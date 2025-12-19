“Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”, el curioso ‘reel’ con IA que se hizo viral

Valiéndose de la IA, un video especuló cómo se llamaría y cómo luciría el legendario capitán de la selección Colombia si hubiese nacido en distintos países - crédito @olddaysfootball_/Instagram

Si hay un ícono de la cultura colombiana capaz de trascender el espacio y el tiempo, ese es Carlos ‘el Pibe’ Valderrama.

El samario, mítico ‘10′ de la selección Colombia durante los años 80 y 90 se labró una reputación como uno de los creadores de juego y asistidores más vistosos y efectivos del mundo, ya fuese por sus pases preciosos buscando a los atacantes y colocarlos en situación de gol, por su liderazgo o, como no, por su inolvidable melena afro.

Con tres participaciones mundialistas en su haber (Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98), el “Mono” aseguró su lugar en los espacios de la red dedicados a la nostalgia y el recuerdo de un fútbol más lento pero con más espacio para la espontaneidad. Y uno de ellos, esta semana, logró hacerse viral por una curiosa actividad.

Valiéndose de la IA, la cuenta de Instagram @olddaysfootball_ subió un reel titulado “Qué pasaría si el ‘Pibe’ Valderrama hubiera nacido en...”. El video consiste en una serie de fotos —ilustradas como si se tratase de las láminas del tradicional álbum del mundial— en las que el aspecto y el nombre de Valderrama fueron transformados de acuerdo con el país que se buscara representar.

La simulación incluyó el atuendo y el nombre que hubiese llevado si en vez de Santa Marta hubiese nacido en países como España, Irlanda, Escocia, Polonia, Bélgica, Turquía, Corea del Sur, Japón, Marruecos, Camerún, Argentina y Brasil, entre otros.

El reel que se difundió en redes sociales simuló cómo se vería y cómo se llamaría Valderrama si hubiese nacido en 21 países distintos - crédito @olddaysfootball_/Instagram

Adicionalmente, la cuenta le dedicó unas palabras al ‘10′, que vistió los colores de Unión Magdalena, Millonarios, Deportivo Cali, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en Colombia; del Montpellier en Francia; del Real Valladolid en España; y del Tampa Bay Mutiny; Miami Fusion y Colorado Rapids en Estados Unidos.

“Carlos Valderrama es, muy posiblemente, el dueño del peinado más emblemático de la historia del fútbol. Pero también fue un futbolista extraordinario y una parte inevitable de la imaginación de cualquier verdadero nostalgista del fútbol. Nunca jugó para uno de los gigantes del juego, pero nunca lo necesitó para llegar a ser eterno. ¿Habría ganado la Liga de Campeones si hubiera nacido y se hubiera criado en Europa? Nunca lo sabremos... pero nadie puede detenernos de soñar", fueron las palabras que colocaron en la descripción del video.

Los comentarios elogiando la actividad no se hicieron esperar, desde quienes sugerían nombres alternativos a los propuestos en el video, los que celebraban el talento del ‘Pibe’, y hasta un usuario que no dudó en afirmar que gracias al video se percató del parecido en las facciones del rostro de Valderrama con las del actor Matt Damon. “Es que Matt Damon es el Valderrama de la actuación”, respondió otro usuario sobre este apunte.

Curiosamente, días atrás se hizo una dinámica similar con Éric Cantona, recordado delantero francés del Manchester United en los años 90. Al responder a la inquietud de cómo se vería y llamaría si hubiese sido colombiano, la IA respondió que se llamaría Erick Cantonero, y tendría una melena como la del ‘Pibe’.

Al simular a Cantona, la IA lo dibujó con la melena del 'Pibe' - crédito @olddaysfootball_/Instagram

Valderrama postuló a José Enamorado para ser llamado a la selección Colombia

El 'Pibe' le dio su voto de confianza a José Enamorado, como hombre a tomar en cuenta en la convocatoria de Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026 - crédito @pibevalderramap/Instagram y Colprensa

Durante una charla con Blog Deportivo, y a tono con el título de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay, el samario no dudó en señalar que Enamorado “sí es una alternativa” para la selección, siempre que mantenga el nivel exhibido en su club.

El exfutbolista expuso que, de los 26 cupos disponibles para la cita mundialista, cerca de 20 ya estarían asegurados, mientras que “al menos seis lugares” quedarían abiertos para quienes logren destacarse en la etapa decisiva. En ese sentido, Valderrama subrayó: “Como está jugando ahora, sí hay alternativa. Porque es que a uno lo llaman a la selección es porque está jugando bien en su equipo”.

El samario insistió en la necesidad de que la selección llegue al Mundial con todos sus jugadores en plenitud física, recordando antecedentes en los que lesiones privaron al equipo de figuras clave, como el de Falcao García en Brasil 2014.

“Yo quiero es que la selección vaya completa. Que no nos vaya a pasar lo que siempre nos pasa. Que se lesionan, porque nos ha pasado (...) Que no le duela nada”, apuntó.