Deportes

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El delantero terminó su ciclo en River Plate tras disputar 159 partidos, marcar 62 goles y dar diez asistencias en cinco años: es el máximo goleador colombiano en el equipo argentino, junto con Juan Pablo Ángel

Guardar
Miguel Ángel Borja ha pasado
Miguel Ángel Borja ha pasado por Junior, Atlético Nacional, Santa Fe y Cortuluá en Colombia - crédito @miguelaborja23/Instagram

Desde México daban como un hecho la llegada de Miguel Ángel Borja al Cruz Azul, luego de su destacado paso por River Plate, pese a que la última temporada su rendimiento fue regular.

Sin embargo, las negociaciones con la Maquina Cementera, en donde juegan los colombianos Willer Ditta (defensor central) y Kevin Mier (portero) dio un repentino giro.

La reciente aclaración emitida por el periodista argentino Mariano Olsen, admitió el error cometido al asegurar que el traspaso del atacante de 32 años desde River Plate al conjunto mexicano ya era un hecho, y ofreció disculpas públicas a través de sus redes sociales:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miguel Ángel Borja sigue sin
Miguel Ángel Borja sigue sin definir el equipo en el que jugará en 2025 - crédito X

“¡SI ERA HUMO! La información sobre el fichaje CONFIRMADO de MIGUEL ÁNGEL BORJA a @CruzAzul NO ES VERÍDICA. Pese a realizar el chequeo correspondiente de la noticia recibida, fallé en ese proceso. Asumo toda la responsabilidad y ofrezco disculpas por el error cometido.”

Este reconocimiento por parte del propio comunicador ocurrió menos de un día después de que él mismo asegurara que Borja, una vez concluido su vínculo contractual con el club argentino, había rubricado un acuerdo con la “Máquina Cementera”, para cubrir la plaza que dejó Ángel Sepúlveda tras ser transferido a Chivas, y que integraría la nómina junto a sus compatriotas Kevin Mier y Willer Ditta.

Tras la rectificación, se disipó la expectativa de una inminente incorporación de Borja al fútbol mexicano, alimentada previamente en diversos medios deportivos del continente. El rumor había cobrado especial fuerza porque Cruz Azul participa en la Copa Intercontinental de Catar, donde su debut será ante Flamengo, y la llegada de Borja se perfilaba como un refuerzo estratégico.

El atacante, que recientemente se desvinculó de River Plate tras tres años y medio en la institución de Buenos Aires, acumuló sesenta y dos goles en 159 partidos con la camiseta del club “Millonario”. De acuerdo con reportes, Borja instruyó a su representante a priorizar ofertas del exterior, interesado en prolongar su carrera fuera de Colombia. Solo en caso de no hallar una propuesta atractiva, consideraría regresar a equipos como Atlético Nacional o Junior de Barranquilla, entidades que contarían con la capacidad económica para costear su salario.

A pesar de una temporada reciente considerada por varios analistas como discreta en Argentina, Borja mantiene su cartel como goleador internacional, siendo campeón de Copa Sudamericana con Santa Fe en 2015 y de Copa Libertadores con Atlético Nacional en 2016, además de sus participaciones con la Selección Colombia.

Miguel Borja es uno de
Miguel Borja es uno de los delanteros colombianos mejor cotizados en el mercado tras su salida de River Plate - crédito X

El periodista barranquillero Juan Salvador dio a conocer que Monterrey, Club América, Alianza Lima, Tigres Uanl, Pumas y Junior FC fueron otras de las opciones que tuvo sobre la mesa el goleador colombiano.

La Copa Interamericana entre Cruz Azul vs. Flamengo, el torneo que aceleró las negociaciones con Miguel Borja

La Máquina Cementera y el
La Máquina Cementera y el Más Querido de Brasil se verán las caras en Doha - crédito Jesús Aviles / Infobae

El escenario internacional presenta a Cruz Azul ante una cita trascendental: disputar el conocido Derbi de las Américas contra Flamengo en el marco de la renovada Copa Intercontinental. Este enfrentamiento, instituido por la FIFA desde 2024, enfrenta al campeón de la Concacaf con el monarca de la Conmebol en una sola contienda, emulando el espíritu competitivo que caracterizó a la histórica Copa Interamericana.

