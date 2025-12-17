Deportes

Junior campeón: así quedó el palmarés de títulos del Tiburón tras ganar la Liga BetPlay II-2025

El cuadro barranquillero es el quinto equipo colombiano con más títulos, superado por Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe y América de Cali

Guardar
Junior FC es el quinto
Junior FC es el quinto equipo con más cantidad de títulos en Colombia - crédito Colprensa

Junior conquistó su undécimo título de la Liga BetPlay II-2025 tras vencer por la mínima diferencia a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final, ampliando la ventaja obtenida en el Metropolitano de Barranquilla y cerrando la serie con un marcador global de 4-0.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Alfredo Arias aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde compartirá plaza con Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre. Por su parte, Deportes Tolima, como mejor ubicado en la reclasificación, disputará las rondas previas junto a Independiente Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La nueva estrella permite a Junior alcanzar 11 campeonatos de liga, de los cuales siete corresponden a torneos cortos, y romper el empate que mantenía en el cuarto lugar del palmarés histórico del fútbol profesional colombiano. Ahora, el listado es liderado por Atlético Nacional con 18 títulos, seguido de Millonarios (16) y América de Cali (15), mientras que Deportivo Cali e Independiente Santa Fe quedan con 10 cada uno.

Tras el pitazo final, la fiesta es en la cancha. El equipo campeón, lleno de felicidad, se reúne para la foto oficial con el trofeo, en una celebración que quedará para el recuerdo de todos sus seguidores - crédito Liga BetPlay

Teniendo en cuentas todas las competencias oficiales del fútbol masculino en Colombia, el cuadro Tiburón es el quinto con más cantidad de títulos, llegando a 15 conquistas, acercándose al América de Cali (17) y tomando distancia del Deportivo Cali (12).

Palmarés de Junior

  • Liga (11 títulos): 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II.
  • Copa Colombia (2 títulos): 2015, 2017.
  • Superliga (2 títulos): 2019, 2020.

Así fue como Junior FC conquistó su undécima estrella de la Liga

- crédito Jorge Cuéllar /
- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

El Junior de Barranquilla conquistó su undécimo título de la Liga II del fútbol colombiano tras imponerse por la mínima diferencia ante el Deportes Tolima en Ibagué, en una final que se resolvió sin sobresaltos y con una superioridad incuestionable. El equipo dirigido por Alfredo Arias selló el campeonato con un marcador global de 4-0, consolidando una actuación colectiva que destacó por su solidez, temple y capacidad de respuesta, incluso en inferioridad numérica.

En los minutos finales del encuentro, la frustración se apoderó de parte de la afición local, que protagonizó incidentes de violencia contra seguidores del Junior y requirió la intervención de la Policía para restablecer el orden en el estadio Manuel Murillo Toro. La resignación del conjunto tolimense, incapaz de revertir la desventaja pese a contar con un jugador más durante buena parte del partido, contrastó con la celebración de los hinchas rojiblancos, que vieron a su equipo consagrarse campeón sin la tensión habitual de otras finales.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la expulsión de Guillermo Paiva, quien dejó a Junior con diez hombres tras caer en la provocación de Marlon Torres. A pesar de esta desventaja, el equipo barranquillero mantuvo el control del juego gracias a la solidez defensiva de Jermein Peña y Lucas Monzón, el despliegue de Didier Moreno y la entrega de los laterales Walmer Pacheco y Edwin Herrera. El técnico Arias ajustó su esquema con el ingreso de Guillermo Celis, reforzando el mediocampo y asegurando el equilibrio necesario para resistir los embates del Tolima.

- crédito Jorge Cuéllar /
- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

El único gol del partido llegó en el minuto dieciséis, cuando José Enamorado culminó un contragolpe letal tras un pase preciso de Yimmi Chará. La definición de Enamorado silenció el estadio y amplió la ventaja global, confirmando su condición de figura de la final. La actuación del delantero no pasó desapercibida para el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, quien presenció el encuentro desde un palco y observó de cerca el rendimiento del atacante.

El ingreso de Teófilo Gutiérrez aportó experiencia y ayudó a enfriar el partido en los momentos de mayor presión local. Los cambios realizados por Alfredo Arias, incluyendo las entradas de Esparragoza, Herrera y Báez, contribuyeron a mantener la solidez y el orden en el tramo final.

Temas Relacionados

Junior CampeónTítulos del Junior FCLiga BetPlayJunior FCFPCPalmáres del JuniorColombia-Deportes

Más Noticias

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando le preguntaron por José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

El técnico de la selección Colombia sigue de cerca a los protagonistas del Junior de Barranquilla, evaluando posibles nombres para el Mundial de 2026 en la previa de la definición ante el Tolima

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios, según la fase alcanzada

En el Consejo de FIFA, celebrado en Doha, Catar, se definió que el Mundial tendrá la contribución económica más alta de la historia para las selecciones participantes

FIFA confirmó la millonada que

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

El partido de ida de la final del campeonato, que une a la primera con la segunda división del fútbol colombiano, terminó en empate sin goles, con Atlético Nacional como local en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Alejandro Restrepo fue renovado hasta 2027 previo a la gran final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional

El segundo título de la Copa BetPlay se define en el Atanasio Girardot, y mientras esto ocurre, el cuadro Poderoso hizo un importante anuncio

Alejandro Restrepo fue renovado hasta

Así fue la celebración de los jugadores del Junior FC: desde la salida de Ibagué hasta la llegada al hotel de concentración en Barranquilla

El equipo Tiburón llegó a 11 estrellas de Liga en su escudo tras la derrota 4-0 ante Deportes Tolima en la final de la Liga BetPlay II-2025

Así fue la celebración de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN trató de tomarse a

ELN trató de tomarse a Villanueva, en La Guajira: Ejército repelió ataque a base militar

Ocho policías heridos, dos disidentes abatidos y el municipio en ruinas: el saldo de la jornada terrorista en Buenos Aires, Cauca

Defensoría del Pueblo exigió el cese de los ataques en Buenos Aires, Cauca, tras la ola de violencia armada: “Que se abstengan”

En videos: disidencias de las Farc volaron el Banco Agrario de Buenos Aires, Cauca; el hospital del municipio también fue atacado

Audios revelan la desesperación de habitantes de Buenos Aires, Cauca, en medio de combates armados: “Nosotros somos inocentes”

ENTRETENIMIENTO

La Segura habló sin filtros

La Segura habló sin filtros sobre su cirugía de glúteos y confesó que no se siente feliz con el resultado

Aida Victoria Merlano demuestra que una mamá puede con todo: así fue su épica solución para no quedarse fuera de casa

El documental de Feid revela detalles sobre su noviazgo con Karol G: los reguetoneros seguirían juntos

Juanse Laverde es el nuevo participante de ‘La casa de los famosos Colombia’: lo confirmó ‘El Jefe’

Yeferson Cossio lanzó fajos de billetes en una discoteca en Medellín y desató un debate en redes: “Lavado de activos”

Deportes

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando

Así reaccionó Néstor Lorenzo cuando le preguntaron por José Enamorado en la previa del Tolima vs. Junior: “Perdiste la oportunidad”

FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios, según la fase alcanzada

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional - EN VIVO: hora y dónde ver el clásico Paisa que define el campeón de la Copa Colombia 2025

Alejandro Restrepo será el técnico del Medellín hasta el 2027 sin impoprtar lo que pase en la final de la Copa Colombia ante Atlético Nacional

Así celebraron los jugadores del Junior FC: desde la salida de Ibagué hasta la llegada al hotel de concentración en Barranquilla