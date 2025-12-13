Museo del Banco de la República explicó el origen de “lucas”: “La historia detrás de la palabra que hoy usamos para hablar del dinero”

El término es de vieja data - crédito Biblioteca Digital Real Academia de la Historia/sitio web

El Museo del Banco de la República presentó a través de su cuenta de Instagram una explicación sobre el origen de la palabra “lucas”, utilizada en diversas regiones de Colombia para referirse al dinero, o plata en efectivo.

En la publicación que se conoció la mañana del sábado 13 de diciembre de 2025, el museo detalla que la expresión tiene sus raíces en una moneda histórica conocida popularmente como “pelucona”.

Según lo que se explicó en un carrete de ilustraciones, el término “pelucona” se refiere a piezas de oro o plata que llevaban en el anverso el retrato de Fernando VI, monarca de la dinastía borbónica, y era representado con una peluca voluminosa, símbolo distintivo de la época.

Estas monedas comenzaron a acuñarse en Santafé —lo que hoy se conoce como Bogotá, capital de Colombia— a partir de 1756, luego de una reforma monetaria impulsada en España en 1728.

El objetivo de la reforma era unificar el diseño de las monedas que circulaban tanto en la península Ibérica como en las Indias Occidentales.

Así eran las monedas que resultaron de la reforma: de “peculonas” a “lucas”

Las monedas resultantes de este proceso, denominadas “de cordoncillo”, se identificaban por los círculos continuos grabados en el borde, mecanismo diseñado para evitar que se recortaran pequeños fragmentos de metal precioso.

El retrato de Fernando VI iba acompañado de la inscripción en latín “FERDINANDUS VI DEI GRATIA HISPANIARUM ET INDIARUM REX”, que significa “Fernando VI, por la gracia de Dios, rey de las Españas y las Indias”.

En el reverso figuraba el escudo de armas de la monarquía hispánica y la frase “NOMINA MAGNA SEQUOR” —“Sigo los nombres de los grandes”—, además de la marca NR de la Casa de Moneda y las iniciales del ensayador responsable de la emisión.

Con el paso del tiempo, las “peluconas” circularon con frecuencia en la vida cotidiana en Colombia.

Por consiguiente, este uso constante generó que el nombre de la moneda evolucionara hasta convertirse en “lucas”, término que en la actualidad identifica el dinero en la jerga popular del país.

Según el Museo Casa de Moneda, la historia de la palabra refleja el proceso social y cultural mediante el cual los objetos de valor material adquieren significados propios dentro de la vida cotidiana de una nación.

La Casa de Moneda de Santafé celebra 400 años con una exposición sobre el valor y los usos sociales del dinero

La conmemoración por los 400 años de la Casa de Moneda de Santafé y el centenario del Banco de la República marcan el lanzamiento de una nueva exposición que invita a repensar el valor que las sociedades han asignado al dinero y a los objetos asociados con él a lo largo de la historia.

La muestra utiliza piezas históricas para explorar conceptos como utilidad, deseo de posesión, belleza y escasez en diferentes contextos culturales.

El recorrido por la exposición aborda la relación cambiante entre objetos y sujetos, al vincular cada elemento de la colección con las personas que le dieron uso.

Según informaron los organizadores, esta curaduría adoptó un enfoque participativo con el objetivo de “representar a la sociedad colombiana a través de los procesos y coyunturas históricas ligadas a la cultura del dinero”, aspecto consignado en los materiales oficiales.

Durante el montaje, se exploran temas centrales como riqueza, libertad, naturaleza, igualdad e identidad, reconocidos a lo largo de los siglos como motivos esenciales en la asignación simbólica y material de valor.

La nueva curaduría del museo propone una mirada sobre la complejidad cultural y la heterogeneidad de valores, permitiendo que los visitantes identifiquen en las piezas tanto el contexto de su origen como los cambios en su interpretación social.

El Banco de la República destacó en su comunicado que la selección de obras resalta la diversidad histórica de valores, al tiempo que fomenta la reflexión sobre las distintas formas en que la utilidad y la escasez han determinado el sentido del dinero

Elementos del acervo de la Casa de Moneda de Santafé ilustran la manera en que la sociedad ha transformado la riqueza, la salvación o la libertad en motores de cambio económico y social.

La exposición, estructurada con criterios de inclusión y participación, responde al interés por acercar al público a los procesos detrás de la construcción del concepto de valor a través de los siglos, y anticipa un notable flujo de visitantes interesados tanto en aspectos históricos como en los debates actuales sobre economía y cultura.