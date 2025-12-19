Luis Díaz ya palpita lo que será el duelo entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y Colombia en el Mundial de 2026: “Será increíble”

Luis Díaz además habló de su presente en el Bayern Múnich, compartir camerino con Harry Kane, entre otras cosas - crédito Luisa González / REUTERS

La selección Colombia volverá a la Copa del Mundo después de 8 años de ausencia.

Por eso la expectativa que gira en torno a lo que hará la Tricolor dirigida por el argentino Néstor Lorenzo en Norteamérica crece a medida que la cuenta regresiva se hace más corta para que llegue el partido inaugural de la selección ante los lusos, el 27 de junio de 2026 en el estadio Hard Rock, de Miami.

El Guajiro palpitó el duelo ante la Portugal de Cristiano Ronaldo - crédito Wolfgang Rattay / REUTERS - File Photo

En charla exclusiva con el periodista Luis Miguel Echegaray, en The Guardian, el 19 de diciembre de 2025, Díaz reveló la emoción sobre lo que será el partido ante los lusos, comandados por Cristiano Ronaldo.

También explicó que tiene una buena relación con Vitinha, gran figura del París Saint Germain, de Francia, desde los tiempos cuando jugaba con el Oporto de Portugal:

“¿El partido contra Portugal? Va a ser increíble. Tienen a uno de los mejores jugadores del mundo: Cristiano Ronaldo. También tuve la oportunidad de jugar con Vitinha [en el Porto], ellos tienen a Bruno Fernandes... Va a ser un partido muy disputado. Hemos demostrado que podemos jugar contra cualquier selección, así que obviamente buscaremos la victoria", dijo.

Además, describió la felicidad que representará a un Mundial después de 8 años de ausencia, mencionando que el equipo está unido para lograr los objetivos en la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Norteamérica a mitad del 2026:

“Estamos muy emocionados por el Mundial. Hemos tenido un gran proceso [para llegar hasta allí] con el profesor Néstor [Lorenzo] desde que llegó y creo que hemos crecido mucho. Hemos jugado buenos partidos, hemos aprendido cosas positivas y también negativas. Malas y buenas. Y ahora ven un equipo feliz, muy tranquilo, muy unido, que persigue el mismo objetivo, y eso me encanta. También veo que nuestra afición, nuestra gente, comparte el mismo sentimiento", resaltó.

Concepto de Lucho sobre James Rodríguez

Luis Díaz también habló sobre el rol que tiene James Rodríguez en la selección Colombia, mostrando su admiración por el capitán de la Tricolor - crédito Luisa González / REUTERS

En la entrevista, Echegaray también le preguntó sobre su opinión acerca de lo que representa James Rodríguez en la selección Colombia, aprovechando que el volante cucuteño pasó por el Bayern Múnich, equipo en el cual estuvo desde 2017 hasta 2019:

“Es nuestro capitán, nuestro líder, y cada vez que viste la camiseta de Colombia se transforma. Siempre lo da todo por la selección cada vez que juega y es a quien admiramos. Además, está en una edad que le permite estar más tranquilo, feliz y disfrutar de la vida. No sé cuánto tiempo le queda, ¡quiero disfrutarlo más! Lo quiero siempre con la selección. Así que para nosotros, la selección, para nuestra gente, él es el número 10. El capitán. Lo es todo para nosotros", dijo.

Su adaptación al Bayern Múnich de la mano de Vincent Kompany

Lucho explicó que el éxito y la confianza en el Bayern Múnich se debe al entorno de los "Gigantes de Baviera" - crédito Heiko Becker / REUTERS

En la charla, Lucho tuvo la posibilidad de hablar sobre el buen momento que vive en el Bayern Múnich, y allí dijo que se debe a que el club en todos sus aspectos depositó la confianza en él:

"Creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido enseguida, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia. La verdad es que en el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he deseado. Por eso ha sido tan fácil“, explicó.

Además, explicó que disfruta el concepto en el cual Vincent Kompany lo describió: “creatividad caótica”:

"[Ríe] Sí, totalmente. Me encanta [el caos]. Intento disfrutarlo al máximo. Obviamente, con el compromiso que uno debe tener, uno hace lo que el entrenador le pide. Pero también quiero disfrutarlo y crear esos momentos caóticos de los que hablabas. Es fundamental para mí porque yo también vivo así en el campo, un jugador que da dolores de cabeza“, aseveró.

Su relación con Harry Kane en el Bayern: “Es increíble

Luis Díaz también habló sobre la relación con Harry Kane en los Gigantes de Baviera - crédito Sven Hoppe / dpa via AP

Echegaray le consultó también por su relación con Harry Kane, y allí Luis Díaz no dudo en mencionar que el goleador inglés es un gran compañero tanto dentro como fuera de la cancha:

"¡Guau! Harry Kane… es increíble. Me enfrenté a él muchas veces cuando estaba en el Tottenham, así que lo conocía en el campo, pero nunca lo compartí con él. Porque una cosa es verlo y otra es compartirlo con él en los entrenamientos o en el vestuario“, introdujo.

Destacó que es un jugador que lo sorprende en el día a día y destacó su buena personalidad como ser humano:

“Exactamente, el día a día. Los pequeños detalles. Me sorprendió. Hace cosas en los entrenamientos que me hacen pensar: “Esto no puede ser”. Es tan bueno. Tan bueno. ¡Es la verdad! Juega muchísimo y lo hace todo bien. Busca el balón, pasa, defiende... lo ves defender, se entrega tanto, es tan tranquilo... y aun así marca goles. Este tipo vive para ellos. Cada vez que le llega un gol, uno, dos, tres, los marca todos. También es una gran persona. Muy sensato, muy familiar... una persona espectacular", explicó.

Luis Díaz destacó que quiere conseguir la Champions League con el Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Finalmente, dejó claro sus objetivos con el Bayern Múnich, mencionando que espera conseguir la Champions League con el club, aunque quiere ganar todos los trofeos que pelea con los Gigantes de Baviera en la temporada:

“Cada vez que llego a un nuevo club, simplemente por mi forma de ser, quiero ganarlo todo. Lo que esté en juego. El club obviamente quiere ganar [la Champions League] desde el principio, y ahora mismo lo estamos haciendo bien. Pero al final creo que tenemos que demostrarlo y confirmarlo en la fase final”, analizó.