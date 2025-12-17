Junior campeón: así quedó el palmarés de títulos del Tiburón tras ganar la Liga BetPlay II-2025

Junior FC es el quinto equipo con más cantidad de títulos en Colombia - crédito Colprensa

Junior conquistó su undécimo título de la Liga BetPlay II-2025 tras vencer por la mínima diferencia a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final, ampliando la ventaja obtenida en el Metropolitano de Barranquilla y cerrando la serie con un marcador global de 4-0.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Alfredo Arias aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde compartirá plaza con Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre. Por su parte, Deportes Tolima, como mejor ubicado en la reclasificación, disputará las rondas previas junto a Independiente Medellín.

La nueva estrella permite a Junior alcanzar 11 campeonatos de liga, de los cuales siete corresponden a torneos cortos, y romper el empate que mantenía en el cuarto lugar del palmarés histórico del fútbol profesional colombiano. Ahora, el listado es liderado por Atlético Nacional con 18 títulos, seguido de Millonarios (16) y América de Cali (15), mientras que Deportivo Cali e Independiente Santa Fe quedan con 10 cada uno.

Teniendo en cuentas todas las competencias oficiales del fútbol masculino en Colombia, el cuadro Tiburón es el quinto con más cantidad de títulos, llegando a 15 conquistas, acercándose al América de Cali (17) y tomando distancia del Deportivo Cali (12).

Palmarés de Junior

Liga (11 títulos) : 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I, 2023-II, 2025-II.

Copa Colombia (2 títulos) : 2015, 2017.

Superliga (2 títulos): 2019, 2020.

Así fue como Junior FC conquistó su undécima estrella de la Liga

El Junior de Barranquilla conquistó su undécimo título de la Liga II del fútbol colombiano tras imponerse por la mínima diferencia ante el Deportes Tolima en Ibagué, en una final que se resolvió sin sobresaltos y con una superioridad incuestionable. El equipo dirigido por Alfredo Arias selló el campeonato con un marcador global de 4-0, consolidando una actuación colectiva que destacó por su solidez, temple y capacidad de respuesta, incluso en inferioridad numérica.

En los minutos finales del encuentro, la frustración se apoderó de parte de la afición local, que protagonizó incidentes de violencia contra seguidores del Junior y requirió la intervención de la Policía para restablecer el orden en el estadio Manuel Murillo Toro. La resignación del conjunto tolimense, incapaz de revertir la desventaja pese a contar con un jugador más durante buena parte del partido, contrastó con la celebración de los hinchas rojiblancos, que vieron a su equipo consagrarse campeón sin la tensión habitual de otras finales.

El desarrollo del partido estuvo marcado por la expulsión de Guillermo Paiva, quien dejó a Junior con diez hombres tras caer en la provocación de Marlon Torres. A pesar de esta desventaja, el equipo barranquillero mantuvo el control del juego gracias a la solidez defensiva de Jermein Peña y Lucas Monzón, el despliegue de Didier Moreno y la entrega de los laterales Walmer Pacheco y Edwin Herrera. El técnico Arias ajustó su esquema con el ingreso de Guillermo Celis, reforzando el mediocampo y asegurando el equilibrio necesario para resistir los embates del Tolima.

El único gol del partido llegó en el minuto dieciséis, cuando José Enamorado culminó un contragolpe letal tras un pase preciso de Yimmi Chará. La definición de Enamorado silenció el estadio y amplió la ventaja global, confirmando su condición de figura de la final. La actuación del delantero no pasó desapercibida para el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, quien presenció el encuentro desde un palco y observó de cerca el rendimiento del atacante.

El ingreso de Teófilo Gutiérrez aportó experiencia y ayudó a enfriar el partido en los momentos de mayor presión local. Los cambios realizados por Alfredo Arias, incluyendo las entradas de Esparragoza, Herrera y Báez, contribuyeron a mantener la solidez y el orden en el tramo final.