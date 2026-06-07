Estados Unidos revoca los permisos de viaje a decenas de hinchas escoceses a días del inicio del Mundial

Las autoridades de Estados Unidos revocaron autorizaciones ESTA sin explicación y dejaron a aficionados escoceses en un laberinto burocrático - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Decenas de hinchas de Escocia perdieron el derecho a viajar a Estados Unidos para acompañar el regreso de su selección al Mundial 2026, después de que las autoridades estadounidenses revocaran sus Sistemas Electrónicos para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) sin explicación alguna.

De acuerdo con lo reportado por The Sunday Times, los aficionados afectados ya habían desembolsado miles de libras en vuelos, alojamiento y entradas, y ahora se encuentran atrapados en un laberinto burocrático con el torneo a días de comenzar.

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La fuente dio a conocer el caso de Scott Braid, vecino de Kirkcaldy de 43 años. Este tenía previsto volar a Boston el 12 de junio junto a su esposa y sus dos hijos. Solicitó los ESTA para toda la familia en abril y recibió las aprobaciones en menos de 24 horas. Semanas después, un correo electrónico le notificó que su estado había cambiado a “pendiente” y, dos horas más tarde, a “no autorizado para viajar”.

“Llamé a la embajada de Estados Unidos y ninguno de los agentes pudo darme una razón”, declaró Braid, expresando que ya había gastado cerca de 8.000 libras en alojamiento y transporte, además de cientos de libras en entradas para los partidos. “Estoy realmente destrozado”, dijo. “Lo más frustrante es la falta de respuestas. Simplemente no te dicen cuál es el motivo.” Braid lleva una década con ESTA vigente y aseguró que nada en su situación personal ha cambiado en ese lapso.

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La alternativa del visado estándar complica a los hinchas de Escocia porque los plazos de la embajada de Estados Unidos no llegan antes del inicio del Mundial el próximo 11 de junio - crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

Las autoridades le indicaron a Braid que quienes sean declarados inelegibles para un ESTA deben solicitar un visado estándar, pero los plazos para su aprobación hacen esa vía prácticamente inviable. Braid tiene una cita en la embajada de Belfast el mismo día que inicia el Mundial, el jueves 11 de junio, un día antes de su vuelo, y le advirtieron que tras la entrevista el proceso tarda entre tres y cinco días, más el tiempo de envío del documento.

Un caso similar lo dio a conocer la fuente Kenny Smith, de 45 años. Obtuvo su ESTA en noviembre del año pasado tras un viaje a Nueva York y, al tener validez de dos años, reservó viaje y alojamiento para él y su esposa con destino al Mundial por un valor superior a las 10.000 libras. Su autorización fue revocada a principios de esta semana. La embajada le comunicó que no le daría ningún motivo y que “podría ser un error, o simplemente algo aleatorio”, según relató.

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Smith intentó acogerse a un pase de la FIFA para agilizar el proceso de visado, pero se encontró con nuevos obstáculos: un pago de 145 libras antes de ofrecer fecha, y la primera cita disponible era el 29 de julio, mucho después de su vuelo de regreso el 25 de junio. Tras gestiones adicionales, la embajada adelantó su entrevista al lunes, lo que le da, según sus propias palabras, “un 50 por ciento de posibilidades” de llegar a su vuelo del jueves.

“Soy parte de una banda de folk-rock llamada Torridon, así que me pregunto si revisaron mi perfil, vieron una guitarra y pensaron: ‘Este tipo no tiene visado de trabajo’”, dijo.

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La Casa Blanca anunció controles de redes sociales para la autorización de viaje y algunos aficionados vinculan esa medida con las revocaciones del ESTA - crédito Lee Smith/Reuters

La Casa Blanca anunció en diciembre de 2025 que planeaba incorporar controles de redes sociales al proceso de autorización de viaje, y algunos aficionados especulan con que la actividad en línea podría estar detrás de las revocaciones. Hamish Husband, portavoz de la Asociación de Clubes del Ejército Tartán, señaló a The Sunday Times que los hinchas escoceses han sido muy cuidadosos con sus publicaciones.

“Los aficionados con los que he hablado son muy conscientes de lo que publican. No se trata de estar a favor o en contra de Estados Unidos, sino simplemente de no mencionar a América”, afirmó.

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Husband, que vuela a Estados Unidos el jueves, advirtió que los obstáculos se acumulan antes del torneo: altos precios hoteleros, aumento en los costos de transporte hacia los estadios y, la última novedad, la prohibición de llevar botellas de agua reutilizables pese al calor. “Parece que cada semana hay un nuevo mensaje negativo, ya sea de la FIFA, los organizadores, los hoteles o los proveedores de transporte”, afirmó.

La experta en inmigración estadounidense Tiffany Derentz en declaraciones para Daily Record, manifestó que uno de los motivos por los que las solicitudes de ESTA fueron rechazadas podría relacionarse con información omitida previamente en el formato de solicitud. De ahí que los solicitantes deban revelar sus antecedentes penales, y si esos datos salen a la luz por primera vez en la frontera, pueden ser rechazados e incluso enfrentarse a una prohibición de entrada por varios años.

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Escocía debutará ante Haití el 13 de junio en Foxborough - crédito Caean Couto/Reuters

“Si sale a la luz un historial delictivo no revelado, se les puede denegar la entrada y, en algunos casos, pueden enfrentarse a la expulsión”, precisó Derentz.

La abogada aclaró que la gravedad del delito influye en la decisión: “Normalmente se trata de delitos con un elemento de fraude o una intención intrínsecamente maliciosa, no de mera negligencia. A la hora de decidir si expedir un visado o no, el Gobierno tiene en cuenta la antigüedad del delito”, señaló.

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Los tres partidos de la fase de grupos de Escocia están programados en Foxborough —contra Haití el 13 de junio y contra Marruecos el 19 de junio— y en Miami frente a Brasil el 24 de junio.