Fin a 35 años de historia del Atlético Huila: asamblea de la Dimayor aprobó el traslado al municipio de Yumbo

La Asamblea de Dimayor, integrada por los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, aprobó la solicitud del grupo Independiente, dueños del Atlético Huila, para trasladar la sede del equipo al municipio de Yumbo, Valle del Cauca. Con ello se pone fin a 35 años de historia del equipo ‘Opita’, que a partir del 2026 pasará a llamarse Yumbo del Valle.

El Atlético Huila, uno de los clubes históricos del fútbol profesional colombiano, enfrenta su desaparición tras solicitar el traslado de su sede a Yumbo, en el departamento del Valle del Cauca, debido a la inhabilitación del estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva.

Esta decisión, que debe ser aprobada por la asamblea de la Dimayor a comienzos de diciembre en Medellín, marca el final de casi treinta y cinco años de historia bajo el nombre de Atlético Huila y responde a la necesidad de garantizar la continuidad del proyecto deportivo y la estabilidad financiera del club.

En el comunicado oficial, el club explicó que la clausura del estadio en Neiva, sumada a la imposibilidad de encontrar una solución a corto o medio plazo, ha impedido el desarrollo normal de la competencia y ha puesto en riesgo la operatividad de la organización. La directiva, encabezada por el presidente Maruan Issa, señaló:

“La situación actual del estadio, sin una solución viable a corto y medio plazo, imposibilita el normal desarrollo de la competencia y pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de la organización. En estas circunstancias, la decisión adoptada busca garantizar la continuidad del proyecto, protegiendo con responsabilidad el futuro del equipo y garantizando que las divisiones menores y profesionales cuenten con un entorno apto para su desarrollo”.

El club, fundado en diciembre de 1990, debutó en la segunda división al año siguiente y logró su primer ascenso a la máxima categoría en 1992. Desde entonces, el Atlético Huila alternó entre la primera y la segunda división, con una permanencia ininterrumpida en la A desde 1998 hasta 2019, año en el que descendió nuevamente. En 2023, el equipo fue adquirido por un grupo de empresarios ecuatorianos liderados por Michelle Deller, propietario de Independiente del Valle, con Maruan David Issa como presidente. A pesar de la promesa de mantener la categoría, el club descendió ese mismo año y actualmente compite en la B.

Durante su trayectoria, el Atlético Huila alcanzó dos subcampeonatos en la Liga colombiana: en el torneo 2007-I, donde perdió la final ante Atlético Nacional, y en el 2009-II, cuando cayó frente a Independiente Medellín. Además, participó en la Copa Conmebol en 1999 y en la Copa Sudamericana en 2010, consolidando su presencia en el ámbito internacional.

En la actualidad, el equipo disputa los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay como local en Ibagué, ya que no puede utilizar su estadio en Neiva. Ocupa la tercera posición en el cuadrangular A, con cuatro puntos, por detrás de Cúcuta Deportivo (siete puntos) y Jaguares (cinco puntos), este último ya asegurado en el ascenso por reglamento como campeón del primer semestre y, al menos, segundo en la reclasificación.

La solicitud de traslado a Yumbo representa un cambio de denominación y la desaparición del nombre Atlético Huila, sumándose así a otros casos recientes en el fútbol colombiano, como el de La Equidad. Para el 2026, aparte del cambio organizativo, serán al menos 12 los jugadores que salgan del equipo, por lo que el proyecto deportivo será replanteado.

Hasta el momento, los dueños del hasta este año Atlético Huila no se han pronunciado sobre la nueva etapa del club, ni han oficializado su nuevo nombre.