Deportes

Así fue la última participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: desde la redención de Falcao ante Polonia y la ausencia de James Rodríguez frente a Inglaterra

A vísperas del sorteo del Mundial de Norteamérica de 2026, el último equipo de la Tricolor que asisitió a una cita orbital estuvo al mando del argentino José Néstor Pékerman

Guardar
La euforia de la Tricolor
La euforia de la Tricolor se desató en la segunda fecha en el estadio de Kazán - crédito Sergio Perez / REUTERS

A vísperas del sorteo del Mundial de 2026, la selección Colombia se prepara para lo que será su séptima participación en el certamen de selecciones más importantes del mundo.

Ahora, bajo el mando de Néstor Lorenzo, la Tricolor apuesta por mejorar la participación que logró en la Copa del Mundo de Brasil 2014, y espera que su rendimiento sea mejor que lo logrado por el grupo de jugadores que estuvo bajo las órdenes de José Néstor Pékerman.

A continuación hacemos un repaso de lo que fue la última participación de los Cafeteros en la Copa del Mundo de Rusia 2018, y que al final dejó como campeona a la selección de Francia (posible rival en la fecha Fifa de marzo de 2026) en aquella edición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La selección Colombia clasificó entre
La selección Colombia clasificó entre los 16 mejores del mundo de Rusia 2018 - crédito Christian Hartmann / REUTERS

El debut de la Tricolor, el 19 de junio de 2018, en el estadio Mordovia Arena, de Saransk, no fue el esperado en el grupo H, que compartió junto Japón, Senegal y Polonia.

En la mañana de nuestro país y tarde rusa, Colombia se vio sorprendida con la expulsión del volante Carlos Sánchez tras una mano en el área, y la sanción del tiro penal por parte del árbitro esloveno Dami Skomina.

Finalmente, al minuto 5 de partido, el gol del volante Shiji Kagawa adelantó a los nipones, en lo que sería un partido complicado para los Cafeteros.

Aun así, en medio de la adversidad, los dirigidos por Pekerman, al minuto 39, empataron el partido con un golazo desde el ingenio de Juan Fernando Quintero y se fueron al descanso a tablas.

Segunda mitad con dominio japonés y primera derrota: el comienzo de la remontada

Colombia perdió en su debut
Colombia perdió en su debut ante Japón - crédito Darren Staples / REUTERS

Para la segunda parte, Japón fue con todo el ataque para buscar la victoria, mientras que Colombia aguantaba y apelaba a algún contraataque, razón por la cual, dejaba espacios en momentos.

Y pese a que David Ospina salvó una pelota clave al minuto 56 de Takashi Inui, que remató de media distancia, uno de los problemas históricos para el fútbol colombiano, volvió a aparecer: la pelota quieta.

Transcurría el minuto 73 de partido, cuando en aquella oportunidad, un centro de Keisuke Honda llegó con precisión a la cabeza de Yuya Osako, aprovechando que no tenía la marca suficiente y colocó el 2-1 final, y la preocupación para la Tricolor.

Partido decisivo ante Polonia y la alegría nacional por Falcao

La euforia de Colombia al
La euforia de Colombia al derrotar a Polonia en Kazan - crédito Toru Hanai / REUTERS

De esta forma, Colombia llegaba al Kazan Arena, el 24 de junio de 2018, con la obligación de conseguir la victoria, al igual que ante su rival de turno: el seleccionado polaco comandado por la estrella del fútbol mundial, Robert Lewandowski.

En un primer tiempo que contó con Colombia muy superior desde la defensa y el ataque, pese al ímpetu polaco en los primeros 5 minutos, Colombia llegaría a la primera alegría al minuto 40 de partido.

Luego de jugar por las bandas, un centro de James Rodríguez llegó preciso a la cabeza de Yerry Mina, que sin marca, y como si fuera un delantero-centro, aprovechó la mala salida de Wojciech Szczęsny para colocar el 1-0.

Para el segundo tiempo, Colombia aprovechó el desespero de los europeos y en menos de cinco minutos liquidó el partido, pese a que Robert Lewandowski, en un intento de definir de primera intención, tuvo el empate al 57, pero la reacción de David Ospina, ahogó el empate polaco.

El segundo gol, llegó al minuto 70, en una buena jugada colectiva de contraataque, Juan Fernando Quintero asistió a Radamel Falcao García, que quedó en un mano a mano con Szczęsny, y definió al palo de la derecha, y con un puntazo, colocó el 2-0.

Finalmente, con un Polonia desmoralizado por el resultado, a falta de 20 minutos para que finalizara el partido, Juan Guillermo Cuadrado se reportó con el 3-0, después de otra asistencia importante de James Rodríguez, y que puso al palo de la mano izquierda.

Tres puntos, resurrección tricolor, que ahora se medía a Senegal.

