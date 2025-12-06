Deportes

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi en Colombia: final de película por el título de la Fórmula 1

Lando Norris y Oscar Piastri buscan su primer trofeo con McLaren, pero con Max Verstappen metiéndoles presión por seguir con opciones de sumar su quinto campeonato seguido

El campeonato de pilotos de
El campeonato de pilotos de la Fórmula 1 se definirá en Yas Marina entre Oscar Piastri, Max Verstappen y Lando Norris - crédito Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

El Gran Premio de Abu Dhabi 2025 será la última y decisiva carrera de la temporada de Fórmula 1, un evento que despierta gran expectativa entre los aficionados de todo el mundo por los resultados en la recta final, pues lo que parecía un campeonato asegurado para un piloto, terminó con tres aspirantes.

Los pilotos que llegan a la cita con opciones matemáticas de consagrarse campeones del mundo son Lando Norris, de McLaren, que lidera la clasificación con 408 puntos, seguido por Max Verstappen, de Red Bull, con 396, y Oscar Piastri, también de McLaren, con 392.

Hora y dónde ver el Gran Premio de Abu Dhabi

La competencia se celebrará el domingo 7 de diciembre a las 8:00 a.m. (hora de Colombia), mientras que la clasificación está programada para el sábado 6 de diciembre a las 9:00 a.m. Ambos eventos podrán verse en directo a través del canal deportivo ESPN y la plataforma Disney+ Premium, que cuentan con los derechos de transmisión en América Latina.

El circuito de Yas Marina será el escenario donde se definirá el título, en una temporada caracterizada por la paridad entre los contendientes. Norris necesita subir al podio para asegurar su primer campeonato, aunque también podría beneficiarse de un traspié de sus rivales directos. Verstappen, vigente tricampeón, llega a solo 12 puntos del líder tras una remontada en la segunda mitad del año, mientras que Piastri mantiene vivas sus aspiraciones en una final a tres bandas.

Lando Norris tendrá su última
Lando Norris tendrá su última oportunidad de ser campeón de la Fórmula 1, solo con la victoria en Yas Marina - crédito Amr Alfiky/REUTERS

Sumado a eso, en las primeras dos prácticas libres, realizadas el viernes 5 de de diciembre, Lando Norris fue más veloz que Max Verstappen, siendo primero y segundo respetivamente en ambas fracciones, lo que añade más emoción de cara al sábado 6, de cara a la Pole Position.

El contexto deportivo añade tensión a la definición. El neerlandés protagonizó una recuperación notable después de la carrera de Zandvoort, donde se encontraba a 104 puntos del líder. Desde entonces, no se bajó del podio y sumó cinco victorias, lo que le permitió llegar a Abu Dhabi con posibilidades reales de conquistar su cuarto título consecutivo. Por su parte, los pilotos de McLaren sufrieron un revés estratégico en la anterior cita en Qatar, cuando un error del equipo los privó de una mejor posición, lo que ha incrementado la presión en la recta final.

Max Verstappen tuvo una enorme
Max Verstappen tuvo una enorme recuperación en la segunda parte de la temporada de Fórmula 1 y aprovechó los errores de McLaren - crédito Amr Alfiky/REUTERS

“No tengo nada que perder”

El estado anímico de los protagonistas también marca la previa de la carrera. Norris expresó que “nada cambia, solo hicimos algunos análisis del fin de semana pasado, porque claramente no nos fue bien, analizamos los errores que cometimos y qué podríamos mejorar. Es normal que lo estudiemos después del fin de semana. Pero nada cambia para todos en el equipo, solo tenemos más ilusión”.

Verstappen, fiel a su estilo, se mostró relajado ante la prensa, pese a que está a un paso de convertirse en cuatro veces campeón del mundo: “Pasé tiempo con mi hija, trabajé para el equipo de GT3 del año que viene, planifiqué mi equipo de simulación para 2026. Todo muy tranquilo”.

Max Verstappen de Red Bull,
Max Verstappen de Red Bull, Lando Norris de McLaren y Oscar Piastri de McLaren durante una rueda de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Al referirse a sus opciones en la carrera final, el neerlandés le envió toda la presión a los McLaren: “Estoy muy tranquilo, no tengo nada que perder. Estoy disfrutando estar aquí. Disfruté la segunda mitad de la temporada, trabajando con el equipo y haber podido superar los momentos difíciles”.

“Así que simplemente estar sentado acá y luchando por el título es genial. Solo trataré de tener un buen fin de semana, pero no está bajo mi control”, terminó de decir el neerlandés en la conferencia de prensa.

