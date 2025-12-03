Así fue la última participación de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA: desde la redención de Falcao ante Polonia y la ausencia de James Rodríguez frente a Inglaterra

La euforia de la Tricolor se desató en la segunda fecha en el estadio de Kazán - crédito Sergio Perez / REUTERS

A vísperas del sorteo del Mundial de 2026, la selección Colombia se prepara para lo que será su séptima participación en el certamen de selecciones más importantes del mundo.

Ahora, bajo el mando de Néstor Lorenzo, la Tricolor apuesta por mejorar la participación que logró en la Copa del Mundo de Brasil 2014, y espera que su rendimiento sea mejor que lo logrado por el grupo de jugadores que estuvo bajo las órdenes de José Néstor Pékerman.

A continuación hacemos un repaso de lo que fue la última participación de los Cafeteros en la Copa del Mundo de Rusia 2018, y que al final dejó como campeona a la selección de Francia (posible rival en la fecha Fifa de marzo de 2026) en aquella edición.

El debut de la Tricolor, el 19 de junio de 2018, en el estadio Mordovia Arena, de Saransk, no fue el esperado en el grupo H, que compartió junto Japón, Senegal y Polonia.

En la mañana de nuestro país y tarde rusa, Colombia se vio sorprendida con la expulsión del volante Carlos Sánchez tras una mano en el área, y la sanción del tiro penal por parte del árbitro esloveno Dami Skomina.

Finalmente, al minuto 5 de partido, el gol del volante Shiji Kagawa adelantó a los nipones, en lo que sería un partido complicado para los Cafeteros.

Aun así, en medio de la adversidad, los dirigidos por Pekerman, al minuto 39, empataron el partido con un golazo desde el ingenio de Juan Fernando Quintero y se fueron al descanso a tablas.

Segunda mitad con dominio japonés y primera derrota: el comienzo de la remontada

Para la segunda parte, Japón fue con todo el ataque para buscar la victoria, mientras que Colombia aguantaba y apelaba a algún contraataque, razón por la cual, dejaba espacios en momentos.

Y pese a que David Ospina salvó una pelota clave al minuto 56 de Takashi Inui, que remató de media distancia, uno de los problemas históricos para el fútbol colombiano, volvió a aparecer: la pelota quieta.

Transcurría el minuto 73 de partido, cuando en aquella oportunidad, un centro de Keisuke Honda llegó con precisión a la cabeza de Yuya Osako, aprovechando que no tenía la marca suficiente y colocó el 2-1 final, y la preocupación para la Tricolor.

Partido decisivo ante Polonia y la alegría nacional por Falcao

De esta forma, Colombia llegaba al Kazan Arena, el 24 de junio de 2018, con la obligación de conseguir la victoria, al igual que ante su rival de turno: el seleccionado polaco comandado por la estrella del fútbol mundial, Robert Lewandowski.

En un primer tiempo que contó con Colombia muy superior desde la defensa y el ataque, pese al ímpetu polaco en los primeros 5 minutos, Colombia llegaría a la primera alegría al minuto 40 de partido.

Luego de jugar por las bandas, un centro de James Rodríguez llegó preciso a la cabeza de Yerry Mina, que sin marca, y como si fuera un delantero-centro, aprovechó la mala salida de Wojciech Szczęsny para colocar el 1-0.

Para el segundo tiempo, Colombia aprovechó el desespero de los europeos y en menos de cinco minutos liquidó el partido, pese a que Robert Lewandowski, en un intento de definir de primera intención, tuvo el empate al 57, pero la reacción de David Ospina, ahogó el empate polaco.

El segundo gol, llegó al minuto 70, en una buena jugada colectiva de contraataque, Juan Fernando Quintero asistió a Radamel Falcao García, que quedó en un mano a mano con Szczęsny, y definió al palo de la derecha, y con un puntazo, colocó el 2-0.

Finalmente, con un Polonia desmoralizado por el resultado, a falta de 20 minutos para que finalizara el partido, Juan Guillermo Cuadrado se reportó con el 3-0, después de otra asistencia importante de James Rodríguez, y que puso al palo de la mano izquierda.

Tres puntos, resurrección tricolor, que ahora se medía a Senegal.

El 28 de junio de 2018, en Samara,Colombia aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 tras vencer 1-0 a Senegal en el cierre del Grupo H. La definición llegó por medio de Yerry Mina, quien conectó de cabeza un tiro de esquina en el minuto 74, encendiendo la alegría de los aficionados colombianos y desatando la angustia en la banca africana.

Así quedó el grupo H del Mundial de Rusia 2018:

Colombia: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Japón: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Senegal: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Polonia: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

La ausencia de James: el sufrimiento ante Inglaterra, el gol agónico de Yerry Mina y la mala puntería en los tiros del punto penal

En Moscú, Colombia disputó ante Inglaterra uno de los partidos más dramáticos de los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, con un desenlace que mantuvo la incertidumbre hasta el último penal. La selección dirigida por José Néstor Pékerman igualó el marcador 1-1 en el tiempo reglamentario, pero el pase a cuartos le fue esquivo tras caer en la definición desde los doce pasos.

El encuentro comenzó con un trámite intenso, marcado por la presión inglesa y la solidez defensiva del equipo sudamericano. Durante la primera parte, los de Gareth Southgate generaron peligro a través de las pelotas detenidas y la movilidad de Harry Kane, quien mantuvo en alerta a la zaga liderada por Yerry Mina y Davinson Sánchez.

La apertura del marcador llegó en el minuto 57, cuando Kane ejecutó con precisión un penal, sancionado tras una falta dentro del área. El equipo sudamericano intentó reaccionar, con el ingreso de Carlos Bacca y un mayor despliegue ofensivo por las bandas.

La jugada clave emergió en el tiempo añadido. Tras un tiro de esquina lanzado por Juan Cuadrado, Yerry Mina se impuso en el salto y cabeceó hacia el suelo, superando la línea de gol y desatando la euforia en la tribuna cafetera.

Durante la prórroga, ambos equipos mantuvieron el orden y priorizaron el resguardo defensivo. Las ocasiones claras escasearon, predominando el desgaste físico y la cautela. “Los nervios se apoderaron de cada pase y cada despeje”, consignó Marca.

La definición por penales otorgó el pasaje a Inglaterra, que acertó cuatro de sus cinco ejecuciones.

Para Colombia anotaron Radamel Falcao, Juan Cuadrado y Luis Muriel, mientras que Jordan Pickford detuvo el remate de Bacca y Matheus Uribe estrelló su tiro en el travesaño. El resultado final decretó la eliminación de Colombia, en una serie emotiva que, como indicó BBC Sport, “quedó marcada por la emoción y la tensión de cada disparo final”.