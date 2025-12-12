Deportes

Junior vs. Tolima EN VIVO: final de la Liga BetPlay 2025, se juega el primer partido de ida por la estrella de Navidad

Tiburones y Pijaos se enfrentarán por la estrella de fin de año en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla

El equipo dirigido por Alfredo
El equipo dirigido por Alfredo Arias quiere dar el primer golpe, ante su gente - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior y Deportes Tolima por la gran final de ida de la Liga Betplay.

Junior FC vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

La estrella de Navidad de 2025 se iniciará a jugar en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, en donde la boletería ya está agotada

Deportes Tolima va por su
Deportes Tolima va por su cuarta estrella, mientras que Junior FC va en busca de su decimoprimer título de Liga - crédito Deportes Tolima y Junior FC

El encuentro que definirá al campeón de la Liga Betplay 2025-II quedó condicionado por cuestiones logísticas vinculadas a los torneos internacionales, forzando un ajuste inusual en las fechas habituales que genera opiniones divididas entre los hinchas y protagonistas.

El Tiburón recibe al Pijao en el Metro por la gran final de la Liga Betplay

El equipo dirigido por Alfredo
El equipo dirigido por Alfredo Arias quiere dar el primer golpe, ante su gente - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El partido se jugará el 12 de diciembre de 2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro central del partido será el vallecaucano Carlos Betancur.

Por los lados del Junior de Barranquilla, viene de perder ante Independiente Medellín 2 a 1, el 8 de diciembre de 2025, con los goles de Brayan León, al minuto 29, y de José Ortiz, al 45+10. El descuento del cuadro Tiburón llegó por intermedio de Brayan Castrillón, al 49.

En el caso del Deportes Tolima, que clasificó a la final de forma anticipada a la final, tras empatar ante Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, el 3 de diciembre de 2025, viene de derrotar 1 a 0 a Fortaleza en el Manuel Murillo Toro, el 8 de diciembre de 2025.

En lo que se refiere a los duelos directos, hay que ir al 5 de octubre de 2025, por la fecha 14 de la Liga Betplay, cuando el Pijao venció 1 a 0 al Tiburón, con gol de Juan Pablo Tatay Torres.

