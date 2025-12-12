Barranquilla insistirá en hacer un Gran Premio de Fórmula 1, confirmó el alcalde Álex Char: “No depende de la nación”

El alcalde Alejandro Char aseguró que traer la Fórmula 1 a Barranquilla depende únicamente de la ciudad y no requiere aval del Gobierno nacional - crédito Colprensa y AP

Barranquilla podría estar más cerca de cumplir uno de los sueños de muchos aficionados al automovilismo: ver los motores de la Fórmula 1 en sus calles.

Así lo confirmó recientemente el alcalde Alejandro Char, quien aseguró que la decisión de traer un Gran Premio a la ciudad ya no depende del Gobierno nacional, sino exclusivamente de la administración local.

“La buena noticia es que la aprobación depende solo de nosotros, ya no se necesita el aval de la nación, solo que podamos ponernos de acuerdo con ellos (F1). Hemos visto lo que significa la Fórmula 1 para Miami: es impresionante el flujo de recursos que le entra a la ciudad por un proyecto deportivo de esta magnitud”, dijo Char al periódico El Heraldo.

En los últimos días, representantes de la Fórmula 1 visitaron nuevamente Barranquilla, recorrieron la ciudad y quedaron impresionados por su desarrollo urbano y sus atractivos.

Char recordó que estos delegados ya habían conocido la propuesta durante la administración de Jaime Pumarejo y que, tras la nueva visita, mostraron un interés renovado por la capital del Atlántico.

El alcalde Alejandro Char comparó el impacto de la Fórmula 1 en Miami con el potencial que tendría en Barranquilla - crédito Reuters

El proyecto contempla un circuito paralelo al río Magdalena, que pasaría por sectores emblemáticos como La Loma y la Aleta del Tiburón. La idea, según los organizadores, es que la pista tenga una relación directa con el río y el entorno natural de la ciudad, creando un recorrido único y distinto a los típicos trazados urbanos de concreto que se ven en otras ciudades.

Char enfatizó que la zona fue seleccionada porque refleja el dinamismo del río y la manera como Barranquilla rinde homenaje al agua, un atractivo que los delegados consideran muy llamativo para el público internacional.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Uno de los principales retos que han identificado los emisarios de la Fórmula 1 es la infraestructura aeroportuaria. El aeropuerto Ernesto Cortissoz presenta ciertas deficiencias que, según Char, no cumplen con los estándares de un evento de este calibre.

“La única queja de la gente de la Fórmula 1 fue esa. Dijeron que ya era hora de que la ciudad tuviera un aeropuerto más cerca de Barranquilla. Tenemos muchas reuniones con la Aerocivil porque estamos muy, muy descontentos.

La gente se queja permanentemente de su mal estado, ponen a subir o bajar por escaleras a personas en condición de discapacidad porque no sirve la rampa, ni una cosa ni la otra. Dicen que están haciendo unas inversiones, que confío se vean en el corto plazo”, explicó el mandatario.

Fórmula 1 en Barranquilla no fue la prioridad en el Gobierno Petro - crédito Ministerio del Deporte y Reuters

El origen de la iniciativa se remonta a 2021, cuando el entonces alcalde Jaime Pumarejo, durante un viaje a España, contactó a Luis García, mánager de Fernando Alonso, quien estaba buscando nuevas sedes para la Fórmula 1 en mercados emergentes.

Tras vencer el escepticismo inicial, se conformó un equipo local que trabajó en prediseños del circuito y propuestas de financiación. La idea era que los ingresos por boletería, patrocinios y servicios cubrieran los costos del evento, con una garantía de hasta 50 millones de dólares anuales en caso de que el Gran Premio no generara los ingresos esperados.

El proyecto contó con el respaldo de empresarios locales y nacionales, entre ellos la familia Ardila Lule y Bancolombia. Según Pumarejo, la iniciativa podía atraer hasta 50.000 turistas internacionales en un solo fin de semana, con un gasto promedio diario de entre 500 y 600 dólares por visitante, un impulso considerable para la economía local.

El alcalde Alejandro Char señaló que la principal preocupación de los delegados de la Fórmula 1 es el estado del aeropuerto Ernesto Cortissoz, cuya infraestructura necesita mejoras para recibir un evento de esta magnitud - crédito redes sociales/X

Incluso figuras como Juan Pablo Montoya apoyaron públicamente el proyecto y aseguraron que el trazado estaba listo y aprobado por la Fórmula 1. La pista, ubicada en la isla de La Loma, pasaría por el barrio Barlovento y el malecón turístico, donde se encuentra la icónica estatua de Shakira.

Sin embargo, la llegada de un nuevo gobierno en 2022 frenó los avances. Pumarejo y los promotores buscaron el respaldo del presidente Gustavo Petro, pero nunca obtuvieron la carta oficial que necesitaban para formalizar el acuerdo.

Montoya llegó a decir que solo faltaba “una firma” para concretar el Gran Premio. Tras declaraciones del presidente priorizando otras necesidades nacionales, la Fórmula 1 percibió un ambiente poco favorable y decidió poner en pausa las negociaciones.