La raíz de esta rivalidad se remonta a 1969 con la creación del certamen que buscaba coronar al mejor club de todo el continente americano, oponiendo al ganador de la Copa Libertadores con el líder de la región de Concacaf.

Durante casi treinta años, dieciocho ediciones sirvieron como máxima aspiración internacional para clubes de Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, consolidándose como uno de los desafíos más simbólicos para los equipos involucrados. A pesar de las variaciones en la organización y los trofeos entregados, la competencia mantuvo un valor significativo y forjó una identidad propia entre ambas confederaciones.

La reactivación de su esencia en 2024 respondió a los recientes ajustes introducidos por la FIFA en el calendario de competencias mundiales, incorporando el duelo entre campeones regionales como fase preparatoria dentro de la Copa Intercontinental. Bajo la denominación de Derbi de las Américas, este partido no solo concede un trofeo oficial, sino que también revive la tradición y rivalidad entre los principales clubes del continente en un contexto globalizado.

Temas Relacionados

Miguel BorjaCruz AzulLiga MXRiver PlateFichajesColombia-Deportes

Últimas Noticias

Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

Los primeros noventa minutos del partido que definirá al campeón de Navidad en el fútbol colombiano están programados para el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en la capital del Atlántico

Junior vs. Deportes Tolima: estas

Lionel Messi recibió premio en Estados Unidos que ya le habían otorgado al ‘Pibe’ Valderrama

Carlos Valderrama fue el jugador más destacado del fútbol estadounidense, en la primera temporada profesional del campeonato, y su legado fue recordado con el ‘Valderrama Day’

Lionel Messi recibió premio en

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

El futbolista asegura que llegará en óptimas condiciones al Mundial, convencido de que el trabajo colectivo y la mentalidad positiva pueden llevar al equipo a lograr un resultado histórico

Jhon Arias habló de las

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó

Las redes sociales difundieron la información equivocada, vinculando al colombiano con el incidente que en realidad involucró al delantero inglés Iván Toney

El colombiano Daniel Muñoz terminó

Luis Díaz es recordado en medio de la crisis entre Liverpool y el egipcio Mohamed Salah: “Lo hizo de una manera increíble”

El delantero egipcio expresó su malestar por su situación en el banquillo, generando un ambiente tenso en el vestuario y dejando en el aire su futuro inmediato con el equipo dirigido por Arne Slot

Luis Díaz es recordado en
MALDITOS NERDS
Arc Raiders recibirá su primera

Arc Raiders recibirá su primera gran actualización, Cold Snap, la próxima semana

The Elder Scrolls V: Skyrim recibe una sorpresiva versión para Nintendo Switch 2

Tomb Raider: la legendaria Sigourney Weaver está en charlas para formar parte de nueva serie de televisión

Latin American Games Showcase: con más de 70 anuncios, Latinoamérica dijo presente en The Game Awards 2025

Cremolatti sorprendió en Argentina Comic-Con 2025 con su stand más grande y una experiencia única

ENTRETENIMIENTO
¿Cuándo volverá Oasis a los

¿Cuándo volverá Oasis a los escenarios? Liam Gallagher responde las especulaciones de una nueva gira para el próximo año

El comediante Andy Dick es encontrado inconsciente en Hollywood en una aparente sobredosis

Meghan Markle rompe el silencio y contacta a su padre tras cirugía de emergencia en Filipinas

Sydney Sweeney aclara rumores de cirugía estética y responde a las críticas: “Todos en las redes sociales están locos”

Roger Daltrey es nombrado caballero en el castillo de Windsor por su trayectoria en la música y la filantropía

INFOBAE AMÉRICA

La práctica que fue rechazada

La práctica que fue rechazada por The Beatles y sirvió para plantarse ante la industria musical: “Odiaría un disco así”

La frase que nunca existió: la verdadera historia detrás del supuesto grito de Enrique II contra Becket

El caso del donante 7069: su esperma que engendró 197 bebés en Europa y era portador de una mutación cancerígena

Sale a la venta un raro libro judío de oraciones del siglo XV, saqueado por los nazis

Qué fue del icónico Volvo P1800 que Roger Moore manejó en “El Santo”