Sebastián Montoya superó el debut en Fórmula 2 y le apunta a cosas grandes en 2026: “Ha sido de mucho aprendizaje”

Sebastián Montoya seguirá con el Prema Racing en 2026, cuando quiere pelear por el título de la Fórmula 2 - crédito BYD

Sebastián Montoya continuará su carrera en la Fórmula 2 junto al equipo Prema Racing en la temporada 2026, tras un año debut en el que logró tres podios en trece rondas. El piloto colombiano anunció su renovación con la escudería italiana al cierre de 2025, una decisión que se basa en la confianza mutua y el progreso alcanzado durante el año.

Montoya, que afrontó su primer año en la categoría antesala de la Fórmula 1, realizó un balance positivo de su desempeño y del trabajo conjunto con Prema Racing, destacó muchos momentos a lo largo de la campaña con la escudería y lo que espera conseguir para 2026.

De esta manera, el corredor espera lograr grandes cosas y dar el salto a la gran carpa del automovilismo, que en el mismo día que termina la Fórmula 2, coronará a un nuevo campeón entre Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen, en una definición que nadie quiere perderse.

“Nosotros estábamos un poco atrás”

“La temporada ha sido de mucho aprendizaje y lo he disfrutado. Al principio fue bastante difícil: el equipo estaba en un momento muy complicado (…) Es el segundo año de este modelo de carros y muchos equipos ya tenían una muy buena base, mientras que nosotros estábamos un poco atrás”, relató el colombiano en declaraciones al medio AS Colombia.

A pesar de las dificultades iniciales, destacó la evolución del equipo y la importancia de mirar hacia adelante: “Durante el año pudimos mejorar y yo le tengo mucha fe al equipo. Por eso vamos a seguir juntos para el próximo año”.

Sebastián Montoya le apunta a pelear en la parte alta de la Fórmula 2 de 2026 - crédito A14 Management

El cierre de la temporada 2025 será en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi, un escenario que Montoya considera exigente y diferente a otros trazados del calendario. El piloto analizó las particularidades del circuito y su preparación para la última ronda.

“Catar es una pista muy rápida, Abu Dhabi es una pista mucho más técnica. Creo que el carro se va a comportar un poco diferente y la mentalidad mía con el manejo también tiene que adaptarse al circuito. Pero todo esto ya lo preparamos en el simulador, así que es repetir lo que hicimos la semana pasada: salimos en práctica, miramos dónde estamos, metemos una buena vuelta en clasificación y después lo que venga”, explicó.

Sebastián Montoya viene de ser quinto en el Gran Premio de Qatar - crédito A14 Management

“Lando ya tiene asegurado el título”

De cara a la próxima temporada, Montoya compartirá equipo con el español Mari Boya, quien reemplazará al italiano Gabriele Mini. Ambos pilotos ya coincidieron en la Fórmula 3 de 2024, cuando defendieron los colores de Campos Racing. Sobre esta nueva dupla, Montoya señaló: “Somos muy buenos amigos. Fuimos compañeros en Campos y creo que nos empujamos mucho, lo cual es muy positivo. Sin embargo, la mentalidad sigue siendo enfocarnos en lo nuestro y mejorar lo nuestro”.

Además de su proyección en la Fórmula 2, Montoya ofreció su perspectiva sobre la definición del campeonato de Fórmula 1, que también se resolverá en Abu Dhabi. Con Lando Norris liderando la clasificación con 408 puntos, seguido por Max Verstappen con 396 y Oscar Piastri con 392, el colombiano consideró que el británico parte como favorito.

Max Verstappen, Lando Norris y Oscar Piastri, los aspirantes al título en Abu Dhabi - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

“Yo creo que Lando ya lo tiene asegurado, pero la remontada de Max y los comentarios en redes sociales sobre cómo Verstappen estaba a 104 puntos y ahora pelea el campeonato, pueden entrar en la cabeza de Norris. Piastri también se dio cuenta de que si puede pelear y sigue en la pelea (…) Pero con el nivel y velocidad que tiene Lando este año, el campeonato es de él para perder y no para las otros ganar”, opinó.