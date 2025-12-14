La advertencia de Jorge Carrascal antes de la final de la Copa Intercontinental: “Va a ser un partido muy difícil”

Jorge Carrascal viene de ser titular en los dos partidos de Flamengo en la Copa Intercontinental de Clubes, buscando el título ante el PSG - crédito Rula Rouhana/REUTERS

Jorge Carrascal, volante colombiano de Flamengo, se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera tras ser elegido mejor jugador en la reciente victoria de su equipo sobre Pyramids de Egipto, que les otorgó la Copa Challenger de la FIFA y la clasificacion a la fina de la Copa Interncontinental de Clubes.

El futbolista anticipó que la definición del título ante el PSG será “muy difícil” y subrayó la confianza y el trabajo del plantel brasileño de cara a este decisivo encuentro, que recientemente se coronó campeón de la Copa Libertadores y el Brasileirao, en ambas sobre Palmeiras.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sumado a eso, el volante colombiano quiere mantener el buen ritmo de cara a 2026, cuando necesita sumar minutos y ser figura para ser convocado por la selección Tricolor al mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pues en las eliminatorias no fue determinante para el técnico Néstor Lorenzo.

“Sabemos la clase de equipo que es PSG”

El mediocampista resaltó la magnitud del desafío que representa el conjunto francés y la importancia de llegar en óptimas condiciones físicas y anímicas a la final, pues los dirigidos por Luis Enrique cuentan con cualidades como la velocidad, intensidad e imponer el ritmo de juego durante los 90 minutos.

“Ahora tenemos que descansar un poco, recuperarnos bien, va a ser un partido muy difícil, sabemos la clase de equipo que es PSG, nosotros venimos con confianza, con actitud y ganas de seguir, estamos bien preparados”, expresó.

Jorge Carrascal aspira a realizar un buen partido frente al PSG en la Copa Intercontinental - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

De otro lado, Carrascal disputó los 90 minutos del partido y, aunque su presencia ofensiva fue discreta, su aporte en sacrificio y entrega resultó fundamental para el funcionamiento colectivo del Flamengo.

El propio jugador reconoció las dificultades del encuentro y la relevancia de las jugadas a balón parado: “Muy contento por el título, por el esfuerzo que hicieron todos los compañeros. El primer tiempo un poco difícil, traté de mirar bien los espacios y donde podía recibir. El segundo fue más fácil para encontrar los espacios, nos enfrentamos a un rival que es competitivo, fue un partido difícil y al final ganamos con la pelota quieta”.

Jorge Carrascal es una de las figuras con las que Flamengo logró la final de la Copa Interncontinental de la FIFA - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

El reconocimiento como mejor jugador del partido refuerza el buen momento de Carrascal, quien suma un nuevo trofeo a su palmarés tras haber conquistado recientemente el Derbi de las Américas y otros títulos con el club brasileño. El mediocampista se ha consolidado como pieza clave en el esquema de Flamengo, que ahora buscará coronarse en la Copa Intercontinental frente a un PSG que llega como favorito y representa un desafío de máxima exigencia.

Buscando el tercer título

El camino hacia la final intercontinental se consolidó con la victoria 2-0 de Flamengo sobre Pyramids en el Estadio Áhmad bin Ali, en Rayán, Qatar. El equipo dirigido por Filipe Luís dominó el encuentro y aprovechó la pelota quieta para marcar la diferencia. El primer gol llegó al minuto 24, cuando Giorgian de Arrascaeta ejecutó un tiro libre desde la izquierda que Léo Pereira transformó en gol con un cabezazo potente.

Flamengo viene de ganar el Derbi de las Américas y la Challlenger Cup, en la Copa Interncontinental - crédito Thaier Al-Sudani/REUTERS

El segundo tanto, al minuto 54, repitió la fórmula: otro tiro libre de De Arrascaeta y esta vez fue Danilo que, de cabeza, sentenció el marcador. El conjunto egipcio intentó responder al contragolpe, pero el portero Agustín Rossi evitó el descuento tras una clara ocasión de Fiston Mayele.

Con la mirada puesta en la final, el plantel de Flamengo apuesta por la confianza y la preparación acumulada en los últimos compromisos. Carrascal, respaldado por el reciente éxito y el reconocimiento individual, encabeza la ilusión del equipo brasileño en su objetivo de sumar un nuevo título internacional.