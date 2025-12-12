Deportes

Figura del Junior en el campeonato de 2018, anunció su retiro del fútbol profesional: “Dejó secuelas”

El exjugador del Real Cartagena y Junior de Barranquilla se despide del fútbol profesional, después de una trayectoria marcada por el liderazgo y la superación de adversidades físicas

Siendo pilar en defensa, la
Siendo pilar en defensa, la figura del Junior decidió retirarse del fútbol - crédito Diego Pineda / Colprensa

El futbolista cartagenero Rafael Pérez anunció su retiro del fútbol profesional a los 35 años de edad, una decisión motivada por las secuelas de una lesión que lo afectó en los últimos años y que, según explicó, le impidió recuperar su nivel físico habitual.

El defensor central, que debutó en el Real Cartagena y alcanzó la consagración con el Junior de Barranquilla, cierra así una carrera marcada por títulos nacionales y una presencia destacada en el fútbol colombiano y en el exterior.

El defensor habló en una entrevista sobre sus motivos del porqué cuelga los guayos - crédito @DSportsCO / X

En charla con el periodista Carlos Villami, de Dsports Noticias Lite, el 11 de diciembre de 2024, Rafa Pérez detalló el impacto de la lesión sufrida el año anterior, la cual requirió varias intervenciones en el tobillo y la pierna.

“Decidí la actividad profesional, es una decisión bastante fuerte, pero es la mejor para nuestra vida, en conjunto con los médicos. Nosotros tuvimos una lesión bastante fuerte el año anterior de la cual no nos pudimos recuperar y dejó secuelas, el consejo es dejar el fútbol de un lado, es el momento más duro para mí, pero siempre ligados al fútbol, que es nuestra pasión”, dijo en la charla.

Rafa Pérez y los detalles de su retiro: tres operaciones en un año

Rafa Pérez consiguió el título
Rafa Pérez consiguió el título de 2018 ante Medellín y la Superliga ante Tolima - crédito Greisy Bettin / Colprensa

Además, entregó detalles de lo que ha sido su año deportivo, explicando que las operaciones y el sufrimiento crónico que vive por las lesiones, lo llevaron a tomar la decisión de no continuar ligado al fútbol, de forma profesional:

“Yo tengo tres operaciones en el tobillo en el último año y medio que dejaron secuelas, desgaste, una artrosis degenerativa, por lo que no es necesario exponernos más, además que la capacidad no nos permite competir al más alto nivel, y que en un futuro me podría traer consecuencias para hacer una vida normal, entonces fue una decisión dura, pero la verdad somos conscientes de la situación, aunque estoy tranquilo porque fueron 17 años de fútbol profesional, donde conseguí los sueños que tuve de niño y hacerlos realidad”, detalló.

El análisis de la serie de la gran final entre Junior y Tolima

El defensor analizó lo que será la final entre Pijaos y Tiburones - crédito @DSportsCO / X

Además, en la charla con Carlos Villamil, explicó desde su concepto lo que será la final entre Junior y Deportes Tolima, explicando que será un juego marcado desde lo físico:

“Será cerrado, Tolima es durante el año el mejor equipo del campeonato, sabemos que tiene un estilo de juego marcado, son bastante físicos, importante en las transiciones de defensa a ataque, y bueno, tendrá al frente al Junior que fue clave en el tramo final del campeonato, estuvo en un cuadrangular parejo y complejo, de una manera intensa, por lo que creo que marcará la final, desde los pequeños detalles”, dijo.

El recorrido de Rafa Pérez

Rafael Pérez, defensor central colombiano, consolidó su carrera en el fútbol profesional gracias a su fortaleza física, buen juego aéreo y carácter competitivo. Surgido en el entorno del fútbol costeño, dio sus primeros pasos en Real Cartagena, club con el que debutó en la primera división y empezó a llamar la atención por su regularidad defensiva.

Su salto definitivo llegó con Junior de Barranquilla, equipo en el que alcanzó el punto más alto de su carrera. En el conjunto tiburón se convirtió en una pieza confiable dentro de la rotación defensiva y fue parte del plantel campeón de la Liga Águila 2018-II, título que marcó su nombre dentro de la historia reciente del club. Su aporte fue clave desde la solidez, el orden táctico y la intensidad en partidos de alta exigencia.

Tras su etapa en Junior, Rafa Pérez continuó su trayectoria en el fútbol colombiano y posteriormente dio el paso al exterior, llegando al San Lorenzo de Almagro de Argentina. En el club de Boedo sumó experiencia internacional, compitiendo en un entorno exigente y reafirmando su perfil como defensor aguerrido y disciplinado.

Con el paso de los años, Rafa Pérez ha construido una carrera basada en la constancia, la disciplina y la capacidad de adaptación a distintos contextos competitivos.

A nivel profesional, Rafa Pérez jugó 477 partidos, y marcó 12 goles en su historia, pasando por equipos como el Real Cartagena, Junior, Talleres de Argentina, San Lorenzo de Argentina, Lovech de Bulgaria, CSKA Sofía, Chongqing de China, Santa Fe, Unión Magdalena y Portuguesa de Brasil.

Con Junior jugó 139 partidos, y marcó dos goles.

  • 15 de julio de 2017 - Liga Águila: 90 minutos y gol en el Jaguares de Córdoba 0-1 Junior
  • 25 de octubre de 2018 - Cuartos de final Copa Sudamericana: 90 minutos y gol en el Junior 2-0 Defensa y Justicia

🏆 Títulos de Rafa Pérez

Real Cartagena

  • 🏅 Primera B 2008

Junior de Barranquilla

  • 🏅 Liga Águila 2018-II (Campeón)
  • Superliga 2019
  • Liga Águila 2019-I

