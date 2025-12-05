James Rodríguez se volverá a ver con Cristiano Ronaldo en el Mundial de 2026: así fue su amistad en Real Madrid

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, dos de las estrellas que se enfrentarán en la fase de grupos del mundial de 2026 - crédito FCF / AP

La selección Colombia arrancó el Mundial de 2026 el viernes 5 de diciembre de 2025, seis meses antes del inicio del torneo, con el sorteo de la fase de grupos para conocer a sus rivales, que serán Portugal, Uzbekistán y uno de los dos ganadores del Torneo de Repechaje en México.

Casualmente, James Rodríguez se reencontrará con Cristiano Ronaldo en la Copa de la FIFA, luego de que compartieran durante un buen tiempo en el Real Madrid, en la mejor época en la historia de la institución y en donde vivieron toda clase de triunfos y derrotas, aunque con realidades distintas.

De otro lado, el encuentro de Colombia y Portugal será uno de los más atractivos en la fase de grupos del mundial, por el nivel de las dos escuadras, nunca se han visto la cara en categoría de mayores y la expectativa de que las dos superen la primera ronda sin problemas, por ser las favoritas para pasar a los dieciseisavos de final.

La historia de James y Cristiano

Entre 2014 y 2018, el Real Madrid vivió una de sus mejores épocas en toda la historia, pues no solo volvió a salir campeón de la Champions League después de 12 años de sequía, sino que comenzó una hegemonía que lo volvieron un equipo imbatible y lleno de estrellas.

Durante ese tiempo, James Rodríguez coincidió con Cristiano Ronaldo, pues el colombiano firmó en julio de 2014 con el Merengue, tras el mundial de Brasil 2014, y desde el primer momento tuvo una conexión con el portugués en el campo de juego, pues su tarea era darle balones al astro.

Cristiano Ronaldo celebrando con James Rodríguez y el mexicano Javier Chicharito Hernández, durante la temporada 2014/2014 en Real Madrid - crédito FIFA

Mientras el colombiano asumía su papel como volante creativo, el portugués era extremo por la banda izquierda y lograron una sociedad que le dio muchos títulos al equipo, pese a que el cafetero perdió la titularidad desde 2015 por la llegada de Rafa Benítez y después Zinedine Zidane.

James y Cristiano le dieron siete títulos al Real Madrid desde 2014 hasta 2017, seis de ellos internacionales como dos Champions, dos Mundiales de Clubes y dos Supercopas, además de la liga española en 2017, además de una nómina muy recordada en el mundo por la cantidad de figuras que lo integraron.

James Rodríguez con el título del Mundial de Clubes conseguido en 2014 - crédito Real Madrid

Dicha sociedad entre el mediocampista y el atacante acabó cuando el cafetero se fue al Bayern Múnich en 2017, a préstamo durante dos años, mientras que CR7 abandonó el cuadro Blanco en 2018, finalizando su contrato y pasando a la Juventus, conjunto que, según versiones, buscó al creativo por petición del portugués, pero nunca se concretó.

“Los fans van a estar en contra nuestra”

Para el capitán de la selección Colombia, el sorteo dejó un camino muy interesante al combinado nacional, principalmente porque será la primera vez que enfrente a Portugal y esperando un triunfo para llegar a los dieciseisavos de final, contra un favorito al título y ante la estrella de Cristiano.

En charla con el medio Caracol Televisión, James Rodríguez afirmó que será un duelo especial contra CR7, al que conoce muy bien y destacando que habrá millones de personas con los ojos puestos en la Tricolor, porque son la cantidad de seguidores del jugador luso.

La selección Colombia se verá en la fase de grupos del mundial contra Portugal, Uzbekistán y un ganador del Torneo de Repechakje - crédito Infobae

“Es un tipo con una mentalidad fuerte. Va a ser lindo jugar contra él porque tiene muchos fans en todo el mundo”, dijo el volante al canal, añadiendo que “los fans van a estar en contra nuestra. Eso es lo que nos gusta”, al ser una motivación para buscar el triunfo.

Cabe recordar que el duelo entre Colombia y Portugal será el 23 de junio, con sede por confirmar, en la segunda jornada del grupo K, por lo que promete muchas emociones y expectativa en la Copa del Mundo de la FIFA 2026.