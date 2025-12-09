Deportes

Así va la reclasificación en la Liga BetPlay 2025: esto necesita Atlético Nacional para clasificar a la Copa Libertadores 2026

El equipo verdolaga solo puede aspirar a la fase previa y depende de Deportes Tolima para volver a disputar el torneo de clubes más importante de Suramérica

Atlético Nacional debía ganar en
Atlético Nacional debía ganar en la fecha 6 para clasificar a la final de la Liga BetPlay II-2025 - crédito Colprensa

La participación de Atlético Nacional en la competencia internacional más prestigiosa de Sudamérica depende, curiosamente, de un resultado ajeno a sus propias actuaciones recientes.

Luego de finalizar los cuadrangulares del fútbol colombiano, el club paisa quedó en una posición delicada: la derrota tres a dos ante América de Cali en la última fecha le cerró las puertas de la final y dejó en suspenso su chance de participar en la Copa Libertadores 2026.

La clasificación a la Libertadores para los equipos colombianos se distribuye en cuatro cupos: los ganadores de cada semestre obtienen un lugar directo en la fase de grupos.

En este caso, Santa Fe, campeón del primer semestre, ya aseguró su boleto a esa ronda.

El segundo lugar grupal se definirá entre Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, finalistas del torneo vigente.

Los otros dos cupos se asignan a los equipos con mejor puntaje anual que no hayan levantado el trofeo esa temporada, permitiéndoles acceder a la fase previa del certamen continental.

Alfredo Morelos fue el jugador
Alfredo Morelos fue el jugador más importante de Atlético Nacional en el campeonato - crédito Atlético Nacional

La tabla de reclasificación es el escenario donde Nacional cifra sus esperanzas. Tolima lidera con 93 puntos, seguido por Independiente Medellín con 92, tras superar como visitante al Junior.

Atlético Nacional ocupa el tercer puesto con 88 unidades, mientras que Santa Fe, aunque suma 86, ya está clasificado a la fase de grupos y queda fuera del cálculo para cupos adicionales. Junior, en la quinta colocación, acumula 84 puntos.

El único camino para que Nacional dispute la Libertadores reside en la definición del título del segundo semestre: si Deportes Tolima se consagra campeón ante Junior, los cupos a la fase previa serán ocupados por Medellín y Nacional.

Así, Santa Fe y Tolima viajarían directamente a la fase de grupos. Por el contrario, si Junior logra quedarse con el campeonato, ingresará a la fase de grupos, mientras Tolima y Medellín disputarán la etapa preliminar, dejando a Nacional fuera del máximo torneo y desplazándolo a la Copa Sudamericana.

Así va Atlético Nacional en la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay II-2025

Atlético Nacional saldrá a vacaciones
Atlético Nacional saldrá a vacaciones hasta finales de diciembre, luego de la final de Copa Colombia - crédito Atlético Nacional
  1. Deportes Tolima: 96 puntos / 52 partidos jugados / +28 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026).
  2. Independiente Medellín: 92 puntos / 54 partidos jugados / +29 diferencia de gol (Fase previa de Copa Libertadores 2026).
  3. Atlético Nacional: 88 puntos / 52 partidos jugados / +30 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana 2026).
  4. Independiente Santa Fe: 87 puntos / 54 partidos jugados / +12 diferencia de gol (Fase de grupos de la Copa Libertadores 2026).
  5. América de Cali: 85 puntos / 52 partidos jugados / +21 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).
  6. Junior FC: 84 puntos / 52 partidos jugados / +16 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).
  7. Atlético Bucaramanga: 75 puntos / 46 partidos jugados / +17 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).
  8. Millonarios FC: 73 puntos / 46 partidos jugados / +11 diferencia de gol (Fase previa de la Copa Sudamericana).

Día y hora de la final de la Liga BetPlay II-2025 y Copa Colombia 2025

La Liga BetPlay y la
La Liga BetPlay y la Copa Colombia volverán a coronar campeón con pocos días de diferencia, tal como en 2024 - crédito Dimayor / Colprensa

Las fechas y horarios oficiales para las definiciones de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 y la Copa BetPlay quedaron establecidas, según informó la Gerencia Deportiva de la Dimayor. Tanto el máximo torneo de clubes como la copa nacional tendrán series finales a ida y vuelta en el mes de diciembre, abriendo la expectativa entre los seguidores del fútbol en Colombia.

En cuanto a la Liga, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima disputarán el título en dos partidos: el primero tendrá lugar el viernes 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez a las 8:00 p. m., y el segundo, decisivo, está agendado para el martes 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué desde las 7:30 p. m. La transmisión televisiva de ambos encuentros estará a cargo de Win Sports, permitiendo que los aficionados de todo el país sigan la definición del torneo clausura de la temporada 2025.

En el caso de la Copa, la programación sitúa la apertura del duelo entre Atlético Nacional e Independiente Medellín para el sábado 13 de diciembre a las 5:00 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot, con los verdes ejerciendo la localía. El partido de vuelta, también en el Atanasio Girardot, pero con Independiente Medellín actuando como anfitrión, cerrará la serie el miércoles 17 de diciembre a las 7:30 p. m.

