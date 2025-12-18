Con video en blanco y negro, Dimayor rechazó actos vandálicos en la final de la Copa Colombia entre Medellín y Nacional: “No dejemos que los colores se apaguen”

Lo que debía ser una celebración terminó con un mensaje en contra de los violentos. El video de la Dimayor hace un llamado a la necesidad de paz en los estadios y celebrar el fútbol sin violencia - crédito

Más de doce horas después de los hechos violentos en el estadio Atanasio Girardot entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, durante la final de la Copa Colombia 2025, llegó el mensaje en contra de la batalla campal por parte de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

El ente rector de las competencias del fútbol colombiano en sus redes sociales publicaron un video a blanco y negro diciendo que las peleas y los heridos que dejaron los enfrentamientos entre la barra Rexixtenxia Norte y Los Del Sur le quitan el color al fútbol.

“𝙷𝚘𝚢, 𝚊 𝚎𝚜𝚝𝚎 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 𝚕𝚎 𝚏𝚊𝚕𝚝𝚊 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚛, 𝚕𝚎 𝚏𝚊𝚕𝚝𝚊 𝚖𝚞́𝚜𝚒𝚌𝚊, 𝚕𝚘 𝚚𝚞𝚎 𝚍𝚎𝚋𝚒𝚘́ 𝚜𝚎𝚛 𝚞𝚗𝚊 𝚏𝚒𝚎𝚜𝚝𝚊, 𝚝𝚎𝚛𝚖𝚒𝚗𝚘́ 𝚌𝚘𝚗 𝚕𝚊𝚜 𝚝𝚛𝚒𝚋𝚞𝚗𝚊𝚜 𝚟𝚊𝚌𝚒́𝚊𝚜. 𝙴𝚜 𝚙𝚘𝚛 𝚎𝚜𝚘 𝚚𝚞𝚎 𝚍𝚎𝚜𝚍𝚎 𝚕𝚊 𝙳𝙸𝚅𝙸𝚂𝙸𝙾́𝙽 𝙼𝙰𝚈𝙾𝚁 𝙳𝙴𝙻 𝙵𝚄́𝚃𝙱𝙾𝙻 𝙲𝙾𝙻𝙾𝙼𝙱𝙸𝙰𝙽𝙾 𝚍𝚎𝚌𝚒𝚖𝚘𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚜𝚘𝚖𝚘𝚜 𝚖𝚊́𝚜 𝚕𝚘𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚌𝚛𝚎𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚢 𝚚𝚞𝚎𝚛𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚗𝚞𝚎𝚜𝚝𝚛𝚘 𝚏𝚞́𝚝𝚋𝚘𝚕 𝚜𝚎 𝚍𝚒𝚜𝚙𝚞𝚝𝚎 𝚎𝚗 𝚙𝚊𝚣, 𝚜𝚒𝚎𝚖𝚙𝚛𝚎. 𝙽𝚘 𝚍𝚎𝚓𝚎𝚖𝚘𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚕𝚘𝚜 𝚌𝚘𝚕𝚘𝚛𝚎𝚜, 𝚕𝚘 𝚖𝚊́𝚜 𝚋𝚘𝚗𝚒𝚝𝚘 𝚍𝚎𝚕 𝚏𝚞́𝚝𝚋𝚘𝚕, 𝚜𝚎 𝚊𝚙𝚊𝚐𝚞𝚎𝚗“, fue el mensaje con el que se compartió la pieza audiovisual.

En el video se ven momentos del partido, de la salida de los equipos y de la premiación, que terminaron en un segundo plano por los hechos que dejaron 59 personas heridas, según el reporte de la Secretaría de Seguridad de Medellín, y varios daños materiales dentro del estadio y afuera del mismo.

Las posibles sanciones a los responsables de los desmanes durante la final de la Copa Colombia 2025

Desmanes entre barras de Independiente Medellín y Nacional opacaron la final de la Copa Colombia 2025 - crédito Colprensa

La final de la Copa BetPlay disputada en el estadio Atanasio Girardot entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional derivó en una serie de disturbios que han puesto en jaque la seguridad en los espectáculos deportivos y anticipan sanciones severas para el club local, según informaron la Alcaldía de Medellín y la Dimayor. El episodio, que dejó decenas de heridos y daños materiales considerables, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los clubes y la eficacia de los controles en los estadios, mientras las autoridades avanzan en investigaciones penales y administrativas para identificar a los responsables y aplicar medidas ejemplares.

En el balance preliminar, las autoridades reportaron 59 personas lesionadas, entre ellas siete integrantes de la Policía Nacional, y daños significativos en la infraestructura del estadio, como la destrucción de sillas, torniquetes, puertas de acceso y fallas en el sistema de cámaras de seguridad, especialmente en las tribunas norte y sur. Además, comerciantes y residentes de los alrededores denunciaron afectaciones por el caos y la violencia que se extendieron durante varias horas, describiendo la situación como “un infierno”.

El alcalde Federico Gutiérrez fue categórico al rechazar los hechos y subrayó que los responsables no pueden ser considerados hinchas, sino delincuentes. En sus redes sociales, el mandatario expresó: “Tendrán consecuencias. Aquí no hay excusas ni colores que valgan. El que fue al estadio a agredir, a destruir o a generar miedo, responde ante la ley. No vamos a permitir que unos pocos dañen lo que es de todos”, según recogió Colombia Oscura. Gutiérrez también anunció que la administración presentará denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación para judicializar a los responsables y reiteró que estos actos no representan a la mayoría de los aficionados ni a la cultura deportiva de la ciudad.

Atlético Nacional es el equipo más veces campeón del fútbol profesional colombiano - crédito Colprensa

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, denunció la existencia de un presunto entramado de irregularidades que habría facilitado el ingreso de pólvora y otros elementos prohibidos al estadio. Según Villa, existen imágenes que evidencian la complicidad de miembros de la logística y líderes de barras del Medellín, quienes habrían introducido costales con pólvora de manera ilegal. Durante los operativos posteriores, las autoridades incautaron varias cajas de material pirotécnico en la zona de la barra Resistencia Norte, señalada como la principal responsable de los desórdenes y de provocar a la barra Los Del Sur.

El dispositivo de seguridad dispuesto para el evento incluyó más de 1.100 uniformados y más de 500 personas de logística, pero los desórdenes superaron la capacidad de respuesta prevista, obligando a activar protocolos adicionales. El estadio Atanasio Girardot cuenta con uno de los sistemas más avanzados de videovigilancia y reconocimiento facial del país, por lo que las autoridades analizan detalladamente las grabaciones para identificar a los promotores de la violencia y avanzar en su judicialización. De lograrse su individualización, los responsables podrían enfrentar prohibiciones de ingreso a escenarios deportivos y acciones penales.

En el plano disciplinario, la Dimayor y la Alcaldía de Medellín evalúan sanciones que podrían incluir partidos a puerta cerrada en el primer semestre de 2026 y multas millonarias para el club local. En antecedentes recientes, como los disturbios ocurridos en el estadio Pascual Guerrero en 2024, el club afectado fue sancionado con seis fechas a puerta cerrada y una multa de aproximadamente diez millones de pesos. Se prevé que medidas similares se apliquen en el caso del Atanasio Girardot, aunque la decisión final se tomará en los próximos días durante la reunión de la Mesa de Convivencia del Fútbol.