En un partido intenso, Colombia
En un partido intenso, Colombia se hizo fuerte ante Senegal, y aseguró su pase a los octavos de final - crédito Marcos Brindicci / REUTERS

El 28 de junio de 2018, en Samara,Colombia aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 tras vencer 1-0 a Senegal en el cierre del Grupo H. La definición llegó por medio de Yerry Mina, quien conectó de cabeza un tiro de esquina en el minuto 74, encendiendo la alegría de los aficionados colombianos y desatando la angustia en la banca africana.

Así quedó el grupo H del Mundial de Rusia 2018:

  1. Colombia: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  2. Japón: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Senegal: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Polonia: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

La ausencia de James: el sufrimiento ante Inglaterra, el gol agónico de Yerry Mina y la mala puntería en los tiros del punto penal

Un gol agónico de Yerry
Un gol agónico de Yerry Mina, le permitió a Colombia alargar la definición del cupo de los cuartos de final a los tiempos extra y a los tiros del punto penal - crédito Maxim Shemetov / REUTERS

En Moscú, Colombia disputó ante Inglaterra uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, con un desenlace que mantuvo la incertidumbre hasta el último penal. La selección dirigida por José Néstor Pékerman igualó el marcador 1-1 en el tiempo reglamentario, pero el pase a cuartos le fue esquivo tras caer en la definición desde los doce pasos.

El encuentro comenzó con un trámite intenso, marcado por la presión inglesa y la solidez defensiva del equipo sudamericano. Durante la primera parte, los de Gareth Southgate generaron peligro a través de las pelotas detenidas y la movilidad de Harry Kane, quien mantuvo en alerta a la zaga liderada por Yerry Mina y Davinson Sánchez.

La apertura del marcador llegó en el minuto 57, cuando Kane ejecutó con precisión un penal, sancionado tras una falta dentro del área. El equipo sudamericano intentó reaccionar, con el ingreso de Carlos Bacca y un mayor despliegue ofensivo por las bandas.

La jugada clave emergió en el tiempo añadido. Tras un tiro de esquina lanzado por Juan Cuadrado, Yerry Mina se impuso en el salto y cabeceó hacia el suelo, superando la línea de gol y desatando la euforia en la tribuna cafetera.

Durante la prórroga, ambos equipos mantuvieron el orden y priorizaron el resguardo defensivo. Las ocasiones claras escasearon, predominando el desgaste físico y la cautela. “Los nervios se apoderaron de cada pase y cada despeje”, consignó Marca.

La definición por penales otorgó el pasaje a Inglaterra, que acertó cuatro de sus cinco ejecuciones.

Para Colombia anotaron Radamel Falcao, Juan Cuadrado y Luis Muriel, mientras que Jordan Pickford detuvo el remate de Bacca y Matheus Uribe estrelló su tiro en el travesaño. El resultado final decretó la eliminación de Colombia, en una serie emotiva que, como indicó BBC Sport, “quedó marcada por la emoción y la tensión de cada disparo final”.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección ColombiaJames RodríguezFalcaoRusia 2018Colombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima:

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” buscarán su paso a los ocho mejores del certamen local

Unión Berlín vs. Bayern Múnich

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”

El exdefensor Jamie Carragher habló sobre el paso del “Guajiro” en el seis veces campeón de Europa en Inglaterra

Leyenda del Liverpool se fue

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

La Tricolor conocerá sus tres primeros rivales en la Copa Mundial de la Fifa 2026 el viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo en el Center J. F. Kennedy de Washington D. C. en Estados Unidos

Este sería el ‘grupo de

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita

El equipo de Río de Janeiro busca ganar el título de la Liga cuando enfrente en su casa al Ceará en el estadio Maracaná, una semana después de conquistar la Copa Libertadores

Jorge Carrascal podría quedar campeón
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio y Carolina Gómez

Yeferson Cossio y Carolina Gómez rechazan el uso de pólvora y revelan por qué el creador de contenido detesta la Navidad

Yina Calderón le respondió a Westcol el comentario que le envió a Asaf Torres: “Como nunca se va a poder acostar conmigo”

Anuel AA despertó rumores por supuesto diagnóstico de VIH: esto se sabe de la salud del cantante

Sebastián Vega reveló que su peor entrevista fue la que le hizo una persona que lo robó: esta es la historia

Sara Corrales reveló el género de su primer bebé con un emotivo evento: “Compartimos uno de los momentos más mágicos”

Deportes

Néiser Villarreal fue presentado en

Néiser Villarreal fue presentado en Cruzeiro, evitó hablar de su lío con Millonarios y reveló el consejo que recibió de un ídolo de Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Leyenda del Liverpool se fue en contra de Luis Díaz, tras su paso por el cuadro inglés: “No fue excepcional”

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA