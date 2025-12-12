Junior vs. Tolima EN VIVO: final de la Liga BetPlay 2025, se juega el primer partido de ida por la estrella de Navidad

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior y Deportes Tolima por la gran final de ida de la Liga Betplay.
El encuentro que definirá al campeón de la Liga Betplay 2025-II quedó condicionado por cuestiones logísticas vinculadas a los torneos internacionales, forzando un ajuste inusual en las fechas habituales que genera opiniones divididas entre los hinchas y protagonistas.
El partido se jugará el 12 de diciembre de 2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.
El árbitro central del partido será el vallecaucano Carlos Betancur.
Por los lados del Junior de Barranquilla, viene de perder ante Independiente Medellín 2 a 1, el 8 de diciembre de 2025, con los goles de Brayan León, al minuto 29, y de José Ortiz, al 45+10. El descuento del cuadro Tiburón llegó por intermedio de Brayan Castrillón, al 49.
En el caso del Deportes Tolima, que clasificó a la final de forma anticipada a la final, tras empatar ante Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, el 3 de diciembre de 2025, viene de derrotar 1 a 0 a Fortaleza en el Manuel Murillo Toro, el 8 de diciembre de 2025.
En lo que se refiere a los duelos directos, hay que ir al 5 de octubre de 2025, por la fecha 14 de la Liga Betplay, cuando el Pijao venció 1 a 0 al Tiburón, con gol de Juan Pablo Tatay Torres.