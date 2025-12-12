Junior vs. Tolima EN VIVO: final de la Liga BetPlay 2025, se juega el primer partido de ida por la estrella de Navidad

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior y Deportes Tolima por la gran final de ida de la Liga Betplay.

En lo que se refiere a los duelos directos, hay que ir al 5 de octubre de 2025, por la fecha 14 de la Liga Betplay, cuando el Pijao venció 1 a 0 al Tiburón, con gol de Juan Pablo Tatay Torres.

En el caso del Deportes Tolima, que clasificó a la final de forma anticipada a la final, tras empatar ante Atlético Bucaramanga, en el estadio Américo Montanini, el 3 de diciembre de 2025, viene de derrotar 1 a 0 a Fortaleza en el Manuel Murillo Toro, el 8 de diciembre de 2025.

Por los lados del Junior de Barranquilla, viene de perder ante Independiente Medellín 2 a 1, el 8 de diciembre de 2025, con los goles de Brayan León, al minuto 29, y de José Ortiz, al 45+10. El descuento del cuadro Tiburón llegó por intermedio de Brayan Castrillón, al 49.

El partido se jugará el 12 de diciembre de 2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El Tiburón recibe al Pijao en el Metro por la gran final de la Liga Betplay

El encuentro que definirá al campeón de la Liga Betplay 2025-II quedó condicionado por cuestiones logísticas vinculadas a los torneos internacionales, forzando un ajuste inusual en las fechas habituales que genera opiniones divididas entre los hinchas y protagonistas.

