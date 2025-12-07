Cucho Hernández marcó gol con el Betis, pero no se salvó de la goleada del Barcelona: así fue la anotación

Juan Camilo Cucho Hernández le marcó gol al Barcelona, pero no evitó la goleada del Betis por 5-3 en la liga española - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

El Real Betis vivió una noche intensa en el estadio Benito Villamarín, donde Juan Camilo Cucho Hernández volvió a ser protagonista al marcar un gol ante el FC Barcelona, aunque su equipo terminó perdiendo 3-5 como local, por la jornada 15 de la liga española en el estadio La Cartuja de Sevilla.

Este tanto, es el sexto del delantero colombiano en la presente temporada de LaLiga, refuerza su papel como una de las figuras más destacadas del conjunto verdiblanco y mantiene en vilo tanto a la afición como al mercado de fichajes, pues habría un club que lo buscaría en las próximas semanas.

Hernández espera que este gran momento le brinde la oportunidad en la selección Colombia para 2026, ya que no ha sido muy tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo y la idea es ser convocado en los amistosos para demostrar su talento y ganarse el puesto en el mundial de la FIFA.

Nuevo gol del Cucho Hernández

El partido comenzó con ilusión para el Betis, que se adelantó en el marcador a los cinco minutos tras una jugada colectiva en la que Hernández remató y el balón quedó para Antony, quien abrió el marcador para los locales.

Sin embargo, la reacción del Barcelona fue inmediata: Ferrán Torres firmó un doblete entre los minutos 10 y 12, y Roony Bardghji amplió la ventaja antes del descanso. El propio Torres completó su triplete para el 1-4, y en la segunda parte, Lamine Yamal anotó el quinto tanto catalán desde el punto de penalti.

El Betis intentó recortar distancias en los minutos finales, con Llorente marcando el 2-5 en el 84 y, en el último minuto, Cucho Hernández selló el resultado definitivo con un potente penalti.

El atacante suma seis goles en 15 jornadas de LaLiga y uno más en la Europa League, cifras que reflejan su capacidad para marcar diferencias y su influencia en el juego colectivo del cuadro Verdiblanco, que le apunta a volver a una competencia europea la próxima temporada.

Mucho ruido en el mercado de fichajes

El impacto de Hernández en el equipo andaluz no ha pasado desapercibido en el mercado internacional. El medio Fichajes.net informa que el Manchester United ha presentado una oferta cercana a 30 millones de euros por el delantero, motivados por su notable arranque de temporada tanto en LaLiga como en la Europa League.

El club inglés, en pleno proceso de reconstrucción, busca reforzar su ataque con un jugador que aporte energía, movilidad y gol, cualidades que el colombiano ha demostrado en el fútbol europeo. Para el Betis, la propuesta representa una tentación económica considerable, especialmente en el contexto de las exigencias financieras de LaLiga, pero la posible salida de Hernández supondría un desafío deportivo importante, dada su relevancia en el vestuario y en el terreno de juego.

La posibilidad de que Hernández abandone el club ha generado inquietud entre la afición verdiblanca. El portal español señala que muchos seguidores han manifestado en redes sociales y en los alrededores del estadio Benito Villamarín su deseo de que el delantero continúe, valorando su entrega, su actitud en el campo y la conexión que ha establecido con la grada en poco tiempo.

La directiva del Betis se enfrenta así a una decisión compleja: aceptar una oferta económicamente atractiva o apostar por la continuidad de uno de los jugadores más determinantes de la plantilla para mantener las aspiraciones europeas del equipo. El futuro de Juan Camilo Cucho Hernández y su continuidad permanece incierto, con semanas clave por delante que definirán el rumbo tanto del jugador como del club y su afición.