Hinchas del Cúcuta Deportivo celebraron a rabiar el ascenso: así fue la invasión de cancha

El Motilón logró el título del segundo semestre y el regreso a la Liga BetPlay después de cinco años, provocando toda una fiesta que se desbordó hasta el campo de juego

Los hinchas del Cúcuta Deportivo
Los hinchas del Cúcuta Deportivo celebraron de gran manera el ascenso a la Liga BetPlay - crédito @CanalTRO/X

Cúcuta Deportivo logró el ascenso después de cinco años en la segunda división, venciendo a Real Cundinamarca en la final del segundo semestre del Torneo BetPlay, por penales 3-2 y acompañando a Jaguares en la llegada a la Liga BetPlay 2026, gracias también a ser los primeros de la reclasificación.

Los aficionados no aguantaron la felicidad del título Motilón y por eso invadieron el campo de juego, buscando la celebración con los jugadores y el cuerpo técnico, que durante la temporada pelearon hasta el último momento por lograr el objetivo de regresar a la “A”.

De otro lado, el equipo de Norte de Santander espera mantenerse en la primera división, pues su última experiencia acabó de manera anticipada porque desapareció en plena competencia porque perdió el reconocimiento deportivo, por las deudas salariales, y demoró un tiempo en volver al profesionalismo.

Invasión a la cancha

En una final de infarto, el conjunto del técnico Nelson El Rolo Flórez logró el objetivo de ganar el encuentro de vuelta y el título del segundo semestre, dos detalles que necesitaba el equipo para volver a la primera división gracias a la tabla de la reclasificación.

Posterior al triunfo en penales, los hinchas del Cúcuta Deportivo entraron al campo de juego del estadio General Santander, que solo no usó la tribuna oriental alta por problemas estructurales, mientras que el resto de graderías estaban llenas de aficionados del club.

Cientos de aficionados entraron al
Cientos de aficionados entraron al campo de juego, antes de la premiación del Cúcuta Deportivo por el ascenso - crédito Captura de video Win Sports

Minutos después del penal de Cristian Álvarez, que aseguró el ascenso, cientos de personas entraron a la cancha, abrazaron a los jugadores y festejaron en el césped, lo que obligó a la logística y la Policía entrar para retirar a los simpatizantes, pues se alcanzó a llenar la cancha.

Debido a eso, la premiación por el título del segundo semestre se demoró un poco en realizarse, pues hasta que no se retiraran a los hinchas, la Dimayor no dio el aval para entregar la medalla y el trofeo al ganador, además de que la voz en los parlantes del escenario pedía a esas personas retirarse.

Cúcuta Deportivo demoró un poco
Cúcuta Deportivo demoró un poco en recibir el título del segundo semestre del Torneo BetPlay por la invasión de aficionados en el estadio General Santander - crédito @erikx_19/X

Al final, el campo se vació y Cúcuta Deportivo recibió su trofeo por ser campeón del segundo semestre, pero nuevamente entraron los hinchas para dar la llamada “vuelta olímpica” con los jugadores, sumado a que las calles estaban llenas de aficionados para festejar el ascenso.

De la desaparición al ascenso

La historia reciente del Cúcuta Deportivo está partida en dos, pues el proceso para volver a la primera división no inició a principios de 2025, sino que demoró mucho más tiempo y con un proceso que inició en la parte administrativa, pues el club sufrió el golpe más duro desde su fundación.

A mediados de noviembre de 2020, Cúcuta Deportivo desapareció del fútbol colombiano, luego de perder el reconocimiento deportivo, por parte del Ministerio del Deporte, y la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación y desintegrar su junta directiva, encabezada por José Augusto Cadena, por las deudas tanto salariales, como a sus acreedores.

Este fue el equipo del
Este fue el equipo del Cúcuta Deportivo en 2020, antes de su desaparición en noviembre por las deudas salariales - crédito Ricardo Vejarano / VizzorImage

Durante año y medio, el Motilón dejó de ser un club profesional y buscó de muchas formas volver a la Dimayor, que se dio para el segundo semestre de 2022, con aprobación de todos los clubes para su reafiliación, pero desde la segunda división porque cuando se liquidó, estaba en la “A”.

Luego de tres temporadas llenas de tormento y críticas, Cúcuta volvió a la primera división con un trofeo bajo el brazo y una plantilla llena de experiencia, esperando que no vuelva a cometer los errores del pasado en la temporada 2026.

“No tengo palabras para decirles cómo me siento, no tengo podría escribir como presidenta en este momento. Por ahora solo agradeceré que mi papá a sus 90 años volvió a ver al Cúcuta donde pertenece: la A. Gracias Cúcuta Deportivo y a Real Cundinamarca, que orgullo de rival, que tremendo proceso el de la familia Baena. Bienvenidos estos procesos en el FPC”, dijo Andrea Guerrero, directora del canal Win Sports y reconocida aficionada del equipo nortesantandereano.

Hubo muchas reacciones por el
Hubo muchas reacciones por el ascenso del Cúcuta Deportivo a la primera división del fútbol colombiano - crédito @AndreaGuerreroQ/X

