Estos son los jugadores más importantes de la undécima estrella del Junior, según las estadísticas

José Enamorado, Mauro Silveira y Jermein Zidane Peña son algunos de los futbolistas más destacados de la campaña del Junior FC en la Liga BetPlay II-2025

Junior FC dio la vuelta
Junior FC dio la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro - crédito Junior

Junior conquistó su estrella 11 tras imponerse con un marcador global de 4-0 sobre Tolima en la final, consolidando su dominio sin pasar apuros en ninguno de los dos encuentros.

La superioridad del equipo quedó evidenciada desde el partido de ida, donde logró una ventaja de tres goles que se transformó en un escudo durante la vuelta. El equipo costeño administró el resultado y esperó el momento oportuno para sentenciar la serie. A los 16 minutos del segundo encuentro, José Enamorado marcó el gol definitivo tras una asistencia de Chará, dejando sin opciones al arquero Fiermarín y ampliando la diferencia global.

A pesar de la expulsión de Guillermo Paiva al minuto 41, que dejó a Junior con diez jugadores tras un cabezazo a Marlon Torres, el conjunto barranquillero mantuvo el control. Tolima intentó reaccionar con remates de Ánderson Angulo y Samuel Velásquez, pero no logró descontar.

El título de Junior en la Liga BetPlay II-2025 estuvo fundamentado en la actuación individual de varios jugadores, que según las estadísticas su rendimiento fue clave para que el plantel dirigido por Alfredo Arias, diera la vuelta olímpica.

Guillermo Celis

- crédito Jorge Cuéllar /
- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

En el segundo semestre del 2025, Guillermo Celis jugó 23 partidos de la Liga BetPlay II-2025, completando 1.748 y siendo titular en 20 juegos. “Líder, referente, un ‘león’ del medio campo. No se ahorró gota de sudor. Un ejemplo", fue el análisis del Rincón Juniorista del diario El Heraldo sobre uno de los jugadores que en ocasiones usó la cintilla de capitán.

Las estadísticas en defensa indican que Celis recuperaba 2.7 balones por partido, tenía en promedio 24 pases acertados, la mitad en campo contrario y toca el balón al menos en 35 ocasiones.

Yimmi Chara

Uno de los jugadores más influyentes en el frente de ataque fue Yimmi Chara, que podría salir del plantel Tiburón tras ser campeón tras conseguir su segundo título con el conjunto barranquillero. Chará jugó 28 partidos del segundo semestre, viniendo desde el banco en solo cuatro ocasiones.

El atacante marcó dos goles y dio siete asistencias, además en cinco ocasiones dejó mano a mano a los delanteros para marcar gol por partido, pero las acciones fueron desperdiciadas.

José Enamorado

José Enamorado fue la gran
José Enamorado fue la gran figura del Junior FC en su undécimo título - crédito X

El jugador más importante del Junior FC en la campaña del segundo semestre del 2025, especialmente por lo conseguido en la fase final de la Liga, en donde en ocho partidos marcó tres goles, todos en la Gran Final ante Deportes Tolima. Además, dio dos asistencias. A lo largo de la fase todos contra todos disputó 17 partidos y marcó cinco goles.

Su frecuencia goleadora fue un gol cada 219 minutos y como dato curioso, el único cobro de tiro libre que ejecutó terminó en gol. Su aporte en defensa también fue significativo, pues recuperaba al menos tres partidos por partido. Enamorado fue elegido como el mejor jugador de la final “Crack. El mejor de Junior. Todo lo bueno arriba pasó por sus pies. La gran figura” destacó el diario El Heraldo.

Mauro Silveira

El guardameta uruguayo tenía la difícil labor de suplir a su compatriota Santiago Melé, que también fue campeón con la camiseta del Junior FC. El portero fue titular en 27 partidos de la temporada con una baja tasa de conversiones de gol por partido (1.1).

Silveira concedió en total 29 goles, tuvo 92 paradas, de las cuales 32 fueron de disparos dentro del área. Además, en ocho encuentros su portería no se vio vulnerada, contando los dos de la Gran Final ante Deportes Tolima. En lo disciplinario vio tres tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

Jermein Peña

Jermein Peña es bicampeón del
Jermein Peña es bicampeón del fútbol colombiano con la camiseta del Junior FC, siendo protagonista - crédito Junior FC

Jermein Peña, defensor central de Junior de Barranquilla, celebró la obtención del título de la Liga BetPlay II-2025 tras la victoria por 1-0 ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El equipo rojiblanco sumó así su estrella número 11 y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.

Tras el triunfo, Peña dirigió un mensaje directo a los medios: “Toda la prensa se tiene que callar. Tiene que cerrar el cul%&$# e ir a dormir porque Barranquilla está presente y Junior no está solo (…) esto es por Barranquilla y la costa que son hinchas del Junior”, expresó el defensor, quien ya había generado controversia antes de la final al afirmar que “todo el país estaba en contra de Junior”.

El jugador, de 26 años, superó una rotura del ligamento cruzado anterior y una lesión en la esquina posterolateral para regresar en el segundo semestre y consolidarse en el esquema de Alfredo Arias. En la temporada, disputó 21 partidos y marcó un gol.

