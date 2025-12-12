Fin de una era en Millonarios: Juan Pablo Vargas dijo adiós y este será su nuevo equipo

Juan Pablo Vargas jugó con Millonarios desde enero de 2020 hasta diciembre de 2025, logrando tres títulos - crédito Millonarios FC

Millonarios sigue reconfigurando su plantilla para la temporada 2026, cuando el objetivo es salir campeón de la Liga BetPlay, la Copa Colombia y pelear en la Copa Sudamericana, arrancando en fase previa ante otro club colombiano, a un solo partido y con la obligación de llegar a la fase de grupos.

Entre sus jugadores, los azules no contarán más con Juan Pablo Vargas, defensor que fue transferido y acabó con una etapa de seis temporadas en la institución, siendo uno de los hombres más reconocidos por la afición por su entrega y sacrificio desde 2020, saliendo campeón en más de una ocasión.

De otro lado, los embajadores aceleran por concretar más refuerzos en diciembre y tendrían cerca un tercer fichaje, además de negociar por otro mediocampista, que sería Rodrigo Ureña, y buscar un central para cubrir el puesto del costarricense, que dejó un vacío enorme.

El destino de Juan Pablo Vargas

La salida de Juan Pablo Vargas de Millonarios se concretó tras la firma de un contrato con el Puebla FC de la Liga MX, poniendo fin a un ciclo de cinco años en el club bogotano. El defensor costarricense, internacional con su selección, optó por rescindir su contrato y aceptó el reto de continuar su carrera en el fútbol mexicano, una decisión que representa un cambio relevante para la estructura defensiva del equipo azul.

De acuerdo con información proporcionada por el periodista Mariano Olsen, Vargas firmó inicialmente por un año con Puebla. Sin embargo, la oficialización del club está pendiente y podría extenderse hasta finales de 2027. Tras la firma, el jugador fue citado de inmediato por el cuerpo técnico de su nuevo equipo para participar en un partido a puerta cerrada, lo que marca el inicio de su adaptación al fútbol mexicano.

Juan Pablo Vargas llega a Puebla para la temporada 2026 del fútbol mexicano y con opción de seguir en 2027 - crédito @olsendeportes/X

Durante su paso por Millonarios, el central se consolidó como una pieza clave en la defensa. El club bogotano, a través de un comunicado, destacó que “desde su llegada, se caracterizó por su compromiso, su fortaleza defensiva y su capacidad para asumir los retos en cada competición. Su presencia dentro y fuera de la cancha fue sinónimo de seguridad y carácter”. En estos cinco años, el costarricense contribuyó a la obtención de tres títulos: la Copa Colombia 2022, la Liga BetPlay 2023 y la Superliga 2024, logros que lo posicionaron como uno de los referentes del plantel.

La partida de Vargas se suma a otras cuatro salidas confirmadas en Millonarios al cierre de 2024, que fueron Bruno Sávio, Cristian Cañozales y Ramiro Brochero, además de que faltan más hombres por despedirse. La directiva ya trabaja en la reestructuración del plantel para afrontar la temporada 2026 y la Copa Sudamericana.

Así fue como Millonarios despidió a Juan Pablo Vargas, luego de seis temporadas con la camiseta azul - crédito Millonarios FC

Sale un defensor, llega otro

En este contexto de cambios, Millonarios ha oficializado la llegada de Carlos Darwin Quintero y Mateo García, y mantiene abiertas negociaciones para reforzar otras posiciones, especialmente el lateral izquierdo.

El club cuenta actualmente con Danovis Banguero, Nicolás Giraldo y Jhoan Hernández para esa zona, pero busca sumar a Sebastián Valencia, lateral de veintinueve años que destacó en la Liga BetPlay con Fortaleza, que por primera vez disputó unos cuadrangulares en el segundo semestre.

Sebastián Valencia viene de jugar cuadrangulares con Fortaleza, fue figura en el segundo semestre de 2025 y está en la mira de Millonarios - crédito Colprensa

Valencia confirmó en diálogo con El VBAR Caracol que existen conversaciones entre su representante y Millonarios, y expresó su deseo de vestir la camiseta azul y blanca. El jugador, cuyos derechos pertenecen a Leones y que aún tiene seis meses de contrato con Fortaleza, manifestó que las negociaciones entre los clubes avanzan de manera positiva.

La reconfiguración de la plantilla de Millonarios responde tanto a la salida de figuras como Vargas como a la necesidad de fortalecer el equipo para los retos de la próxima temporada. El club se encuentra en pleno proceso de ajustes, con la expectativa de concretar nuevas incorporaciones y cerrar las negociaciones en curso.