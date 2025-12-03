Esto debe hacer Deportivo Pereira para evitar la desaparición: Dimayor tendría que tomar cruda decisión

La crisis económica en el Deportivo Pereira lo tiene en un nuevo escándalo en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

El Ministerio del Deporte notificó este martes 2 de diciembre de 2025 la suspensión del reconocimiento deportivo al Deportivo Pereira, tras constatar el incumplimiento de obligaciones laborales y tributarias por parte del club, según la resolución emitida en la misma fecha.

De acuerdo con información difundida por el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, el club dispone de diez días para saldar sus deudas.

Si persiste el incumplimiento, el reconocimiento será cancelado y la Dimayor procederá a desafiliar al equipo, lo que implicaría la desaparición de su ficha conforme a los estatutos.

Sierra añadió que, en caso de un eventual regreso, este solo podría darse por una decisión política y el club debería iniciar en la segunda división, siempre que demuestre que su situación está en regla.

La crisis financiera del Deportivo Pereira se ha reflejado en retrasos en los pagos a jugadores y empleados, así como en la salida de figuras como Carlos Darwin Quintero y el técnico Rafael Dudamel. El club no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la notificación hasta el momento; su último comunicado, fechado el 26 de noviembre, anunció que la nueva empresa propietaria será Group Empresarios Full CCI Dubái Colombia S.A.S.

El Ministerio del Deporte reiteró su compromiso con la transparencia, el cumplimiento normativo y la protección de los derechos laborales de los deportistas profesionales, asegurando que el proceso se rige por los principios de la administración pública en el ámbito deportivo.

Las dudas en la negociación con Group Empresarios Full CCI Colombia Dubai S. A. S. para la venta del Deportivo Pereira

Las crecientes inquietudes sobre la supuesta venta del Deportivo Pereira eclipsan cualquier posibilidad de certidumbre para la afición del club, en especial tras el reciente comunicado que canceló la prometida presentación de sus nuevos propietarios. Los aspectos más controvertidos han surgido alrededor del Group Empresarios Full CCI Colombia Dubai S. A. S., compañía señalada como compradora de cerca del setenta por ciento del equipo, aunque su origen y capacidad financiera no terminan de convencer, según reporta La Patria.

El evento central que alimentó la expectación fue la convocatoria, el pasado 20 de noviembre, para oficializar la venta del club el día 27 de ese mes. Sin embargo, poco antes de la fecha, el presidente Álvaro de Jesús López Bedoya comunicó el aplazamiento de la rueda de prensa, citando la ausencia del representante legal del grupo comprador en el país. Lo que debía ser un paso hacia la transparencia ha sembrado más dudas: el anuncio carecía de una nueva fecha concreta y despertó preguntas sobre los motivos reales del retraso.

El comunicado identificó a Group Empresarios Full CCI Colombia Dubai S. A. S. como la empresa adquisidora, pero el análisis de La Patria revela varias inconsistencias. Aunque la propia empresa proclama “treinta años de experiencia en hidrocarburos, energía, minerales y soluciones logísticas globales” y actividades en Europa, Medio Oriente y Norteamérica, las verificaciones apuntan a que está registrada como microempresa en Risaralda.

La página web del grupo, creada apenas en octubre y plagada de enlaces inactivos, incrementa la percepción de informalidad. Su representante legal es Albeiro Peña Peña, nombre recurrente en registros de la CVC y la Agencia Nacional de Minería, pero el historial societario de la entidad ha experimentado frecuentes modificaciones en los últimos meses.

Uno de los elementos más preocupantes radica en la conexión con un antiguo propietario sometido en el pasado a investigaciones por narcotráfico en Estados Unidos, aunque aún se procura verificar si se trata del mismo individuo o un homónimo.

La Patria señala: “La empresa cambió de nombre en septiembre, acumula múltiples modificaciones registrales y su historial conduce a una antigua constructora cuyo dueño original estuvo vinculado a investigaciones en Estados Unidos por narcotráfico”. El propio periodista Alejandro Pino Calad expresó sus sospechas: “Todo huele supremamente mal. Es una empresa fachada montada para un negocio express. Ojalá me toque retractarme, pero todo apunta a que Álvaro está detrás de esto”.

El enredo actual remite a antecedentes poco transparentes en la administración del club. Según una investigación del medio digital La Cola de rata, la familia López adquirió la mayoría de las acciones de la institución en los años dos mil mediante la compra de paquetes accionarios a terceros y supuestas maniobras de intimidación. Voces consultadas narran cómo la venta frustrada de la ficha del Deportivo Pereira a Luis Fernando Osorio Acevedo dejó en evidencia la opacidad de las operaciones.

“Augusto Ramírez, ex presidente del Pereira, dice que la plata entró al Deportivo Pereira para comprar las acciones que tenía la familia López –Álvaro y Francisco– en Corpereira, aunque parece que la plata que se pagó no era toda. No se alcanzó a pagar todo lo que eran las acciones de la familia López y ellos se reservaron una parte”, recoge el informe.