Jhon Jader Durán respondió a mensaje de la Federación Colombiana de Fútbol: esto dijo el delantero

La última convocatoria de Jhon Jader Durán a la selección Colombia fue para el doblete de Eliminatorias ante Perú y Argentina rumbo al Mundial 2026 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Selección Colombia reavivó la expectativa sobre el futuro de Jhon Jáder Durán al felicitarlo públicamente por su cumpleaños número 21, calificándolo como “nuestro delantero” tras seis meses de ausencia en las convocatorias.

El mensaje oficial, difundido en redes sociales, marcó la primera mención directa al atacante antioqueño desde que una lesión de espalda y rumores de conflictos internos lo alejaron del equipo nacional. La publicación disipó versiones sobre un posible veto por su comportamiento en las concentraciones, mientras que el propio Durán respondió: “Muchas gracias, familia”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Publicación de la selección Colombia y mensaje de Jhon Jader Durán en su cumpleaños - crédito FCF

A pesar de haber perdido protagonismo en la Selección Colombia frente a jugadores como Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, el delantero ha mostrado señales de recuperación en el Fenerbahce. Su paso por el fútbol de Arabia Saudita, donde firmó un contrato millonario con el Al-Nassr, y una lesión por estrés en la tibia que requirió tratamiento médico, influyeron en su ausencia prolongada.

El técnico Néstor Lorenzo aclaró recientemente que todos los jugadores “están siendo seguidos semana a semana, partido a partido”, y aunque reconoció que Durán “no ha tenido la continuidad todavía que necesita para volver a competir aquí en la Selección”, no descartó su regreso para el proceso rumbo al Mundial 2026.

En Turquía, Durán ha enfrentado polémicas por su temperamento, pero ha comenzado a recuperar el nivel que lo llevó a destacar en el Aston Villa de la Premier League inglesa. La afición, por su parte, ha intensificado los pedidos para que el delantero reciba una nueva oportunidad en los próximos amistosos.

Los próximos partidos de la selección Colombia, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia se prepara para una intensa fase de amistosos internacionales antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con la confirmación de un enfrentamiento ante Francia en territorio estadounidense, según anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

Este encuentro, que aún no tiene fecha ni estadio definidos, se suma a la agenda de preparación de la Tricolor, que también contempla un duelo ante Croacia en marzo, en la última ventana FIFA antes de que el técnico Néstor Lorenzo anuncie la lista definitiva de veintiséis convocados para el torneo.

Desde la FFF, el presidente Philippe Diallo expresó el entusiasmo de la federación por participar en la próxima Copa del Mundo y destacó la relevancia de los partidos preparatorios en Estados Unidos.

Diallo afirmó: “Una Copa del Mundo es, ante todo, una enorme oportunidad de poder disputarla. Es la más hermosa de las competiciones de fútbol. Desde mil novecientos noventa y ocho, la selección de Francia ha participado en todas las fases finales. Así que, ante todo, es una felicidad y un verdadero orgullo poder participar en esta nueva Copa del Mundo. Y además, sabemos que tenemos un equipo que forma parte de aquellos que pueden tener ambición en esta competición”, según recogió la FFF.

El directivo añadió que confía plenamente en el seleccionador Didier Deschamps y en el plantel francés para alcanzar los objetivos en el certamen, y detalló que el programa de preparación incluye dos partidos en marzo en Estados Unidos, frente a Brasil y Colombia, además de otros dos encuentros en junio antes de viajar a América.

La histórica nómina de la selección Colombia que disputó el Mundial de 2014 se despidió de la hinchada en el estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa /Mauricio Alvarado

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FC), Ramón Jesurún, delineó el itinerario de la selección Colombia en diálogo con Blu Radio. El equipo nacional debutará en el grupo K el miércoles 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán en Ciudad de México, enfrentará al ganador del repechaje internacional —entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo— el martes 23 en Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 en Miami frente a Portugal.

Jesurún precisó que los amistosos de marzo se disputarán en Orlando y Washington, respectivamente, y que a finales de mayo la selección planea despedirse de la afición colombiana con un partido en el país, posiblemente ante un rival africano. “Sería un partido de fogueo en Colombia, pero no puedo establecer si en Bogotá porque la opción la tienen todas las ciudades y hemos recibido solicitudes de Cali y Medellín. Sería ese y otro partido más en territorio mexicano o estadounidense”, explicó Jesurún.