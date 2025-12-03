Deportes

El colombiano Jorge Carrascal quedó en el once ideal de la Copa Libertadores tras consagrarse campeón de América

El futbolista cartagenero se convirtió en una de las fichas claves de Filipe Luis, para la conquista del cuarto trofeo del cuadro de Río de Janeiro en su historia

Erick Pulgar y Jorge Carrascal
Erick Pulgar y Jorge Carrascal levantando el trofeo de la Copa Libertadores en Lima - crédito Sebastian Castañeda / REUTERS

El 29 de noviembre de 2025, Flamengo se consagró campeón de América al vencer a Palmeiras 1 a 0 en el estadio Monumental, de Lima.

Con la consagración del cuadro de Río de Janeiro, liderado por Filipe Luis, llegó a su cuarta conquista en América, y tendrá la posibilidad de jugar la Copa Intercontinental de la Fifa ante París Saint Germain, como el torneo de las Américas ante Cruz Azul, de México.

Después de finalizada la edición número 66 de la Copa Libertadores, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), dio a conocer el once ideal del torneo, en dónde se destacó la presencia del cartagenero Jorge Carrascal en el selecto grupo.

El cartagenero quedó en el
El cartagenero quedó en el equipo ideal del torneo, tras conquistar la cuarta Copa Libertadores de la historia con el cuadro de Río - crédito @Libertadores / X

Con un total de siete jugadores del Flamengo, en los cuales se incluye al exfutbolista del Dinamo de Moscú, Danilo, el autor del único gol en la final de Lima, el 29 de noviembre de 2025, dos jugadores del Palmeiras y dos de Racing, el once ideal quedó de la siguiente forma:

  • Portero: Agustín Rossi (Argentina - Flamengo)
  • Defensores: Gustavo Gómez (Paraguay - Palmeiras), Danilo (Brasil - Flamengo), Leo Pereira (Brasil - Flamengo)
  • Mediocampistas: Giorgian De Arrascaeta (Uruguay - Flamengo), Erick Pulgar (Chile - Flamengo), Santiago Sosa (Argentina - Racing), Jorge Carrascal (Colombia - Flamengo)
  • Delanteros: José López (Argentina - Palmeiras), Adrián Martínez (Argentina - Racing), Pedro (Brasil - Flamengo).

Así le fue a Jorge Carrascal con el Flamengo: estos fueron sus números en la Copa Libertadores

Jorge Carrascal fue el autor
Jorge Carrascal fue el autor del gol en las semifinales ante Racing, y el que le dio el paso a la final al Mengão - crédito Rodrigo Valle / REUTERS

Jorge Carrascal disputó 4 partidos en 182 minutos en la Copa Libertadores, y allí anotó un gol, permitiendo que el equipo de Filipe Luis disputara la final de la Copa Libertadores.

  • 22 de octubre de 2025 - Semifinal de la Copa Libertadores: 90 minutos y gol en el Flamengo 1-0 Racing

Esto dijo Jorge Carrascal tras quedar campeón de América

El atacante colombiano explicó las claves de su buen rendimiento con el Flamengo de Brasil - crédito @ESPNArgentina / X

La consagración de Flamengo como campeón de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Lima, tras imponerse por 1-0 a Palmeiras, marcó una jornada memorable para el fútbol sudamericano. Entre los protagonistas de la celebración destacó Jorge Carrascal, quien fue clave en el recorrido del equipo carioca hacia el título, gracias a sus actuaciones y goles determinantes.

El futbolista cartagenero, exjugador de River Plate, compartió sus impresiones tras el triunfo en una entrevista concedida a ESPN. Consultado sobre las diferencias entre el fútbol brasileño y el argentino, Carrascal expresó:

“La verdad que, no sé si hay mucha diferencia entre el fútbol argentino y el brasileño. En Brasil hay muchos equipos y ahora el tema monetario es fundamental, la verdad que hay muchos equipos que se arman con buenos jugadores”, dijo Jorge Carrascal a ESPN.

Carrascal profundizó en este aspecto al señalar que la liga de Brasil se percibe como más exigente que la argentina, debido a la cantidad de clubes que logran llegar a instancias decisivas.

“La liga de Brasil se ve que es más competitiva que la de Argentina, por la cantidad de clubes que llegan a las finales. Lanús quedó campeón de la Sudamericana y esto es como un balance, no sé cómo explicarlo”, afirmó el jugador, destacando la diversidad de equipos con potencial para disputar títulos continentales.

Las impresiones del autor del gol del título: Danilo

Danilo, autor del gol del
Danilo, autor del gol del Flamengo para el título de la Copa Libertadores, se refirió a lo que consiguió - crédito Pilar Olivares / REUTERS

El partido decisivo tuvo como figura a Danilo, autor del único gol que selló la victoria de Flamengo y permitió al club conquistar su cuarta Copa Libertadores. El defensor, que ya había marcado en una final del torneo con Santos en 2011, relató a la televisión su experiencia personal tras el encuentro.

“Siempre imaginé llegar lejos, pero no tanto y tampoco que sería tan difícil”, confesó Danilo, visiblemente emocionado por el logro alcanzado.

El zaguero también hizo referencia a los desafíos físicos que enfrentó durante la temporada, resaltando el esfuerzo colectivo del plantel.

“Son muchas las medicaciones, las inyecciones que tenemos que tomar para seguir adelante. Desde el primer partido contra Palmeiras en el Brasileirão venimos jugando con entrega total”, declaró Danilo a la televisión, poniendo en valor la dedicación y el sacrificio requeridos para alcanzar la cima continental.

Al evocar sus sueños de infancia, Danilo resumió el significado de la conquista para su carrera:

“Este triunfo es la prueba de que los sueños se cumplen”, manifestó el defensor, quien se incorporó a Flamengo en enero de este año y tiene contrato con el club hasta finales de 2026. Su trayectoria incluye pasos por equipos europeos como Juventus y Real Madrid, lo que añade un matiz internacional a la gesta del conjunto de Río de Janeiro.

