EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Real Santander, final del Torneo BetPlay 2025: formaciones confirmadas en el General Santander

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento del partido entre el Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, en el estadio General Santander, por la vuelta de la final del Torneo BetPlay 2025-II.
La historia reciente favorece de manera notable a Cúcuta Deportivo en sus enfrentamientos ante Real Cundinamarca en el estadio General Santander. De acuerdo con los registros analizados en los previos cinco duelos disputados en este escenario, Cúcuta ha sumado cuatro victorias y un empate, resaltando la fortaleza del conjunto rojinegro en condición de local.
A diferencia de otros años en la segunda división del fútbol colombiano, en esta ocasión no habrá partido para coronar al campeón anual de la Primera B, que además daba un ascenso directo y otro al repechaje, aunque dependiendo de la situación, ambos serían los ascendidos como en 2024.
Según las normas de 2025, Jaguares ya aseguró el primer ascenso por ganar el Torneo BetPlay 2025-I en junio y ser el líder inalcanzable de la tabla de reclasificación, por lo que no fue necesario una gran final, sino que dependerá del ganador del segundo semestre, la posición en la reclasificación y un repechaje, de ser necesario.
Por su parte, Real Cundinamarca se encuentra a punto de hacer historia, pues el humilde equipo que juega en Bogotá y era el antiguo Valledupar FC, tiene la oportunidad de jugar en la primera división por primera vez en su historia, aunque no lo conseguiría en este encuentro, que deberá ganarlo para llegar a una repesca.
Cúcuta Deportivo quiere hacer valer su historia y reconocimiento, además de su afición y la plaza, pues es su mejor oportunidad de volver a la primera división después de su desaparición en 2020 y solo necesita dos cosas: una victoria y salir campeón de la final del semestre.
Se define el campeón del segundo semestre en la “B”, un encuentro que tiene dos caminos para la temporada: se define el segundo ascenso a la Liga BetPlay o la llave para el encuentro del repechaje por ese cupo, pues la reclasificación también tiene un papel protagónico.