Un club de la Liga BetPlay cambiaría de sede para 2026: metió presión a una ciudad para “priorizar nuestro proyecto”

El fútbol colombiano ya tiene su camino de ruta en la temporada 2026, luego de realizarse la asamblea ordinaria de la Dimayor, con los 36 clubes profesionales y discutiendo temas como el calendario de competencias, sistemas de juego en la Liga BetPlay, Primera B, Copa Colombia, descenso y otros puntos de los equipos.

Sin embargo, existe la posibilidad de que un club de la primera división se vaya de su sede habitual, debido a que no cuenta con el suficiente apoyo de la Alcaldía local para continuar y expuso la situación en redes sociales, lo que generó polémica porque el campeonato arrancará a mediados de enero.

Cabe recordar que, durante la asamblea, se aprobó que Yumbo acoja al nuevo club que reemplace al Atlético Huila, que cambiará de razón social por las dificultades con el estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva, acabando con 35 años de historia, dos subtítulos y una Copa Libertadores Femenina.

“La dificultad que tenemos para jugar en el 2026″

En los últimos años se evidenciaron problemas para que los equipos encuentren la forma para mantenerse en sus ciudades, principalmente por los costos para alquilar los estadios, pues solo Deportivo Cali cuenta con escenario propio en el fútbol colombiano.

Llaneros ahora afronta el riesgo de salir de su ciudad, luego de que el presidente Juan Carlos Trujillo revelara que tiene problemas para continuar en Villavicencio para la temporada 2026, en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé, que ha sido su casa desde el segundo semestre de 2012.

A través de su cuenta de X, el directivo dijo que queda pendiente un encuentro con la alcaldía para definir, al parecer, los costos del alquiler del escenario, así como el apoyo para que la institución siga siendo parte del territorio de los Llanos Orientales, pues es el único en la región.

“Hemos radicado una carta formal al alcalde de Villavicencio, explicando la dificultad que tenemos para jugar en el 2026 en la ciudad. Esperamos que en la reunión, de una manera clara y amigable, podamos priorizar nuestro proyecto deportivo, el cual es fundamental para conservar la categoría y seguir disfrutando del espectáculo que trae beneficios comprobados y es el verdadero turismo deportivo que profesamos. Agradecemos la buena voluntad del alcalde siempre”, escribió.

Queda por saber la respuesta de la alcaldía de la capital del Meta, pues previamente el periodista Julián Capera reveló que clubes como Millonarios y América de Cali sufrieron para alquilar el escenario en algunas ocasiones, sobre todo en 2024, pese a las ventajas de la plaza.

De Atlético Huila a Yumbo del Valle

La Dimayor aprobó el 11 de diciembre que se cambiara la sede del antiguo Atlético Huila, pasando de Neiva a Yumbo, lo que también acaba con su razón social, nombre y escudo para la temporada 2026, convirtiéndose en el Club Yumbo del Valle, dejando atrás 35 años de historia en Neiva.

Previamente, los directivos evidenciaron los problemas de seguir en la capital huilense: “La situación actual del estadio, sin una solución viable a corto o mediano plazo, imposibilita el normal desarrollo de la competencia y pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de la organización”.

Sumado a eso, el nuevo club de Yumbo también contaría con su cuadro femenino en el municipio, pues previamente esa ficha estaba en otra escuadra y solo dependería de la negociación entre las partes

“El equipo femenino de Yumbo juega con la ficha de Orsomarso. Existe la posibilidad de que finalicen ese acuerdo y el equipo femenino juegue con nuestra ficha, pero su acuerdo con Orsomarso sigue vigente y sería eso, ceder nuestra ficha para que puedan jugar”, finalizó.