuado.

En un año clave para la proyección internacional, Arias busca asegurar continuidad en un club competitivo para mantener sus aspiraciones de integrar la lista de convocados de la Selección Colombia en el próximo mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una decisión que podría marcar el rumbo de su carrera profesional.