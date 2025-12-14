Edwuin Cetré le ganó el duelo a Duván Vergara y gritó campeón de la liga de Argentina con Estudiantes de la Plata

Edwuin Cetré jugó el partido completo de la final de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina - crédito Nicolas Aguilera/AP Photo

El desenlace de la final del torneo argentino en el segundo semestre del 2026 dejó a Estudiantes de La Plata como nuevo campeón, tras una definición por penales que selló su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El partido, disputado en Santiago del Estero, se resolvió después de 120 minutos de igualdad y una tanda de penales en la que el equipo platense fue más efectivo, imponiéndose por 5-4. El duelo de colombianos entre Edwuin Cetré y Duván Vergara finalmente fue ganado por el ex Independiente Medellín, que sumó su tercer título con el ‘Pincha’.

La tensión se mantuvo hasta el último instante, cuando el error de Pardo en su cobro permitió que el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez celebrara el título. Antes, Edwuin Cetré había fallado su penal, pero la fortuna terminó favoreciendo a los de La Plata. El marcador durante el tiempo reglamentario reflejó la paridad entre ambos equipos, con goles de Maravilla Martínez para Racing y Guido Carrillo para Estudiantes.

Estudiante superó en los penaltis a Racing Club y se quedó con el titulo del segundo semestre en el fútbol argentino - crédito FOTOBAIRES

En la primera mitad, la influencia de los futbolistas colombianos fue notoria. Duván Vergara, de Racing, resultó más determinante que Cetré en los primeros cuarenta y cinco minutos, generando presión alta y complicando la salida de Gómez.

Por su parte, Cetré alternó posiciones por ambas bandas y aportó velocidad, aunque su mayor incidencia se dio por el sector izquierdo. Estudiantes, pese a ceder la posesión, generó las ocasiones más claras, pero el arquero Cambeses evitó que se rompiera el cero antes del descanso. Racing cerró la primera parte con el 60% de la posesión, igualando a Estudiantes en remates al arco y superándolo levemente en recuperaciones de balón: 23 contra 21.

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad inmejorable para Carrillo, que no logró definir tras un centro de Palacios. Racing sufrió la lesión de su arquero, que pudo continuar pese a las molestias en el brazo derecho. El equipo de Costas, sin ideas claras, se vio superado por el bloque defensivo de Estudiantes. Cuando el partido parecía encaminado al tiempo extra, Maravilla Martínez rompió la igualdad con una jugada de gran calidad: eludió a Muslera y definió con una sutil vaselina, otorgando momentáneamente el título a Racing.

Estudiantes de la Plata suma cuatro títulos en la última decada - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

No obstante, Estudiantes reaccionó en los minutos finales. En el tiempo de adición, un tiro libre ejecutado desde el costado encontró a Carrillo sin marca, que igualó el marcador y forzó la prórroga. El envión anímico favoreció a los de La Plata en el inicio del tiempo extra, con Cetré destacándose por su despliegue físico y sus centros hacia un Carrillo exhausto. Racing, ya sin Vergara en el campo tras ser sustituido a los ochenta y siete minutos, resistió con lo poco que le quedaba en lo físico.

La segunda parte del alargue mostró a Racing intentando buscar el gol del triunfo, pero el ritmo del partido decayó notablemente. Ambos equipos priorizaron el orden defensivo y evitaron riesgos, hasta que una nueva intervención de Martínez fue neutralizada por Muslera. La definición por penales se volvió inevitable.

El contrato de Edwuin Cetré con Estudiantes se extiende hasta junio del 2026 - crédito @EdelpOficial/x

En la tanda decisiva, Estudiantes convirtió cinco de sus seis disparos: Sosa, Alario, Burgos, Meza y Rodríguez acertaron, mientras que Cetré falló su intento. Por Racing, Martínez, Vietto, Basso y Sosa marcaron, pero los errores de Martirena y Pardo resultaron determinantes. El triunfo consagró a Estudiantes y le otorgó el pase directo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

En su segundo año en Estudiantes de la Plata, Edwuin Cetré acumula 84 partidos jugados con la camiseta rojiblanca, ha marcado 12 goles y ha dado 11 asistencias. Además, fue campeón de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.