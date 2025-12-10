Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

Miguel Ángel Borja ha pasado por Junior, Atlético Nacional, Santa Fe y Cortuluá en Colombia - crédito @miguelaborja23/Instagram

Desde México daban como un hecho la llegada de Miguel Ángel Borja al Cruz Azul, luego de su destacado paso por River Plate, pese a que la última temporada su rendimiento fue regular.

Sin embargo, las negociaciones con la Maquina Cementera, en donde juegan los colombianos Willer Ditta (defensor central) y Kevin Mier (portero) dio un repentino giro.

La reciente aclaración emitida por el periodista argentino Mariano Olsen, admitió el error cometido al asegurar que el traspaso del atacante de 32 años desde River Plate al conjunto mexicano ya era un hecho, y ofreció disculpas públicas a través de sus redes sociales:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miguel Ángel Borja sigue sin definir el equipo en el que jugará en 2025 - crédito X

“¡SI ERA HUMO! La información sobre el fichaje CONFIRMADO de MIGUEL ÁNGEL BORJA a @CruzAzul NO ES VERÍDICA. Pese a realizar el chequeo correspondiente de la noticia recibida, fallé en ese proceso. Asumo toda la responsabilidad y ofrezco disculpas por el error cometido.”

Este reconocimiento por parte del propio comunicador ocurrió menos de un día después de que él mismo asegurara que Borja, una vez concluido su vínculo contractual con el club argentino, había rubricado un acuerdo con la “Máquina Cementera”, para cubrir la plaza que dejó Ángel Sepúlveda tras ser transferido a Chivas, y que integraría la nómina junto a sus compatriotas Kevin Mier y Willer Ditta.

Tras la rectificación, se disipó la expectativa de una inminente incorporación de Borja al fútbol mexicano, alimentada previamente en diversos medios deportivos del continente. El rumor había cobrado especial fuerza porque Cruz Azul participa en la Copa Intercontinental de Catar, donde su debut será ante Flamengo, y la llegada de Borja se perfilaba como un refuerzo estratégico.

El atacante, que recientemente se desvinculó de River Plate tras tres años y medio en la institución de Buenos Aires, acumuló sesenta y dos goles en 159 partidos con la camiseta del club “Millonario”. De acuerdo con reportes, Borja instruyó a su representante a priorizar ofertas del exterior, interesado en prolongar su carrera fuera de Colombia. Solo en caso de no hallar una propuesta atractiva, consideraría regresar a equipos como Atlético Nacional o Junior de Barranquilla, entidades que contarían con la capacidad económica para costear su salario.

A pesar de una temporada reciente considerada por varios analistas como discreta en Argentina, Borja mantiene su cartel como goleador internacional, siendo campeón de Copa Sudamericana con Santa Fe en 2015 y de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, además de sus participaciones con la Selección Colombia.

Miguel Borja es uno de los delanteros colombianos mejor cotizados en el mercado tras su salida de River Plate - crédito X

El periodista barranquillero Juan Salvador dio a conocer que Monterrey, Club América, Alianza Lima, Tigres Uanl, Pumas y Junior FC fueron otras de las opciones que tuvo sobre la mesa el goleador colombiano.

La Copa Interamericana entre Cruz Azul vs. Flamengo, el torneo que aceleró las negociaciones con Miguel Borja

La Máquina Cementera y el Más Querido de Brasil se verán las caras en Doha - crédito Jesús Aviles / Infobae

El escenario internacional presenta a Cruz Azul ante una cita trascendental: disputar el conocido Derbi de las Américas contra Flamengo en el marco de la renovada Copa Intercontinental. Este enfrentamiento, instituido por la FIFA desde 2024, enfrenta al campeón de la Concacaf con el monarca de la Conmebol en una sola contienda, emulando el espíritu competitivo que caracterizó a la histórica Copa Interamericana.

La raíz de esta rivalidad se remonta a 1969 con la creación del certamen que buscaba coronar al mejor club de todo el continente americano, oponiendo al ganador de la Copa Libertadores con el líder de la región de Concacaf.

Durante casi treinta años, dieciocho ediciones sirvieron como máxima aspiración internacional para clubes de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, consolidándose como uno de los desafíos más simbólicos para los equipos involucrados. A pesar de las variaciones en la organización y los trofeos entregados, la competencia mantuvo un valor significativo y forjó una identidad propia entre ambas confederaciones.

La reactivación de su esencia en 2024 respondió a los recientes ajustes introducidos por la FIFA en el calendario de competencias mundiales, incorporando el duelo entre campeones regionales como fase preparatoria dentro de la Copa Intercontinental. Bajo la denominación de Derbi de las Américas, este partido no solo concede un trofeo oficial, sino que también revive la tradición y rivalidad entre los principales clubes del continente en un contexto globalizado.