Nacional vs. Millonarios y América vs. Bucaramanga: estos son los partidos de la primera ronda en la Copa Sudamericana 2026

La final de la Copa Sudamericana 2026 se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito REUTERS/Luisa González

En la sede de Conmebol en Luque, Paraguay, se realizó el sorteo de la Copa Conmebol Sudamericana en la que Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga serán los representantes de Colombia y conocieron el cruce que tendrán que afrontar en la Fase 1 antes de ingresar a la fase de grupos.

El primer partido que arrojó el sorteo fue el ‘Superclásico de Colombia’ entre Atlético Nacional vs. Millonarios. Los dos equipos con más títulos del país definirán uno de los cupos a la fase de grupos del torneo que completará su cuarta edición con el nuevo formato.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Atlético Nacional superó a Millonarios por 2-0 en Medellín, por la fecha 13 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El otro duelo que sentenció el sorteo será entre América de Cali vs. Atlético Bucaramanga. Estos partidos de la primera ronda se juega a un único enfrentamiento, en este caso la localía le corresponde a los Diablos Rojos, mientras que en el otro la llave se definirá en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

La clasificación de los equipos colombianos a la Copa Sudamericana 2026 se otorgó mediante la casilla ocupada en la reclasificación de la Liga BetPlay, con excepción de Nacional, que toma el puesto como Colombia 1 por ser campeón de la Copa Colombia 2025. Esta fase del campeonato sudamericano se iniciará a jugar desde el 4 de marzo, en días y horas por confirmar por parte de la Conmebol.

Este será el premio económico que reciban los clubes colombianos en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe en 2015 es el único equipo colombiano campeón de la Copa Sudamericana - crédito REUTERS/Cesar Olmedo

Cada club que participó en la Copa Sudamericana 2025 desde la primera fase y fue local en su partido recibe un pago base de USD225.000. Esto indica que Atlético Nacional y América de Cali recibirán 860 millones de pesos, aproximadamente, además de lo recaudado por taquilla. Mientras que Millonarios FC y Atlético Bucaramanga, la compensación económica es de USD250.000 (960 millones de pesos colombianos).

Durante la fase de grupos, los dos equipos colombianos que clasifiquen a esta ronda recibirán USD300.000 por cada partido de local, por lo que al final de las seis fechas acumularán una bolsa de USD900.000 (3.400.000.000 de pesos colombianos). Si logran una victoria, se suman USD115.000, lo que representa que son 400 millones de pesos colombianos adicionales por cada encuentro ganado.

Estos serán todos los partidos de la primera ronda de la Copa Sudamericana 2026

Bolivia:

Bolivia 3 vs. Bolivia 4

Bolivia 2 vs. Bolivia 1

Chile:

Universidad de Chile vs. Palestino

Cobresal vs. Audax Italiano

Colombia:

Atlético Nacional vs. Millonarios

América de Cali vs. Bucaramanga

Ecuador:

Ecuador 4 vs. Ecuador 2

Ecuador 1 vs. Ecuador 3

Paraguay:

Nacional vs. Recoleta

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Perú:

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Cienciano vs. Melgar

Uruguay:

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Racing

Venezuela:

Academia Puerto Cabello vs. Monagas

Caracas vs. Metropolitanos

El estadio Metropolitano de Barranquilla, la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

El objetivo de la remodelación del estadio Metropolitano no es solo por el fútbol, sino acoger más conciertos de talla internacional en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

La elección de Barranquilla como sede de la final única de la Copa Sudamericana 2026 representa una oportunidad económica de gran magnitud para la ciudad y consolida su posición como epicentro de eventos deportivos en América Latina. De acuerdo con ProBarranquilla, se proyecta que la capital del Atlántico reciba más de 125.000 visitantes en eventos internacionales durante el próximo año, lo que generará una derrama económica superior a USD 21 millones. Este flujo de turistas, impulsado por el turismo deportivo, beneficiará a sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.

La designación fue confirmada por el alcalde Alejandro Char a través de su cuenta en X, donde expresó: “¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y a todo el comité de la Conmebol. ¡Barranquilla los espera!”. El anuncio, realizado desde Lima, Perú, fue recibido con entusiasmo tanto por las autoridades locales como por la afición, que ve en este evento una oportunidad para fortalecer la imagen internacional de la ciudad.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, sede habitual de la Selección Colombia, será el escenario de la final y afrontará una ambiciosa modernización para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la Conmebol. Entre las obras previstas se encuentra la ampliación del aforo de 46.000 a 60.000 espectadores, la remodelación de zonas VIP, vestuarios y camerinos, así como la instalación de un nuevo gramado. Además, se eliminará la pista atlética y se reducirá la distancia entre las tribunas y la cancha, lo que permitirá una experiencia más cercana para los aficionados. La inversión estimada para estas mejoras supera los 180.000 millones de pesos.