Fernando Gaviria conoció la dureza de la condena en su contra por conducir borracho en Mónaco: “Usted es un peligro público”

El ciclista colombiano, quien correrá en 2026 con el equipo Caja Rural de España, atribuyó problemas personales y estrés a sus conductas indebidas al volante

La noticia de la detención
La noticia de la detención a Fernando Gaviria se conoció en noviembre del 2025 - crédito Twitter

La reciente condena judicial impuesta a Fernando Gaviria en Mónaco ha generado un fuerte impacto en el mundo del ciclismo, justo cuando el corredor colombiano se preparaba para iniciar una nueva etapa profesional con el Caja Rural-Seguros RGA.

La coincidencia entre el anuncio de su fichaje y la sentencia ha intensificado el debate sobre la presión que enfrentan los deportistas de élite y las consecuencias de sus actos fuera de la competencia.

El fallo, dictado por un tribunal monegasco, estableció una pena de dos meses de prisión condicional, lo que exime a Gaviria de ingresar en un centro penitenciario siempre que no reincida. Además, la sentencia incluye una multa de 5.000 euros y la prohibición de conducir durante dos años en el Principado.

Según el presidente del tribunal, el nivel de alcohol detectado en la sangre del ciclista —2,40 gramos por litro— representaba un riesgo extremo. “Usted es un peligro público”, afirmó el magistrado, añadiendo que Gaviria estaba “a una o dos copas de entrar en coma”.

El ciclista colombiano Fernando Gaviria
El ciclista colombiano Fernando Gaviria en una victoria con el Movistar Team - crédito DARIO BELINGHERI/MOVISTAR TEAM

El caso se remonta al 22 de octubre de 2025, cuando las autoridades de Mónaco detuvieron al antioqueño tras observar varias infracciones de tránsito, entre ellas cruzar líneas continuas, desobedecer la prelación vial y circular en sentido contrario. La prueba de alcoholemia confirmó la gravedad de la situación, superando ampliamente el límite legal permitido.

Durante la audiencia, Fernando Gaviria compareció sin abogado defensor y admitió los hechos, atribuyéndolos a un periodo de estrés profesional, dificultades familiares y falta de descanso. El propio ciclista calificó su conducta como “un error” y reconoció que ese comportamiento no corresponde a la vida de un atleta de alto rendimiento, según recogieron los medios presentes en la sala.

El contexto deportivo agrava el episodio. Gaviria, quien en el pasado brilló en el Giro de Italia y otras pruebas del World Tour, atraviesa una etapa de resultados irregulares, marcada por lesiones y falta de continuidad. Su reciente salida del Movistar Team y la llegada al Caja Rural-Seguros RGA representaban una oportunidad de reconstrucción profesional, ahora empañada por el escándalo judicial.

La reacción en Colombia y en el entorno del ciclismo internacional ha sido diversa. Mientras algunos aficionados lamentan que una figura emblemática se vea envuelta en este tipo de situaciones, analistas deportivos han subrayado la presión constante que enfrentan los atletas, aunque sin justificar conductas irresponsables.

Reacciones a la condena de Fernando Gaviria en Mónaco

Desde 2017 que Fernando Gaviria
Desde 2017 que Fernando Gaviria se enfocó en las pruebas de ruta, destacando en los embalajes por su velocidad y potencia - crédito @fernandogaviriarendon/Instagram

El impacto de la condena se suma a un año complicado para Gaviria, quien solo acumuló 125 puntos UCI en su última temporada con Movistar y afrontará en 2026 su primer ciclo fuera del WorldTour en diez años. La noticia generó reacciones inmediatas en el entorno del ciclismo internacional.

Brian Holm, ex director deportivo de Gaviria en Quick-Step entre 2016 y 2018, expresó su opinión en el pódcast Café Eddy: “Si tuviera que señalar a un ciclista al que pillarían conduciendo bajo los efectos del alcohol en Mónaco, probablemente habría dicho Gaviria”.

Holm, quien presenció la etapa más exitosa del colombiano —con 34 de sus 52 victorias bajo la dirección de Patrick Lefevere en Quick-Step, incluidas etapas en el Giro d’Italia y el Tour de France—, lamentó la situación: “¿Por qué no me sorprende tanto? Sin duda, uno de los mayores talentos con los que he trabajado: un don divino para la bici, y también el ciclista más perezoso que he conocido. Me cae muy bien, pero por Dios, Fernando, ¿es necesario?”.

Gaviria todavía no tiene confirmado en que carrera iniciará su temporada 2026 con el conjunto español. En 2025 no consiguió ni una sola victoria de etapa.

